Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έκανε σήμερα χρήση μιας ειδικής εξουσίας που του παρέχει το Σύνταγμα προκειμένου να περάσει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησής του για το 2026 από τη βαθιά διαιρεμένη Εθνοσυνέλευση στη Γαλλία χωρίς ψηφοφορία, μια κίνηση που θα προκαλέσει και άλλες προτάσεις μομφής.

Ο Λεκορνί είχε ήδη επικαλεστεί το Άρθρο 49.3 του Συντάγματος σε ό,τι αφορά το σκέλος των εσόδων αλλά και το σκέλος των δαπανών του νομοσχεδίου προκειμένου να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού από την κάτω βουλή, έπειτα από τρεις μήνες άκαρπων συζητήσεων.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε δεσμευτεί τον Οκτώβριο ότι δεν θα προσέφευγε στο άρθρο 49.3, ώστε να εξασφαλίσει τη συναίνεση της αντιπολίτευσης για ρυθμίσεις του προϋπολογισμού. Μεταξύ αυτών, η αναστολή εφαρμογής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Έτσι εξασφάλισε την ανοχή των Σοσιαλιστών σε ψηφοφορίες μομφής και δεν έπεσε η κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας είναι επικεφαλής.

Πρόταση μομφής από την Αριστερά

Η Ανυπότακτη Γαλλία, του Ζαν Λικ Μελανσόν ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει νέα πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης ενώ εξαπέλυσε πυρά εναντίον των Σοσιαλιστών που αρνούνται να υπερψηφίσουν την πρόταση.

Ο Μακρόν που αλλάζει πρωθυπουργούς διαρκώς λόγω της μη στήριξης του κοινοβουλίου έχει ανοίξει τον δρόμο να κυβερνά με διατάγματα ξεχειλώνοντας τα όρια της προεδρικής εξουσίας που προβλέπει το γαλλικό σύνταγμα.

Το σχέδιο προϋπολογισμού που είχε κατατεθεί πριν από κάποιους μήνες οδήγησε σε κοινωνική έκρηξη και σε μεγαλειώδεις απεργίες καθώς προέβλεπε μεγάλες περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες προτάσσοντας κατά κύριο λόγο την εξυπηρέτηση του χρέους εν μέσω ανησυχιών για τη βιωσιμότητά του.

Οι κινητοποιήσεις οδήγησαν στην παραίτηση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού τον Σεπτέμβριο του 2025 που είχε διοριστεί πριν από λίγους μήνες από τον Μακρόν και την αντικατάστασή του με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί που με μικρές μεταρρυθμίσεις επιχείρησε να εξασφαλίσει πολιτική συναίνεση στο κοινοβούλιο.