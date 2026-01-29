Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Μπορείς να κάνεις «ανακωχή» με το άγχος σου;
29 Ιανουαρίου 2026, 07:30

Μπορείς να κάνεις «ανακωχή» με το άγχος σου;

Τρεις τρόποι για να συμφιλιωθείς με το άγχος σου.

Είναι αδύνατο και άτοπο να θέλουμε να ξεφορτωθούμε εντελώς το άγχος, γιατί στην ουσία υπάρχει για να μας βοηθά. Όμως πολλές φορές, χρειάζεται να το μετριάσουμε, για να μην επηρεάζει την καθημερινότητά μας.

Άγχος και αποδοχή

Το άγχος δεν είναι κάτι που γίνεται ή πρέπει να εξαλειφθεί, είναι κάτι που χρειάζεται να αποδεχτούμε. Και όσο και αν εστιάζουμε συνήθως στον εγκέφαλο, ίσως το πιο αποτελεσματικό σημείο εκκίνησης να μην είναι απαραίτητα το μυαλό αλλά το σώμα.

Τι πρέπει να κάνουμε για να συμφιλιωθούμε μαζί του

Αυτοί είναι τρεις τρόποι για να το αποδεχτούμε και να το διαχειριστούμε:

1. Ξανασκεφτείτε τη σχέση σας με το άγχος, προσπαθεί να σας βοηθήσει

Οι επιστημονικές μελέτες για το άγχος συχνά μιλούν για θεραπείες που «απενεργοποιούν ένα μέρος του εγκεφάλου» ή «μειώνουν κάποια ορμόνη». Πριν καν σκεφτούμε τον εγκέφαλο, πρέπει να χτίσουμε μια καλύτερη σχέση μαζί του. Να το γνωρίσουμε. Να συνεργαστούμε μαζί του. Να διαπραγματευτούμε. Να καταλάβουμε γιατί υπάρχει.

Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα σας που μερικές φορές φοβάται και όταν αυτό το συναίσθημα ανεβαίνει στην επιφάνεια εκδηλώνεται ως άγχος για να τραβήξει την προσοχή σας. Το κάνει για να αντιδράσετε, είναι ένας χρήσιμος μηχανισμός που σας προστατεύει από τον κίνδυνο.

Αν σκεφτείτε το άγχος σαν άνθρωπο, μοιάζει να είναι ένας τύπος που κάνει πάντα το σωστό. Αν ανησυχείτε ότι δεν θα τα πάτε καλά σε μια παρουσίαση, σας λέει «Εντάξει, μπορώ να φροντίσω να μη νιώσεις άσχημα, να μη στραβώσει, μπορώ να σε βγάλω από εδώ σε 30 δευτερόλεπτα».

Αν όμως αντιμετωπίζετε το άγχος σαν εχθρό, τότε ακριβώς αυτό θα γίνει. Αυτή η υπερ-επαγρύπνηση μπορεί να σας κοστίσει ευκαιρίες ή ακόμα και μια δουλειά. Όμως το άγχος δεν ενδιαφέρεται για τις πιθανές απώλειες, η δουλειά του είναι να κάνει ό,τι μπορεί για να σας κρατήσει ασφαλείς.

Αν δεν ξεκινήσετε χτίζοντας μια σχέση με το άγχος και κατανοώντας ότι, ναι, είναι άβολο αλλά υπάρχει για να σας κάνει να προσέξετε, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς «μπαλώματα». Θα το καταπιέσουν προσωρινά, αλλά θα επιστρέψει. Το άγχος έχει λόγο που υπάρχει και η αποδοχή αυτού είναι απαραίτητη για να βελτιωθεί οτιδήποτε.

2. Σκεφτείτε να αλλάξετε το σώμα σας, όχι τον εγκέφαλό σας

Πολλοί ειδικοί εστιάζουν αμέσως στον εγκέφαλο, προσπαθώντας να σας βοηθήσουν να αλλάξετε σκέψεις. Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι το βασικό σημείο εκκίνησης είναι το σώμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι νιώθουν το άγχος κάπου στο σώμα τους, στην καρδιά, στους ώμους, στον αυχένα. Όταν το άγχος εκδηλώνεται στο σώμα, το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Στέλνει ένα μήνυμα στον εγκέφαλο ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο εγκέφαλος με τη σειρά του το αποδέχεται και στη συνέχεια καταστέλλεται το μέρος του, που μας βοηθά να είμαστε πιο λογικοί και ψύχραιμοι.

Όταν παρατηρήσετε την αντίδραση του σώματος, κάντε ό,τι λειτουργεί για να απελευθερώσετε αυτή την αίσθηση απειλής. Μπορείτε να δοκιμάσετε αναπνοές, άσκηση, ένα κρύο ντους. Ό,τι ρυθμίζει το σώμα σας. Κάντε το, έχοντας στο μυαλό σας ότι δεν το κάνετε για να εξαφανίσετε το άγχος, αλλά για να στείλετε ένα νέο μήνυμα στον εγκέφαλο, ώστε να απενεργοποιηθεί η αντίδραση απειλής. Έτσι, ο προμετωπιαίος φλοιός, η περιοχή που έχει κατασταλεί, «ξαναμπαίνει σε λειτουργία» και μπορείτε να δουλέψετε με το άγχος με πιο μετρημένο και ήρεμο τρόπο.

3. Γράψτε τι πραγματικά συνέβη για να αυξήσετε την αντοχή σας στην αβεβαιότητα

Σύμφωνα με τη νευροεπιστήμη, έχουμε αρκετές χιλιάδες σκέψεις την ημέρα. Μελέτες δείχνουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών είναι αρνητικές, επικριτικές ή φοβικές. Αυτό είναι τεράστιο φορτίο σκοτεινών σκέψεων. Οι περισσότερες δεν αφορούν καν σε γεγονότα, αλλά όταν βρίσκεστε σε κατάσταση άγχους, τις αντιμετωπίζετε σαν να είναι επιστημονικές αποδείξεις, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.

Αφού αποδεχτείτε ότι το άγχος προσπαθεί να σας βοηθήσει και βρείτε τι ρυθμίζει το σώμα σας, μπορείτε να αρχίσετε να καταγράφετε τι συνέβη πραγματικά όταν εμφανίστηκαν αυτές οι αγχώδεις σκέψεις. Καταγράψτε την αλυσίδα των ανησυχιών και δείτε πόσες από αυτές όντως βγήκαν αληθινές. Εξετάστε τα στοιχεία. Αυτό σας επιτρέπει να είστε πιο λογικοί την επόμενη φορά που θα εμφανιστούν.

Κάποιος ίσως πει «ναι, αλλά αν συμβεί αυτό που φοβάμαι;», όμως δεν μπορούμε να έχουμε βεβαιότητα όλη την ώρα. Η ανεκτικότητα στην αβεβαιότητα είναι μέρος του να ζούμε καλά, ακόμη και με άγχος.

* Πηγή: Vita

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Βιολάντα: Τα 7 κρίσιμα ερωτήματα για την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα 

Πες «όχι», σου κάνει καλό
28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Πες «όχι», σου κάνει καλό
28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
29.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;
29.01.26

Γιατί πλημμυρίζουμε συνέχεια στην Αττική;

Άναρχη δόμηση, λανθασμένες επιλογές, μία πόλη πέρα από τα όρια της και στο βάθος έλλειψη πόρων και πολιτικά εμπόδια, συνθέτουν ένα δυσεπίλυτο γρίφο για την Αττική.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αυξήθηκαν οι τιμές και στα παλαιά ακίνητα στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές
29.01.26

Αυξήθηκαν οι τιμές και των παλαιών ακινήτων στα οποία στρέφονται τώρα οι αγοραστές

Σχεδόν επτά στα δέκα οικιστικά ακίνητα που πουλήθηκαν το 2024 ήταν ηλικίας άνω των 20 ετών - Η ψαλίδα τιμής ανάμεσα στην αγορά παλιάς και νέας κατοικίας σε κάποιες περιπτώσεις κλείνει στο 30%

Δήμητρα Σκούφου
«Βιολάντα»: Το προπάνιο ανατίναξε το εργοστάσιο
29.01.26

Το προπάνιο ανατίναξε τη «Βιολάντα»

Πολύμηνη διαρροή είχε «ποτίσει» το χώμα και ένας σπινθήρας στις αντλίες νερού του υπογείου που είχε κατακλυστεί από το εκρηκτικό αέριο διέλυσε το ισόγειο του εργοστασίου «Βιολάντα»

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης
29.01.26

ILO: Πού «κολλάει» η πρόοδος στην ποιότητα της εργασίας – Έλλειμμα αξιοπρεπούς απασχόλησης

Οι αυξήσεις στους μισθούς είναι αναντίστοιχες των απωλειών από τον πληθωρισμό διαπιστώνει η νέα έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας - ΙLO για τις τάσεις στην απασχόληση και την κοινωνία το 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων
29.01.26

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας: Στόχος η διατήρηση ήρεμων νερών και ανοιχτών διαύλων

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας έρχεται σε μία ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, που δεν επιτρέπει, όπως παραδέχονται διπλωμάτες πρωτοβουλίες και ακροβατισμούς.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ
29.01.26

Ουκρανία: Αποκλείεται η ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου του 2027 είπε ο Μερτς στις ΗΠΑ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε σιγουριά πως η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης για την ένταξή της στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
