Νότια Καρολίνα: Τρομακτικό βίντεο – Κεραυνός προκαλεί φωτιά σε αυτοκινητόδρομο
Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον δρόμο, τα φανάρια τέθηκαν εκτός λειτουργίας για περίπου τρεις ώρες και προκλήθηκαν διακοπές ρεύματος
Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Μάουντ Πλέαζαντ της Νότιας Καρολίνας, όταν, εν μέσω καταρρακτώδους βροχής, κεραυνός χτύπησε και ανατίναξε μετασχηματιστή κατά μήκος ενός αυτοκινητόδρομου.
Η έκρηξη, που καταγράφηκε από κάμερα περιπολικού, προκάλεσε τεράστια φλόγα και σχεδόν ταυτόχρονα μία σειρά καλωδίων υπερφορτώθηκαν και σημειώθηκαν και άλλες εκρήξεις και σπινθήρες έπεφταν στο οδόστρωμα.
Πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον δρόμο, τα φανάρια τέθηκαν εκτός λειτουργίας για περίπου τρεις ώρες και προκλήθηκαν διακοπές ρεύματος. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Η πτώση του κεραυνού σημειώθηκε καθώς μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν για την Τροπική Καταιγίδα Erin, η οποία σχηματίστηκε τη Δευτέρα και ενδέχεται να εξελιχθεί στον πρώτο τυφώνα της σεζόν στον Ατλαντικό.
Δείτε βίντεο:
