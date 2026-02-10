Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά» – Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης
Σοκαρισμένη είναι η οικογένεια της 71χρονης γυναίκας που βρήκε φρικτό θάνατο το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελευσίνα.
Σε σοκ βρίσκεται η οικογένεια της 71χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι με φρικτό τρόπο, κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος της 44χρονης κόρης της.
Όλα έγιναν μέσα σε μια στιγμή όταν η 44χρονη οδηγός, επιστρέφοντας στο σπίτι μαζί με παιδιά της και τη μητέρα της , προσπάθησε να παρκάρει το αυτοκίνητο πάνω στον δρόμο, επί της οδού Αλκιβιάδου.
«Ήταν η κακιά η ώρα γιατί στριμώχθηκε στην πόρτα που ήταν ανοιχτή. Έγινε με μηδέν ταχύτητα απλά βρήκε στο σημείο που ήταν μυτερό και τη βρήκε στο θώρακα και στο λαιμό»
Εκείνη την ώρα η 71χρονη μητέρα της 44χρονης, η οποία ήταν συνοδηγός, βγήκε από το αυτοκίνητο για να τη βοηθήσει να παρκάρει και στάθηκε στην πίσω δεξιά πλευρά του οχήματος.
Η 44χρονη έκανε όπισθεν με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να εγκλωβιστεί ανάμεσα στο αμάξι και ένα δέντρο στο πεζοδρόμιο και να βρει ακαριαίο θάνατο.
Μέσα σε 3 λεπτά και προτού φτάσει στο σημείο το ασθενοφόρο η ηλικιωμένη είχε καταλήξει από ακατάσχετη αιμορραγία.
Τι λέει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης
«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο εδώ μπροστά, η γυναίκα μου πήγε να κάνει όπισθεν αλλά ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από την πλευρά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα.
Τσέκαρε για να κάνει πίσω και όπως έκανε σιγά σιγά πίσω τη βρήκε σε αυτό το κλαδί, τη βρήκε σε αυτό το σημείο (στο λαιμό) και υπήρχε ακατάσχετη αιμορραγία.
Κατέβηκαν γείτονες να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι αλλά στα 3 λεπτά είχε φύγει, όμως, η πεθερά μου.
Είχε δίπλωμα από το 2018 η σύζυγος αλλά δεν οδηγούμε για κάποιο διάστημα και το είχε ξαναπιάσει εδώ και 3 χρόνια», περιγράφει ο πρώην σύζυγος της 44χρονης, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το δυστύχημα.
Όπως λέει, σε παρόμοια, ψυχολογική κατάσταση βρίσκονται και τα τρία παιδιά που ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και είδαν τη γιαγιά τους να πεθαίνει μπροστά στα μάτια τους.
«Ήταν η κακιά η ώρα γιατί στριμώχθηκε στην πόρτα που ήταν ανοιχτή. Έγινε με μηδέν ταχύτητα απλά βρήκε στο σημείο που ήταν μυτερό και τη βρήκε στο θώρακα και στο λαιμό.
Τα παιδιά δεν έχουν ενημερωθεί ότι η γιαγιά έχε φύγει από τη ζωή, θα χρειαστούν ψυχιάτρους και μεγάλη βοήθεια», όπως ανέφερε ο ίδιος.
