Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Η κοινή επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας στη Γαλλία δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει στο σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026. Ευρισκόμενη μπροστά σε αδιέξοδο, η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή νομοθεσία έκτακτης ανάγκης, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το γαλλικό κράτος, έως ότου βρεθεί λύση.

Δηλαδή, να μπορεί το κράτος να συνεχίσει να εισπράττει φόρους και να πληρώνει τους δημόσιους υπαλλήλους.

Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη, καθώς οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση μειοψηφίας και την αντιπολίτευση βάδιζαν σε τεντωμένο σχοινί. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσει να καλεί σε συναντήσεις τα κόμματα του κοινοβουλίου σε μια προσπάθεια να βρεθεί μια έστω προσωρινή λύση. Με ανάρτησή του στο Χ, επίσης, άφησε σαφείς αιχμές στα κόμματα, για την αδυναμία τους να κάνουν υποχωρήσεις.

Le Gouvernement prend acte de l’échec de la commission mixte paritaire dans laquelle siégeaient des députés et des sénateurs, sans le gouvernement. Je remercie tous les parlementaires de tous les groupes qui ont travaillé et recherché, de bonne foi, un compromis raisonnable,… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 19, 2025

Δήλωσε ότι λυπάται που το κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό πριν από τις 31 Δεκεμβρίου. Το υπουργικό του συμβούλιο σημείωσε «την αποτυχία της κοινής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν βουλευτές και γερουσιαστές, χωρίς την κυβέρνηση» και πρόσθεσε ότι «λυπάται για την έλλειψη βούλησης εκ μέρους των βουλευτών».

Κατάρρευση συνομιλιών

Η διαπραγμάτευση στην κοινή επιτροπή επτά γερουσιαστών και επτά βουλευτών κατέρρευσε σε λιγότερο από μία ώρα. Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, οι διαφωνίες ήταν τόσο μεγάλες, που στην ουσία, η συζήτηση δεν ξεκίνησε καν.

Ο εισηγητής της Γερουσίας για τον προϋπολογισμό, Φιλίπ Ζουβέν, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία αναγνώριζε «την απουσία συμφωνίας για μια κοινή θέση». Συνεπώς, δεν υπήρχε πρόταση που θα μπορούσε να υιοθετηθεί και από τα δύο σώματα εντός του απαιτούμενου χρονικού πλαισίου.

Ο Έρικ Κοκερέλ, πρόεδρος της μικτής επιτροπής και μέλος της «Ανυπότακτης Γαλλίας», δήλωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσει η εξέταση των άρθρων». Ο λόγος ήταν ότι οι εισηγητές δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ένα συμβιβαστικό κείμενο.

Μετά τη νέα αυτή εξέλιξη, ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προειδοποίησε ότι ένας ειδικός νόμος λόγω έκτακτης ανάγκης θα ήταν απλώς μια βραχυπρόθεσμη λύση. Και πρόσθεσε ότι το μόνο που θα πετύχει είναι να αυξηθεί το έλλειμμα «πολύ υψηλότερα από το επιθυμητό».

Όπως εξήγησε, ο ειδικός νόμος δεν θα περιλαμβάνει μέτρα εξοικονόμησης και θα αποτρέψει τις απαραίτητες αυξήσεις δαπανών, όπως για την άμυνα. Έτσι, η Γαλλία κινδυνεύει να αυξήσει το έλλειμμά της πάνω από 5% του ΑΕΠ.

Έλλειμμα και χρέος

Το έλλειμμα της Γαλλίας ανέρχεται αυτήν τη στιγμή στο 5,4% του ΑΕΠ φέτος, το υψηλότερο της ευρωζώνης. Η κυβέρνηση Λεκορνί είχε επιμείνει ότι ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να διατηρήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 5%. Έχει ήδη εγκαταλειφθεί ο αρχικός στόχος του 4,7%, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη υποχρεωθεί σε παραχωρήσεις για το συνταξιοδοτικό σύστημα.

Η πρόταση της Γερουσίας, η μόνη εκδοχή για τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε, έφτασε το 5,3% με δαπάνες 9 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Οι διαφορές μεταξύ του κυβερνητικού στρατοπέδου, που ευνοεί τη μείωση των δαπανών και των φόρων, και των Σοσιαλιστών, που θέλουν υψηλότερους προϋπολογισμούς, αποδείχθηκαν ανυπέρβλητες.

Το χρέος της Γαλλίας, επίσης, ανήλθε στο 117,4% του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2025, αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησε ότι οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων έχουν απομακρυνθεί επικίνδυνα από αυτές της Γερμανίας και έχουν πλησιάσει αυτές της Ιταλίας, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος δανεισμού.