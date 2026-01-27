Χανιά: Φωτιά σε αποθήκη στον Πλατανιά
Η φωτιά εκδηλώθηκε πιθανότατα από έκρηξη γεννήτριας που ήταν σε λειτουργία
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη ΠΡΟΚΑΤ στην περιοχή του Πλατανιά, στα Χανιά.
Τη φωτιά αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος κάλεσε την πυροσβεστική και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση.
Στις φλόγες η αποθήκη
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του χώρου, πριν τη φωτιά ακούστηκε ήχος που προσομοίαζε σε έκρηξη, καθώς ήταν σε λειτουργία μηχάνημα γεννήτριας.
