Μέσα στο τριήμερο έγιναν συνολικά 23.010 έλεγχοι αλκοολομέτρησης από την Τροχαία σε όλη την Αττική
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 23 Ιανουαρίου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (26-1-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.
Στους ελέγχους συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Εντατικοί έλεγχοι
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 23.010 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 246 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
Τροχαία: 246 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε ελέγχους αλκοτέστ – Συνελήφθησαν 10 οδηγοί
