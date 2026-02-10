Πώς έγινε η τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος το γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ελευσίνα ο θάνατος μιας 71χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι με φρικτό τρόπο, κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος της 44χρονης κόρης της.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα (9/2), γύρω στις 13:30, στην οδό Αλκιβιάδου, όταν η 44χρονη γυναίκα επιχείρησε να παρκάρει το όχημά της, έχοντας μαζί τη μητέρα της.

Η οδηγός του αυτοκινήτου στην προσπάθειά της να κάνει όπισθεν, πάτησε κατά λάθος γκάζι και παρέσυρε την μητέρα της, η οποία βρισκόταν εκτός οχήματος.

Η 44χρονη επιχείρησε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της ενώ η μητέρα της είχε βγει από το αυτοκίνητο και της έδινε οδηγίες. Κατά τη διαδικασία, η πόρτα του συνοδηγού παρέμεινε ανοιχτή και κάνοντας όπισθεν εγκλώβισε τη μητέρα της ανάμεσα στην πόρτα του οχήματος και σε ένα δέντρο.

Το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των εγγονιών της 71χρονης, τα οποία φώναζαν κλαίγοντας για τη γιαγιά τους. Γείτονες που άκουσαν τις απελπισμένες κραυγές έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια ενώ η κόρη της 71χρονης βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Η σφοδρότητα του χτυπήματος προκάλεσε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι της ηλικιωμένης γυναίκας, με ακατάσχετη αιμορραγία.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της, ενώ συνελήφθη η 44χρονη κόρη της για ανθρωποκτονία από αμέλεια.