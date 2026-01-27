Χανιά: Φωτιά σε αποθήκη στον Πλατανιά

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη ΠΡΟΚΑΤ στην περιοχή του Πλατανιά, στα Χανιά.

Τη φωτιά αντιλήφθηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος κάλεσε την πυροσβεστική και άμεσα στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση.

Στις φλόγες η αποθήκη

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του χώρου, πριν τη φωτιά ακούστηκε ήχος που προσομοίαζε σε έκρηξη, καθώς ήταν σε λειτουργία μηχάνημα γεννήτριας.