Σε νέες περιπέτειες μπαίνει η Γαλλία καθώς θεωρείται απίθανο η γαλλική εθνοσυνέλευση να προλάβει την προθεσμία για την ψήφιση του πρώτου μέρους του προϋπολογισμού για το 2026.

Οι νομοθέτες επρόκειτο να ψηφίσουν την Τρίτη (4/11) το μέρος του προϋπολογισμού που αφορά την αύξηση των εσόδων ωστόσο, είναι απίθανο να έχουν αρκετό χρόνο για να επεξεργαστούν τις περισσότερες από 2.400 τροπολογίες που πρέπει ακόμη να συζητηθούν και να ψηφιστούν.

Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε αλλά είναι άγνωστο πως θα καταλήξει

«Δεν θα έχουμε χρόνο να ψηφίσουμε για το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού την Τρίτη», δήλωσε ο Φιλίπ Ζουβέν, αρμόδιος για τον προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση, σε συνέντευξή του στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα LCI.

Δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι, υπό καθεστώς ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν στο POLITICO πως η διαδικασία θα πάει παραπίσω.

Η καθυστέρηση είναι πιθανό να προκαλέσει αμφιβολίες για το εάν οι βουλευτές μπορούν να τηρήσουν το αυστηρό χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Πριν τα Χριστούγεννα

Το νομοθετικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τυχόν νομοσχέδια που ψηφίζονται να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να εξεταστούν από το συνταγματικό δικαστήριο πριν ψηφιστούν από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Εάν δεν διεξαχθεί ψηφοφορία την Τρίτη, η Εθνοσυνέλευση θα διακόψει τη συζήτηση του μέρους του κειμένου που αφορά τα έσοδα μέχρι τις 13 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, οι βουλευτές, θα έχουν 10 ακόμη ημέρες για να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις πριν το κείμενο κατατεθεί στη Γερουσία.

Στο μεταξύ θα ξεκινήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης, ένα ξεχωριστό νομοσχέδιο που καλύπτει τις δαπάνες για τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη.

Έλλειμμα στην κοινωνική ασφάλιση

Όλα αυτά ενώ το έλλειμμα συνεχίζει να αυξάνεται. Σε σημείωμα που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο προβλέπει αύξηση 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελλείμματος Κοινωνικής Ασφάλισης (2025). Το ποσό αναμένεται να «εκτοξευθεί» στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Μια τέτοια κατάσταση δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα», προειδοποιεί ο διευθυντής του Ελεγκτικού Πιερ Μοσκοβισί (θα αποχωρήσει από τη θέση του, τον Ιανουάριο του 2026).\

Το Ελεγκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει ότι ο προτεινόμενος από την κυβέρνηση προϋπολογισμός για την κοινωνική ασφάλιση προβλέπει «σημαντική προσπάθεια […] για τη μείωση του ελλείμματος, η οποία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στο κείμενο που θα ψηφίσει το Κοινοβούλιο».

Στον κάλαθο τον αχρήστων ο «φόρος Ζουκμάν»

Την περασμένη εβδομάδα, απορρίφθηκε από την γαλλική εθνοσυνέλευση ο λεγόμενος «φόρος Ζουκμάν» που ζητούσε μετ΄ επιτάσεως η Αριστερά. Οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν τις προτάσεις για την επιβολή φόρου στους «υπερπλούσιους» και, αντιθέτως, στήριξαν ένα ηπιότερο κυβερνητικό σχέδιο για τη φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι εταιρείες συμμετοχών.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους Σοσιαλιστές βουλευτές, που εμφανίστηκαν οργισμένοι από την απόρριψη του φόρου, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είπε ότι η κυβέρνησή του δεν θα αντιταχθεί στην άρση του παγώματος στις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές στον προϋπολογισμό του 2026.

Με την αγωνία να κορυφώνεται η Αριστερά (La France Insoumise) δεν θα συμμετάσχει στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί ώστε οι κοινοβουλευτικές ομάδες για να συζητήσουν τον προϋπολογισμό.