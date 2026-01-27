Ναύπλιο: Αναβαθμίστηκε ιστορικό κτίριο της πόλης

Ο Δήμος Ναυπλιέων ενημερώνει τους δημότες ότι ολοκληρώθηκε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών του ιστορικού κτηρίου του Βουλευτικού, με στόχο την ασφάλεια των επισκεπτών, τη λειτουργικότητα του χώρου και τον σεβασμό στον μνημειακό του χαρακτήρα.

Οι εργασίες, που μελετήθηκαν και επιβλέφθηκαν από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Αποκατάσταση Επιχρισμάτων: Με τη χρήση ειδικών ικριωμάτων, πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση των φθαρμένων επιχρισμάτων στον τρούλο και τις τοιχοποιίες. Αποκαταστάθηκαν οι διαβρώσεις και έγινε τελικός χρωματισμός με υλικά υψηλών προδιαγραφών.

Συντήρηση Στέγης: Με τη χρήση γερανοφόρων οχημάτων, αντικαταστάθηκαν τα φθαρμένα βυζαντινά κεραμίδια με νέα, σε απόλυτη χρωματική αρμονία, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

Συντήρηση Κουφωμάτων: Επισκευάστηκαν και συντηρήθηκαν τα ξύλινα παράθυρα του κτίσματος για την προστασία του εσωτερικού διακόσμου.

Ηλεκτρολογικός Εκσυγχρονισμός: Πραγματοποιήθηκε πλήρης αναδιάταξη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με αντικατάσταση γενικών πινάκων, ασφαλειών, συστημάτων γειώσεων και διατάξεων προστασίας, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας.

Τέλος, όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων, «για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του ως χώρος συνάθροισης κοινού, το Βουλευτικό απέκτησε πλέον την θωράκιση της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες πυροσβεστικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, πλέον διαθέτει:

Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης με ανεξάρτητες ζώνες ανά αίθουσα • Οπτικά και ηχητικά συστήματα ειδοποίησης • Σύγχρονο φωτισμό ασφαλείας σε όλους τους χώρους και τις εξόδους του • Πυροσβεστικές φωλιές σε κάθε όροφο συνδεδεμένες με το δίκτυο ύδρευσης

Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς • Πυροσβεστήρες στις εγκεκριμένες θέσεις της μελέτης σε όλο το κτήριο

Σημειώνεται ότι, μετά από έλεγχο κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (κατόπιν καταγγελίας), πιστοποιήθηκε επίσημα ότι το κτήριο πληροί στο σύνολό τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας».

«Θεσμική υποχρέωση η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γ. Φραγκιουδάκης δήλωσε σχετικά:

«Το Βουλευτικό αποτελεί την καρδιά της ιστορίας του Ναυπλίου, γεγονός που καθιστά αυξημένη την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής ως προς τη διατήρησή του και τη νόμιμη, ασφαλή χρήση του ως χώρου συνάθροισης κοινού. Η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αποτελεί θεσμική υποχρέωση και διαρκή προτεραιότητά μας. Παραδίδουμε στους πολίτες ένα κτήριο όχι μόνο αισθητικά αναβαθμισμένο, αλλά πρωτίστως ασφαλές και σύννομο, διορθώνοντας παθογένειες ετών.

Ευχαριστώ θερμά τα στελέχη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπλιέων, που με τον επαγγελματισμό τους θωράκισαν το ιστορικότερο κτίσμα της πόλης μας.»

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Ναυπλιέων