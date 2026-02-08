Εμπρησμός τελικά η φωτιά σε επιχείρηση στα Χανιά – Συνελήφθησαν οι εμπρηστές, στο εξωτερικό ο ηθικός αυτουργός
Τρεις νεαροί οι δράστες που συνελήφθησαν σε Χανιά και Θεσσαλονίκη
Εμπρησμός τελικά φαίνεται πως ήταν η φωτιά που σημειώθηκε πριν τρεις βδομάδες περίπου σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι αρχές έπειτα από αξιοποίηση όλων των στοιχείων που συνέλεξαν από την φλεγόμενη επιχείρηση διαπίστωσαν πως τρεις νεαροί έβαλαν την φωτιά.
Πρόκειται για έναν 21χρονο, έναν 24χρονο και έναν 25χρονο οι οποίοι ενεργούσαν υπό τις εντολές ενός αλλοδαπού άνδρα ο οποίος φέρεται να είχε παλαιότερα σχέσεις με την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.
Μάλιστα, ο 21χρονος και ο 25χρονος έπειτα από τον εμπρησμό διέφυγαν προς τη Θεσσαλονίκη οι οποίοι όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές ενώ ο 24χρονος συνελήφθη στα Χανιά.
Την ίδια ώρα, ο αλλοδαπός που είναι ο ηθικός αυτουργός του εμπρησμού έχει διαφύγει στο εξωτερικό με τις αρχές να τον αναζητούν.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο αλλοδαπός μετά τη φωτιά προχώρησε και σε απόπειρα εκβιασμού σε διπλανή επιχείρηση λέγοντας πως αν δεν του μεταβιβάσει μία μεγάλη ακίνητη περιουσία θα το πυρπολήσει.
Όλα αυτά περιλαμβάνονται στη δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί από τις αρχές και έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Χανίων.
Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
