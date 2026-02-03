Δήμος της Αττικής προχωράει σε πλήρη καταγραφή των ιστορικών του κτιρίων

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού σε συνεργασία με αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, προχωρά στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Καταγραφή ιστορικών κτηρίων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, της περιόδου 1924-1970», το οποίο αφορά και στις τρεις δημοτικές κοινότητες: Φιλοθέη, Ψυχικό και Νέο Ψυχικό.

«Ο Δήμος μας είναι ο πρώτος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προβαίνει σε αυτή την καταγραφή, αναλαμβάνοντας θεσμικά την ευθύνη για τη συστηματική προστασία και ανάδειξη της ιστορικής του ταυτότητας» αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου και προσθέτει μεταξύ άλλων:

«Το πρόγραμμα προβλέπει την αναλυτική καταγραφή και φωτογράφηση των ιστορικών κτηρίων της συγκεκριμένης περιόδου, τη συλλογή προφορικών μαρτυριών μέσα από συνεντεύξεις κατοίκων σχετικά με την ιστορία των κτηρίων και των τριών οικισμών, καθώς και τη συγκέντρωση αρχειακού υλικού. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για την τοπική ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά, όπως ομιλίες, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ιστορικού αρχείου του Δήμου, καθώς και η προστασία και ανάδειξη της σημαντικής αρχιτεκτονικής του ταυτότητας.

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού συγκαταλέγεται στους λίγους αστικούς δήμους της χώρας – και ιδίως του Λεκανοπεδίου – όπου το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον συνυπάρχουν με ισορροπία και συνοχή. Οι τρεις ιστορικοί οικισμοί που συγκροτήθηκαν κατά τον Μεσοπόλεμο διατηρούν έως σήμερα τον διακριτό χαρακτήρα τους: το Ψυχικό ως Κηπούπολη, το Νέο Ψυχικό ως προσφυγικός οικισμός και η Φιλοθέη ως συνεταιριστικός οικισμός. Και στις τρεις περιοχές συναντά κανείς σημαντικό αριθμό αξιόλογων κτηρίων, πολλά εκ των οποίων φέρουν την υπογραφή διακεκριμένων αρχιτεκτόνων.

Η έναρξη της καταγραφής θα πραγματοποιηθεί στο Ψυχικό τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στις 10:00 π.μ. από το κτήριο του Κοσμά Πολίτη, όπου στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη».

«Μοναδικό αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό αποτύπωμα»

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού, Χαράλαμπος Γ. Μπονάτσος δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η καταγραφή των ιστορικών κτηρίων της πόλης μας δεν αποτελεί μια απλή ερευνητική δράση· συνιστά μια ουσιαστική πρωτοβουλία τεκμηρίωσης, προστασίας και ανάδειξης της συλλογικής μας ταυτότητας. Είναι μια στρατηγική επιλογή προστασίας της φυσιογνωμίας και της ιστορικής μας συνέχειας.

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού διαθέτει ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό αποτύπωμα, όπου το φυσικό περιβάλλον συνυπάρχει αρμονικά με τον δομημένο χώρο.

Οι τρεις ιστορικοί οικισμοί – Φιλοθέη, Ψυχικό και Νέο Ψυχικό – διαμορφώθηκαν σε διαφορετικες κοινωνικες και ιστορικές συγκυρίες, διατηρώντας μέχρι σήμερα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Η συστηματική καταγραφή της περιόδου 1924-1970 έρχεται να οργανώσει αυτή τη γνώση με επιστημονικό τρόπο και να τη μετατρέψει σε διαχρονικό εργαλείο σχεδιασμού

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού