Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών και την προετοιμασία για τον επαναπατρισμό των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο
- Κάλας: Δομική η στροφή των ΗΠΑ - Το ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό για να διατηρήσει την ισχύ του
- Και δεύτερη αρμάδα στη Μέση Ανατολή στέλνει ο Τραμπ – «Ελπίζω ότι το Ιράν θα κάνει συμφωνία»
- Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)
- Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία
Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο που συνέβη χθες, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο DN6 έξω από την πόλη Λούγκοζ, στη Ρουμανία όπου 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκα, μετά την επίσκεψή της, στο νοσοκομείο Τιμισοάρα.
«Έχουμε επτά που σκοτώθηκαν επί τόπου σε αυτό το δυστύχημα και τρεις τραυματίες οι δύο πιο σοβαρά, αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση», ανέφερε σε δηλώσεις της.
«Υπό διερεύνηση το δυστύχημα – Εξαιρετική συνεργασία με τις Αρχές στη Ρουμανία»
«Ο ένας εκ των τριών πολύ καλύτερα παραμένει υπό παρακολούθηση και αυτός. Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας νωρίς το απόγευμα επί τόπου και το βράδυ έφτασα εγώ, πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω την συνδρομή και εξαιρετική συνεργασία που προσφέρουν οι ρουμανικές αρχές από την πρώτη στιγμή σε υπουργικό επίπεδο και σε ανώτατο επίπεδο και επί τόπου», είπε.
«Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση οι αιτίες του, αυτή τη στιγμή από ελληνικής πλευράς έχουμε πρώτον επτά σορούς να σπεύσουμε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για να γίνει ο επαναπατρισμός τους το συντομότερο, κάποιες οικογένειες που μπορουσαν έχουν σπεύσει και φτάνουν και βεβαίως την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες των τραυματιών, οι οποίοι ευτυχώς είναι σταθεροί και ακόμα και ο βαρύτερα τραυματισμένος τον οποίο επισκέφθηκα η εικόνα του είναι αισιόδοξη, παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων του», πρόσθεσε η κ. Γραμματίκα.
- Ρουμανία – Ελληνίδα πρέσβης: Το συντομότερο ο επαναπατρισμός των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους
- Τα δάκρυα και η ντροπή: Η Κλερ Ντέινς δεν μπορούσε να διαχειριστεί ότι έμεινε έγκυος στα 44 της χρόνια
- Ελευσίνα: Σε ετοιμότητα αεροσκάφος C-130 για τη μεταφορά τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ
- Το… τρελό ποσό που ζήτησε η Μπενφίκα από την Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη (pics)
- Επτά εκατομμύρια ευρώ για έργα στην Πεντέλη-Στο επίκεντρο το αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή του Νοσοκομείου
- Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πότε θα πλήξουν την Αττική
- Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει πολλές βροχές την Πέμπτη – Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία
- HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια το Σαββατοκύριακο στο MEGA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις