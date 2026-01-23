Χανιά: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος που χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η υγεία του
Έντονη ήταν η κινητοποίηση των αρχών εξαιτίας ενός ατυχήματος που σημειώθηκε στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr όλα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι στην Παλαιόχωρα όταν ένας εργαζόμενος χειριστής πρέσσας την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε εργοτάξιο έπεσε ένας κεραυνός και τον χτύπησε.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καντάνου. Εκεί οι γιατροί αφού του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων.
Όπως ανέφερε στο patris.gr ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας δεν κινδυνεύει η υγεία του εργαζόμενου.
