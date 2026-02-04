Άσκηση πολιτικής προστασίας στο Δήμο Αθηναίων
Άσκηση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πραγματοποίησε ο Δήμος Αθηναίων.
Η ετοιμότητα δεν είναι θεωρία — είναι πράξη. Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων πραγματοποίησε άσκηση με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της άμεσης ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης προσομοιώθηκαν σενάρια διαχείρισης κρίσεων με έμφαση:
- στον αποτελεσματικό συντονισμό των υπηρεσιών
- στην έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών
- στη διαχείριση περιστατικών εγκλωβισμού
- στην προστασία των ευάλωτων ομάδων
Ποιοι συμμετείχαν στην άσκηση
Στην άσκηση, όπως προσθέτει ο Δήμος στην ανακοίνωση του, συμμετείχαν υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς και σημαντικοί επιχειρησιακοί φορείς, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα, η Τροχαία, το ΕΚΑΒ και ο ΔΕΔΔΗΕ, συμβάλλοντας σε μια ολοκληρωμένη προσομοίωση συνεργασίας και επιχειρησιακής ετοιμότητας.
«Συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε και να βελτιωνόμαστε, γιατί η ασφάλεια της πόλης είναι υπόθεση όλων μας» είναι το μήνυμα του Δήμου Αθηναίων μετά το πέρας της άσκησης.
