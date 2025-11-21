Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Το αδιέξοδο αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Γαλλία είναι ανοιχτό, καθώς τα κόμματα στην Εθνοσυνέλευση δεν έχουν κατορθώσει ακόμη να βρουν μια κοινή συνισταμένη. Και ενώ η πολιτική κρίση στη χώρα βαθαίνει, η πρώτη ψηφοφορία επί της αρχικής πρότασης που θα γίνει έως την Κυριακή αναμένεται να είναι άκαρπη.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει την ανοχή των Σοσιαλιστών, έχει ήδη αποδεχθεί να μη χρησιμοποιήσει το άρθρο 49.3 του Συντάγματος, που του επιτρέπει να παρακάμψει το κοινοβούλιο. Και έχει δεσμευθεί ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των βουλευτών.

Αυτό όμως επέτρεψε στα κόμματα να καταθέσουν τεράστιο αριθμό τροπολογιών, καθιστώντας αδύνατο να υπερψηφιστεί.

Ανεφάρμοστος προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τον Φιλίπ Ζιβέν, συντηρητικό βουλευτή που ήταν από τους εισηγητές του προϋπολογισμού, «το πρόβλημα είναι ότι αυτό που έχουμε ψηφίσει είναι ανεφάρμοστο». Κυρίως λόγω των προτεινόμενων φόρων για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ο ίδιος κατέστησε σαφές, μιλώντας στους Financial Times, ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο.

Από την πλευρά του, ο Ερίκ Κοκερέλ, της Ανυπότακτης Γαλλίας και επικεφαλής της Επιτροπής Οικονομικών, δήλωσε: «Κανείς δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του στο κείμενο. Μόνο μια μειοψηφία θα το στηρίξει στην Εθνοσυνέλευση».

Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, επικεφαλής του μικρού κεντροδεξιού κόμματος Horizons, είπε ότι είναι «απίθανο» να ψηφίσουν υπέρ.

Το κοινοβουλευτικό χάος υπογραμμίζει το σχεδόν αδύνατο έργο για τον Lecornu να εξασφαλίσει υποστήριξη για έναν προϋπολογισμό, δεδομένης της έλλειψης πλειοψηφίας στην κυβέρνησή του μετά την άτυχη απόφαση του Προέδρου Emmanuel Macron να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι. «Είμαι ικανοποιημένος κάθε μέρα με αυτά που ψηφίζονται στο κοινοβούλιο;» δήλωσε ο Macron νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Όχι… [αλλά] η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο έχουν δίκιο να αναζητούν συμβιβασμούς».

Εάν το κείμενο του προϋπολογισμού καταψηφιστεί, το αρχικό κείμενο που πρότεινε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί χωρίς τροποποιήσεις, θα πάει στη Γερουσία, η οποία κυριαρχείται από δεξιά κόμματα. Στη συνέχεια θα περάσει από επιτροπή γερουσιαστών και βουλευτών και θα επιστρέψει στην Εθνοσυνέλευση.

1.100 τροπολογίες…

Ωστόσο, έως το βράδυ της Τετάρτης, περισσότερες από 1.100 τροπολογίες δεν είχαν εξεταστεί και η προθεσμία λήγει το βράδυ της Κυριακής.

Ο Μπορίς Βαλό, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, δήλωσε ότι το κοινοβούλιο είχε ακόμα χρόνο να εξετάσει τις υπόλοιπες τροπολογίες. Ωστόσο, αρνήθηκε να πει εάν το κόμμα του θα υποστήριζε το κείμενο. «Προτείνουμε συμβιβασμούς. Δεν είμαστε εμείς που δυσκολευόμαστε να το κάνουμε αυτό», ανέφερε.

Εάν το κείμενο του προϋπολογισμού δεν συγκεντρώσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας σε μεταγενέστερες αναγνώσεις, η κυβέρνηση μπορεί να το περάσει με διάταγμα (παρακάμπτοντας τη Βουλή μέσω του 49.3). Αν και η υπουργός προϋπολογισμού Αμελί ντε Μοντσαλέν έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να το πράξει. Η Γαλλία διαθέτει τα συνταγματικά εργαλεία για να αποφύγει ένα κλείσιμο τύπου ΗΠΑ στο τέλος του έτους, εάν ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να συμφωνηθεί εγκαίρως. Αυτά περιλαμβάνουν έναν ειδικό νόμο που θα μεταφέρει τις δαπάνες από το 2025, με την ελπίδα να συνεχιστούν οι συζητήσεις τη νέα χρονιά, όπως προϊδέασε ο Λοράν Πανιφού, υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο.

Ωστόσο, αυτό θα ματαίωνε τη φιλοδοξία της Γαλλίας να περιορίσει το διευρυνόμενο έλλειμμά της, ένα από τα μεγαλύτερα στην ευρωζώνη.

Πάνε σε ειδικό νόμο;

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Γερουσία, ο Λοράν Πανιφού άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ειδικού νόμου, αν ο προϋπολογισμός του 2026 δεν ψηφιστεί έως το τέλος του έτους.

«Προφανώς θα είναι απαραίτητο», εάν οι βουλευτές δεν ψηφίσουν, δήλωσε, σημειώνοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αποκλειστεί η υιοθέτηση του προϋπολογισμού με διάταγμα (προσφυγή στο άρθρο 49.3).

Ο υπουργός για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει υπερψήφιση.

«Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, τόσο για λόγους χρονοδιαγράμματος όσο και για πολιτικούς λόγους (…), η κυβέρνηση προφανώς θα πρέπει να παρουσιάσει ειδικό νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο», είπε. «Ο στόχος παραμένει η εξεύρεση συμβιβασμού πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, αλλά αν αυτό δεν συμβεί, η κυβέρνηση θα μπορούσε να αναγκαστεί να υποβάλει ειδικό νομοσχέδιο, το οποίο παραμένει ένα διαδικαστικό εργαλείο».

Ο Λοράν Πανιφού, μιλώντας στην εφημερίδα Le Monde, είπε ότι «δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό είναι ακόμη χρονοβόρες».