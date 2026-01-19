Δήμος Αθηναίων: Νέα υπηρεσία εργασιακής συμβουλευτικής για άτομα στο φάσμα του αυτισμού
Χάρης Δούκας: «Δημιουργούμε ίσες ευκαιρίες, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να σταθεί με αυτοπεποίθηση στην αγορά εργασίας».
Με επίσημη ανακοίνωση του ο Δήμος Αθηναίων γνωστοποιεί μια νέα, εξειδικευμένη υπηρεσία εργασιακής συμβουλευτικής για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και για λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, ανέφερε: «Η εργασία είναι δικαίωμα και προϋπόθεση κοινωνικής ένταξης. Με τη διαδραστική πλατφόρμα JobsLink για το Σύνδρομο Asperger, ενισχύουμε το Job Center του Δήμου Αθηναίων. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους φορείς, ώστε η υποστήριξη να είναι στοχευμένη και αποτελεσματική. Μια πόλη δίκαιη είναι μια πόλη που δεν κάνει διακρίσεις. Δημιουργούμε ίσες ευκαιρίες, ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να σταθεί με αυτοπεποίθηση στην αγορά εργασίας».
Η υπηρεσία, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «θα λειτουργεί σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Asperger (Ε.λ.σ.σ.Α.), στον χώρο του Job Center (Λιοσίων 22) και στοχεύει στην ουσιαστική υποστήριξη της ένταξης ή επανένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης δεξιοτήτων και διασύνδεσης με εργοδότες.
Κεντρικό εργαλείο της συνεργασίας αποτελεί το JobsLink του Ελληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Asperger, ένα πανελλαδικό πρόγραμμα ίσων ευκαιριών στην εργασία για άτομα με αυτισμό, το οποίο υποστηρίζεται από ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης εργαζομένων και εργοδοτών. Η διαδραστική πλατφόρμα απευθύνεται σε άτομα των οποίων οι συχνά εξαιρετικές ικανότητες και δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς παραμένουν αναξιοποίητες, λόγω εμποδίων πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Ο υποψήφιος εργαζόμενος και ο εργοδότης συνδέονται με τη στήριξη του κατάλληλα καταρτισμένου μέντορα – διαμεσολαβητή. Πρόκειται για ένα δομημένο και στελεχωμένο σύστημα υποστήριξης, που δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης για συμπολίτες μας οι οποίοι έως σήμερα αποκλείονταν από την αγορά εργασίας.
Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία
Η υπηρεσία παρέχεται από εξειδικευμένο ψυχολόγο και προσφέρει στους ωφελούμενους πρόσβαση σε:
- Εργασιακή συμβουλευτική και καθοδήγηση για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.
- Συμβουλευτική εργοδοτών και ευαισθητοποίηση εταιρειών για τη φιλική προς τον αυτισμό απασχόληση.
- Ενίσχυση δεξιοτήτων που αφορούν την απασχόληση και ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων.
- Διασύνδεση μέσω της πλατφόρμας JobsLink, με δωρεάν υποστήριξη τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση που θα τον προσλάβει».
