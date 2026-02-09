Ελευσίνα: Σκότωσε την ηλικιωμένη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει το ΙΧ – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου στην Ελευσίνα με μια γυναίκα να τραυματίζεται θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που προσπαθούσε να παρκάρει η κόρη της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όλα συνέβησαν περίπου στις 13:30 στην οδό Αλκιβιάδου, με την 44χρονη να προσπαθεί να παρκάρει το όχημα της και την 71χρονη μητέρα της να είναι έξω από αυτό και να την καθοδηγεί.

Εγκλωβίστηκε

Η πόρτα του συνοδηγού ήταν ανοικτή και κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος η 71χρονη εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην πόρτα και σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.