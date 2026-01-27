Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε καταστήματα στη Δυτική Αττική

Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση της σπείρας που «χτυπούσε» καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δυο άτομα ηλικίας 19 και 21 ετών.

<br />

Δρούσαν μόνο τα βράδια

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., οι κατηγορούμενοι δρούσαν, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, κυρίως μόνο βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επέλεγαν καταστήματα τα οποία ήταν ανοιχτά εκείνη την ώρα και στα οποία είτε είχαν εργαστεί στο παρελθόν, είτε είχαν επισκεφθεί σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να πραγματοποιήσουν κατόπτευση των χώρων.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στα βίντεο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μάσκες και κουκούλες και αφού ακινητοποιούσαν τους υπαλλήλους με την απειλή χρήσης πιστολιού και μαχαιριού, άδειαζαν τα ταμεία και εξαφανίζονταν.

<br />

Όπως διαπιστώθηκε, σε πολλές περιπτώσεις πριν από τις ληστείες, αφαιρούσαν μοτοσυκλέτες τις οποίες χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία.

Σε μία περίπτωση οι δράστες τραυμάτισαν και υπάλληλο με τη χρήση αεροβόλου όπλου.

<br />

Έκρυβαν το όπλο σε προαύλιο σχολείου

Μάλιστα, οι δράστες είχαν κρύψει αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρι και γάντια που είχαν χρησιμοποιήσει στις ληστείες σε θάμνους στον προαύλιο χώρο σχολειου στο Χαϊδάρι.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις ληστειών και κλοπών σε Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Περιστέρι.