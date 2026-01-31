Το τελευταίο αντίο θα πουν σήμερα, συγγενείς, φίλοι και οπαδοί της ομάδας του ΠΑΟΚ στους πέντε νέους που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στις περιοχές που θα γίνουν οι κηδείες (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, Δήμος Βόλβης) το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ καθώς η είδηση της τραγωδίας έχει επηρεάσει τις τοπικές κοινωνίες.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ζητήσει να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη. Χθες έγιναν οι κηδείες των άλλων δύο θυμάτων της τραγωδίας.

Σήμερα στις κηδείες θα παραστεί και ό ένας από τους τρεις τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου, που πήρε εξιτήριο την Παρασκευή μετά από ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο της Ρουμανίας και στο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης.

Ο 28χρονος που κατάφερε να βγει ζωντανός από τη φονική σύγκρουση στη Ρουμανία και μεταφέρθηκε με το αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας στη Θεσσαλονίκη, πήρε εξιτήριο μιας και η κατάσταση της υγείας του ήταν καλή.

Σε καλή κατάσταση οι τραυματίες

Ο δεύτερος τραυματίας που επίσης νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου» παραμένει στη Νευρολογική Κλινική έχοντας κάταγμα στον εγκέφαλο το οποίο όμως δεν θεωρείται επικίνδυνο. Ο ίδιος έχει προσωρινή απώλεια μνήμης όπως είπε ο χειρουργός του νοσοκομείου Κώστας Φορτούνης μιλώντας στο MEGA.

«Θυμάται ότι οι γονείς του τον επισκέφτηκαν στην Ρουμανία, δεν μπορεί να ανακαλέσει τίποτα από το ατύχημα, έχει προσωρινή απώλεια μνήμης», περιέγραψε ο κ. Φορτούνης.

Σχετικά με τον 20χρονο τραυματία που παραμένει στο νοσοκομείο της Ρουμανίας, έχει υποστεί κάταγμα στην αυχενική μοίρα και προχθές μπήκε εσπευσμένα για χειρουργείο μετά από οίδημα που παρουσίασε. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν έχει διακομισθεί ακόμη στην Ελλάδα.

Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Χθες οι γιατροί του ρουμανικού νοσοκομείου ξεκίνησαν σταδιακά να μειώνουν την καταστολή ώστε να δουν την νευρολογική του κατάσταση.

Ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ κατάφερε να κινήσει τα πόδια του, δίνοντας ελπίδα σε φίλους, γιατρούς και την οικογένειά του.

Παρά τη βελτίωση της οικογένειάς του παραμένει διασωληνωμένος και σε ακινησία.

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει το ιατρικό συμβούλιο με σκοπό να αποφασιστεί το πότε θα διακομισθεί και πάλι με τη βοήθεια του υπουργείου Υγείας, στην Ελλάδα.