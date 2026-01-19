Γαλλία: Ο Λεκορνί προσφεύγει στο άρθρο 49.3 – Θα περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου. Καθώς η Γαλλία είναι αντιμέτωπη με πολύ μεγάλα ελλείμματα και πιέζεται από τις Βρυξέλλες να καταθέσει προϋπολογισμό, ο Γάλλος πρωθυπουργός θα επικαλεστεί το άρθρο του γαλλικού Συντάγματος που χρησιμοποιείται σε έκτακτες καταστάσεις.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε δεσμευτεί τον Οκτώβριο ότι δεν θα προσέφευγε στο άρθρο 49.3, ώστε να εξασφαλίσει τη συναίνεση της αντιπολίτευσης για ρυθμίσεις του προϋπολογισμού. Μεταξύ αυτών, η αναστολή εφαρμογής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Έτσι εξασφάλισε την ανοχή των Σοσιαλιστών σε ψηφοφορίες μομφής και δεν έπεσε η κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας είναι επικεφαλής.

«Όλοι καταλήγουν επίσης στο συμπέρασμα ότι οδεύουμε προς αδιέξοδο. Θα σταματήσουμε να γινόμαστε θέαμα σε όλο τον κόσμο»

Το άρθρο 49.3 επιτρέπει στην κυβέρνηση να περνά ορισμένα νομοσχέδια τον χρόνο χωρίς να τα υποβάλει σε ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Ωστόσο, η κίνηση αυτή αναμένεται να τον φέρει αντιμέτωπο με μια νέα σειρά από προτάσεις μομφής αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πέσει η κυβέρνησή του.

« J’ai décidé de ne pas utiliser le 49.3 » Sébastien Lecornu 3 octobre 2025. 19 janvier 2026, Sébastien Lecornu annonce utiliser le 49.3 Merci le PS. pic.twitter.com/hhB4M95NUC — Thomas Portes (@Portes_Thomas) January 19, 2026

Λυπάται, αλλά…

«Με κάποια λύπη και μια δόση πικρίας», είπε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, η κυβέρνηση επέλεξε να χρησιμοποιήσει το Άρθρο 49.3 για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό.

Υποστήριξε ότι προτιμήθηκε αυτή η επιλογή από τα εκτελεστικά διατάγματα, ώστε να μπορέσουν οι βουλευτές να συζητούν στη Βουλή. «Δεν μπορούσα να είμαι στενόμυαλος και να επιμείνω στον λόγο μου», είπε.

Παραδέχθηκε ότι η υπαναχώρηση από την υπόσχεσή του είναι «μερική αποτυχία». Ωστόσο, είπε:

«Πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Είναι μερική επιτυχία, μερική αποτυχία. Λειτούργησε στην Κοινωνική Ασφάλιση, την οποία κανείς δεν πίστευε ότι θα λειτουργούσε».

Αλλά, ισχυρίστηκε, «όλοι καταλήγουν επίσης στο συμπέρασμα ότι οδεύουμε προς αδιέξοδο. Θα σταματήσουμε να γινόμαστε θέαμα σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο, λέγοντας ότι:

«Έχουμε τώρα, και θα έχουμε τις επόμενες ώρες, ένα κείμενο που μου φαίνεται στέρεο και σοβαρό, ένα κείμενο που δεν αφήνει καθόλου ελεύθερο πεδίο στις δημοσιονομικές υπερβολές που κάποιοι θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουμε, και το οποίο ταυτόχρονα διαρθρώνει έσοδα για το κράτος».

Και απαντώντας τους κεντρώους και δεξιούς επικριτές του προϋπολογισμού, αναφορικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, δήλωσε: «Αναλαμβάνω την ευθύνη γι’ αυτό το συμβιβαστικό κείμενο, καθώς κανείς άλλος δεν θέλει να το υποστηρίξει πλήρως».

Κατηγόρησε κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως η Ανυπότακτη Γαλλία και το ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός ότι παρεμπόδισαν τις εργασίες της Βουλής. Αλλά και τους Πράσινους για «λιποταξία» γιατί σταμάτησαν να συμμετέχουν στις διαδικασίες.

Ήδη, ο Εθνικός Συναγερμός έχει ανακοινώσει ότι θα υποβάλει νέα πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί. Οι Σοσιαλιστές δήλωσαν ότι δεν θα την ψηφίσουν.

Με τις «ευλογίες» του Μακρόν

Σχολιάζοντας την απόφαση της κυβέρνησης Λεκορνί, να περάσει τον προϋπολογισμό παρακάμπτοντας τη Βουλή, ο Γάλλος πρόεδρο είπε ότι το νομοσχέδιο εγγυάται τη «σταθερότητα».

Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι αυτός ο προϋπολογισμός «επιτρέπει στη χώρα να προχωρήσει».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε ότι αυτό το έργο «απαιτούσε συμβιβασμούς και παραχωρήσεις από όλους».

Αυτή η εξίσωση του προϋπολογισμού «μας επιτρέπει να διατηρήσουμε το έλλειμμα στο 5%» του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Και τόνισε ότι «ο οδικός χάρτης έχει εκπληρωθεί και όλοι πρέπει να τον υπερασπιστούμε, να υπερασπιστούμε το αποτέλεσμα».