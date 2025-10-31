Απορρίφθηκε από την γαλλική εθνοσυνέλευση ο λεγόμενος «φόρος Ζουκμάν» που ζητούσε μετ΄ επιτάσεως η Αριστερά. Οι Γάλλοι βουλευτές απέρριψαν τις προτάσεις για την επιβολή φόρου στους «υπερπλούσιους» και, αντιθέτως, στήριξαν ένα ηπιότερο κυβερνητικό σχέδιο για τη φορολόγηση των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν οι εταιρείες συμμετοχών.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τους Σοσιαλιστές βουλευτές, που εμφανίστηκαν οργισμένοι από την απόρριψη του φόρου, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είπε ότι η κυβέρνησή του δεν θα αντιταχθεί στην άρση του παγώματος στις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές στον προϋπολογισμό του 2026.

Διχασμός

Η ψηφοφορία στη Βουλή κατέδειξε τον βαθύ διχασμό του Σώματος σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των πλουσιότερων πολιτών. Οι κεντρώοι, συντηρητικοί και ακροδεξιοί βουλευτές απέρριψαν τις αλλεπάλληλες προτάσεις των αριστερών κομμάτων, στις οποίες περιλαμβανόταν και η επιβολή φόρου 2% σε περιουσίες που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος της πρότασης είναι η αντιμετώπιση της φορολογικής ανισότητας και παράλληλα η ενίσχυση των δημόσιων εσόδων. Το μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει 15-20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Λεκορνί, που δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εξαρτάται από τη στήριξη των Σοσιαλιστών για να περάσει τον προϋπολογισμό και να ξεπεράσει τον σκόπελο μιας ενδεχόμενης πρότασης μομφής.

«Αυτό που θέλουμε είναι να μην πληρώσουν οι Γάλλοι τον φόρο που δεν θέλουν να πληρώσουν οι δισεκατομμυριούχοι», είπε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός απάντησε ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο θα έκρινε άκυρο τον φόρο «Ζουκμάν» και ότι η κυβέρνησή του είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το σχέδιό της για «πάγωμα» των συντάξεων και των παροχών το 2026.

Ανησυχώντας ότι ένας τέτοιος φόρος θα έπληττε τις γαλλικές εταιρείες, θα κατέστρεφε θέσεις εργασίας και θα λειτουργούσε αποτρεπτικά στις επενδύσεις, ο Λεκορνί πρότεινε αντιθέτως έναν φόρο ύψους 2% στα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών συμμετοχών που δεν χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Ο άλλος δρόμος

Οι βουλευτές στήριξαν μια ήπια εκδοχή του φόρου, που αρχικά αναμενόταν να αποφέρει έως και 1 δισεκ. ευρώ, στοχεύοντας τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται από εταιρείες συμμετοχών και δεν εξυπηρετούν κανέναν οικονομικό σκοπό παρά μόνο να μειώνουν τους φόρους των ιδιοκτητών τους.

«Ο στόχος μας δεν είναι να πετύχουμε φορολογική δικαιοσύνη εις βάρος της οικονομίας», σχολίασε η υπουργός προϋπολογισμού Αμελί ντε Μονσαλέν, προειδοποιώντας ότι η πρόταση του οικονομολόγου θα οδηγούσε στην «έξοδο» τους πλουσιότερους Γάλλους φορολογουμένους.

Στο επιχείρημα ότι ένας τέτοιος νόμος θα ωθήσει τους πλούσιους να εγκαταλείψουν -επιχειρηματικά- τη Γαλλία, ο 38χρονος οικονομολόγος απαντά αφοπλιστικά:

«Οι 500 πλουσιότεροι Γάλλοι αύξησαν τον πλούτο τους κατά μέσο όρο 10% τον χρόνο. Με έναν ελάχιστο φόρο 2%, θα τον αύξαναν κατά 8% τον χρόνο, αν συνεχιστεί αυτή η τάση. Αξίζει άραγε να μεταναστεύσει κανείς γνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις, τα δίκτυα, οι κύκλοι επιρροής, όπως και οι οικογενειακοί και επαγγελματικοί δεσμοί αυτών των δισεκατομμυριούχων βρίσκονται στη Γαλλία; Ορισμένοι φορολογούμενοι μπορεί να κάνουν αυτόν τον υπολογισμό. Αλλά η ιδέα μιας μαζικής φυγής είναι καθαρή φαντασία».

Η Βουλή θα έχει τον τελευταίο λόγο

Η οριστική μορφή του φόρου θα μπορούσε να αλλάξει όταν θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός στη Γερουσία, τις επόμενες εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, η Βουλή θα έχει τον τελευταίο λόγο. Το Συνταγματικό Δικαστήριο θα εξετάσει επίσης τον νόμο. Στο παρελθόν είχε κρίνει άκυρους φορολογικούς νόμους που έκρινε ότι ισοδυναμούσαν με «κατάσχεση» περιουσίας.