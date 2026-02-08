Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος - ο οποίος συνελήφθη - ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει
- «Ουδέποτε είχα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Επστάιν» - Οργή Παπανδρέου για δημοσίευμα
- Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για την επίθεση κατά αντιστράτηγου στη Μόσχα - Παραδόθηκε στη Ρωσία
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε την Κούβα
- Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου
Μια 54χρονη αλλοδαπή και ένας 53χρονος συνελήφθησαν τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, καθώς αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης.
Ταυτόχρονα, στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας κατάφεραν να ακινητοποιήσουν έναν 17χρονο που οδηγούσε δίκυκλο στην περιοχή του Ευόσμου, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν σταμάτησε σε σήματα των αστυνομικών για έλεγχο.
Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος – ο οποίος συνελήφθη – ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει.
- Gen Z: Μισθός, υγεία και προσωπική ζωή – Όταν η γενιά αυτή μιλάει και ακούγεται, οι εργοδότες κερδίζουν
- «Πλησιάζει στη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Χέιζ-Ντέιβις»
- ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Καμία εμπιστοσύνη και καμία συναίνεση με την κυβέρνηση των σκανδάλων
- Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε δύο οικισμούς στα ανατολικά της Ουκρανίας
- Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για τα 600 πλαστά διαβατήρια – Είχαν συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
- «Melania»: Εκατομμύρια στο τραπέζι, αμφίβολο box office εν όψει του Super Bowl
- Ολυμπιακός – Προμηθέας Πάτρας 102-87: Άνετο μεσημέρι με νέα 100άρα στο ΣΕΦ
- Σεισμός 5,5 Ρίχτερ έπληξε την Κούβα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις