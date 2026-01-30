Χανιά: Σύλληψη 19χρονου για όπλα στα Σφακιά
Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Συνελήφθη σε περιοχή των Σφακίων 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα.
Χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια σιδερογροθιά, μια θήκη πιστολιού, επτά φυσίγγια και εκατόν πενήντα οκτώ κάλυκες.
