Μου προκαλείς άγχος – Πως να διαχειριστείς τους «δύσκολους ανθρώπους»
24 Ιανουαρίου 2026, 08:40

Μου προκαλείς άγχος – Πως να διαχειριστείς τους «δύσκολους ανθρώπους»

Η καθημερινότητά μας κρύβει πολύ άγχος - άρα δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που μας «χαρίζουν» επιπλέον στρες.

Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη προκλήσεις, αλλά μία από τις μεγαλύτερες είναι η αλληλεπίδραση με άτομα που μας προκαλούν άγχος. Είτε πρόκειται για συναδέλφους, φίλους ή ακόμα και συγγενείς, όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους που φέρνουν την ένταση και την πίεση στην ζωή μας. Αν δεν μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτές τις αλληλεπιδράσεις, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι επιβαρυντικά για την ψυχική και σωματική μας υγεία.

Έρευνες αναφέρουν ότι αντιμετώπιση των λεγόμενων «δύσκολων ανθρώπων» προκαλεί συναισθηματικό άγχος, το οποίο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του μυαλού και του σώματός μας.

Ποιες είναι, λοιπόν, οι καλύτερες στρατηγικές για να διαχειριστείτε αυτούς τους «δύσκολους» ανθρώπους χωρίς να αφήσετε το άγχος να κυριαρχήσει στη ζωή σας;

  1. Να είστε προνοητικοί: Σχέδιο δράσης πριν από την αλληλεπίδραση

Η προετοιμασία είναι το κλειδί. Αν ξέρετε ότι θα συναντήσετε κάποιον που σας προκαλεί άγχος, σχεδιάστε πώς θα αντιδράσετε πριν το γεγονός. Πολλές φορές, το να γνωρίζετε τι να περιμένετε από κάποιον και να έχετε έτοιμο ένα σχέδιο “διαφυγής” για την αλληλεπίδραση μπορεί να μειώσει σημαντικά το άγχος.

Παράδειγμα: Αν έχετε μια συνάντηση με κάποιον συνάδελφο σας, προετοιμαστείτε εκ των προτέρων με τα σημεία που θέλετε να συζητήσετε. Έτσι, η συζήτηση θα είναι πιο οργανωμένη και θα αποφύγετε την αναστάτωση.

  1. Ελέγξτε την αντίδρασή σας στο άγχος των άλλων

Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στον έλεγχο της αντίδρασής μας. Όταν κάποιος προσπαθεί να μας προκαλέσει με τα λόγια ή τις πράξεις του, είναι σημαντικό να αναρωτηθούμε: «Γιατί να με επηρεάσει αυτό;» Συχνά, το να αφήσουμε το αρνητικό να απλά να μας προσπεράσει μπορεί να αποδυναμώσει τη δύναμη του άλλου ατόμου.

Παράδειγμα: Αν κάποιος κάνει κριτική στην εμφάνισή σας, αντί να αντιδράσετε θυμωμένα, απλά αφήστε το και περάστε στην επόμενη συζήτηση. Έτσι, θα «αφοπλίσετε» την αρνητικότητα και δεν θα αφήσετε την κατάσταση να σας επηρεάσει.

  1. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας

Άτομα που προκαλούν άγχη συνήθως προσπαθούν να σας τραβήξουν σε έναν μια συναισθηματική σύγκρουση. Αν και μπορεί να είναι δύσκολο, είναι σημαντικό να μην αφήσετε τη φόρτιση τους να σας παρασύρει. Ακούστε και υποστηρίξτε, αλλά μην αφήνετε τα συναισθήματά τους να σας ελέγξουν.

Παράδειγμα: Αν ο καλύτερός σας φίλος σας στέλνει συνεχώς μηνύματα για το άγχος του στη δουλειά, ακούστε τον, αλλά μην αφήσετε το άγχος του να σας παρασύρει. Μπορείτε να του προσφέρετε υποστήριξη χωρίς να αφήσετε τη συναισθηματική του ένταση να επηρεάσει τη διάθεσή σας.

  1. Θέστε στο επίκεντρο τις ανάγκες σας

Πριν από κάθε συνάντηση με έναν δύσκολο άνθρωπο, θέστε σαφείς στόχους για το τι θέλετε να πετύχετε. Εάν έχετε ξεκάθαρη εικόνα για το τι περιμένετε από τη συζήτηση, αυτό θα σας βοηθήσει να παραμείνετε ήρεμοι και να μην παρασυρθείτε από την ένταση.

Παράδειγμα: Αν έχετε προγραμματίσει μια συνάντηση με κάποιον συγγενή σας, διατηρήστε στο μυαλό σας τα σημαντικά σημεία που θέλετε να συζητήσετε και μην αφήσετε άλλες περισπασμούς να σας απομακρύνουν από τον στόχο σας.

  1. Μην εστιάζετε στο παρελθόν: Απελευθερωθείτε από το άγχος

Μετά από μια δύσκολη συνάντηση ή συζήτηση, μπορεί να θέλετε να ξανασκεφτείτε και να αναλύσετε την κατάσταση. Ωστόσο, το να μείνετε προσκολλημένοι σε αυτό δεν θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε. Αφήστε το άγχος και προχωρήστε μπροστά.

Παράδειγμα: Αν μια επαγγελματική συνάντηση δεν πήγε όπως περιμένατε, μην αφήσετε αυτό το βάρος να σας ακολουθήσει. Αναλογιστείτε τι πήγε στραβά και τι μπορείτε να βελτιώσετε για την επόμενη φορά, αλλά μην αφήσετε την απογοήτευση να σας καταβάλει.

* Πηγή: Vita

