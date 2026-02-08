Δύο συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στη Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη και σύλληψη 17χρονου οδηγού δικύκλου

Μια 54χρονη αλλοδαπή και ένας 53χρονος συνελήφθησαν τα ξημερώματα στο κέντρο της πόλης, καθώς αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης.

Ταυτόχρονα, στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας κατάφεραν να ακινητοποιήσουν έναν 17χρονο που οδηγούσε δίκυκλο στην περιοχή του Ευόσμου, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. δεν σταμάτησε σε σήματα των αστυνομικών για έλεγχο.

Όπως έγινε γνωστό, ο 17χρονος – ο οποίος συνελήφθη – ανέπτυξε ταχύτητα πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρούς σηματοδότες, επιχείρησε να διαφύγει.