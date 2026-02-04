Για πάνω από ενάμιση αιώνα, το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σταθερά στην Ευρώπη, και γενικότερα στις πλουσιότερες χώρες.

Τον 20ό αιώνα παρατηρήθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση της μακροζωίας, αποτέλεσμα της μείωσης των μολυσματικών ασθενειών και των προόδων στην καρδιαγγειακή ιατρική.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν ένα νέο ερώτημα: υπάρχει όριο σε αυτή την αύξηση;

Σε αρκετές δυτικές χώρες, η πρόοδος στο προσδόκιμο ζωής έχει επιβραδυνθεί τόσο πολύ που φαίνεται πρακτικά στάσιμη.

Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι αυτό υποδηλώνει ένα «βιολογικό ανώτατο όριο μακροζωίας», ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης.

Η ανάλυση των εθνικών στατιστικών από μόνη της δεν αρκεί, καθώς κρύβει μεγάλες περιφερειακές διαφορές.

Η πρόσφατη μελέτη μας στο Nature Communications εξετάζει 450 περιοχές της Δυτικής Ευρώπης, με πληθυσμό σχεδόν 400 εκατομμυρίων, και φωτίζει αυτές τις αποκλίσεις.

Ευρωπαϊκή μελέτη άνευ προηγουμένου

Για την ολοκλήρωση της μελέτης, συλλέχθηκαν δεδομένα θνησιμότητας και δημογραφικά στοιχεία από 13 χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως η Ισπανία, η Δανία, η Πορτογαλία και η Ελβετία.

Σύμφωνα με άρθρο του The Conversation, η εναρμόνιση των αρχικών δεδομένων ήταν κρίσιμη, καθώς οι περιοχές διέφεραν σε μέγεθος και λεπτομέρεια στοιχείων.

Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η ετήσια αύξηση του προσδόκιμου ζωής κατά τη γέννηση για κάθε περιοχή μεταξύ 1992 και 2019, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες στατιστικές μεθόδους.

Αυτό επέτρεψε την ανίχνευση των κύριων τάσεων, ανεξάρτητα από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις όπως ο καύσωνας του 2003 ή οι επιδημίες γρίπης 2014-2015.

Το 2019 επιλέχθηκε ως έτος αναφοράς, πριν από τις πιθανές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Τα αποτελέσματα παρέχουν μια μοναδική εικόνα των περιφερειακών τάσεων μακροζωίας στην Ευρώπη για σχεδόν 30 χρόνια.

Η μακροζωία δεν έχει φτάσει στα όρια της

Η πρώτη σημαντική παρατήρηση είναι ότι το ανθρώπινο όριο μακροζωίας δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Οι περιοχές με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής (σημαντικές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας, Ελβετίας και Ισπανίας) συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση περίπου δυόμισι μηνών ετησίως για τους άνδρες και ενάμισι μήνα για τις γυναίκες.

Στη Γαλλία, περιοχές όπως το Παρίσι, Hauts-de-Seine, Yvelines και η Anjou παρουσιάζουν επίσης υψηλά ποσοστά.

Το 2019, το προσδόκιμο ζωής έφτασε τα 83 έτη για τους άνδρες και τα 87 για τις γυναίκες.

Παρά τις ανησυχίες, η αύξηση της διάρκειας ζωής παραμένει δυνατή, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης.

Περιφερειακές διαφορές

Η εικόνα αλλάζει στις περιοχές με χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής. Στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αυτές οι περιοχές παρουσίασαν ταχύτερη αύξηση, οδηγώντας σε σύγκλιση των περιφερειακών διαφορών.

Ωστόσο, αυτή η «χρυσή εποχή» έληξε γύρω στο 2005.

Περιοχές όπως η Ανατολική Γερμανία, η Βαλλωνία στο Βέλγιο και ορισμένα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου είδαν τη δυναμική τους να εξαντλείται.

Για τους άνδρες, κάποιες περιοχές της Hauts-de-France παραμένουν πίσω, ενώ για τις γυναίκες, η κατάσταση δεν είναι τόσο επιβαρυμένη. Αυτή η περιφερειακή διχοτόμηση αντιστρέφει τη θετική τάση σύγκλισης της δεκαετίας του 1990.

Ο ρόλος της θνησιμότητας στις ηλικίες 55-74

Για να κατανοήσουμε την αιτία των διαφορών, αναλύθηκαν τα ποσοστά θνησιμότητας ανά ηλικιακή ομάδα.

Η κύρια απόκλιση προέρχεται από τη θνησιμότητα γύρω στην ηλικία των 65 ετών, όχι από την παιδική θνησιμότητα ή τις ηλικίες άνω των 75 ετών.

Στη δεκαετία του 1990, η θνησιμότητα μειώθηκε ραγδαία χάρη σε καρδιαγγειακές θεραπείες και αλλαγές συμπεριφοράς. Από τη δεκαετία του 2000, όμως, η βελτίωση επιβραδύνθηκε, ενώ σε ορισμένες περιοχές παρατηρείται αύξηση θανάτων μεταξύ 55 και 74 ετών.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες στις μεσογειακές παραθαλάσσιες περιοχές της Γαλλίας και για το μεγαλύτερο μέρος της Γερμανίας.

Οι ενδιάμεσες ηλικίες είναι καθοριστικές για τη συνολική δυναμική της μακροζωίας, καθώς οποιαδήποτε αύξηση της θνησιμότητας εδώ μπορεί να ανατρέψει τη γενική τάση.

Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και υγεία

Η στασιμότητα ή η υποχώρηση της μακροζωίας δεν εξηγείται μόνο από ιατρικούς λόγους. Παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή και η έλλειψη άσκησης επιδεινώνουν την κατάσταση. Η οικονομική κρίση του 2008 ενέτεινε τις περιφερειακές ανισότητες: ορισμένες περιοχές υπέφεραν από υποβάθμιση της υγείας, ενώ άλλες με υψηλή συγκέντρωση ειδικευμένων θέσεων εργασίας συνέχισαν να βελτιώνονται.

Αυτό δείχνει ότι η μακροζωία εξαρτάται τόσο από τις προόδους της ιατρικής όσο και από κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Προοπτικές για το μέλλον της μακροζωίας

Η μελέτη μεταφέρει ένα διττό μήνυμα: ναι, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι δυνατή, όπως δείχνουν οι πρωτοπόρες περιοχές. Ωστόσο, η πρόοδος δεν είναι ομοιόμορφη και ένα σημαντικό μέρος της Ευρώπης υστερεί, κυρίως λόγω αυξημένης θνησιμότητας στις ηλικίες 55-74.

Το μέλλον της ανθρώπινης μακροζωίας φαίνεται να εξαρτάται λιγότερο από ένα υποθετικό βιολογικό όριο και περισσότερο από την ικανότητά μας να μειώσουμε τις περιφερειακές διαφορές.

Αν δεν αντιμετωπιστούν αυτές οι ανισότητες, η Ευρώπη κινδυνεύει να εξελιχθεί σε ένα σύστημα δύο ταχυτήτων: λίγες περιοχές που επεκτείνουν τη μακροζωία και πολλές όπου το προσδόκιμο ζωής κινείται προς τα κάτω.