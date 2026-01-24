Χιλιάδες υποστηρικτές του ανατραπέντος από τις ΗΠΑ προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο – ο οποίος αιχμαλωτίστηκε μαζί με τη σύζυγό του κατά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου – διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στο Καράκας ζητώντας την απελευθέρωσή του (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Samir Aponte).

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε ανήμερα της συμπλήρωσης 68 χρόνων από την πτώση της δικτατορίας του Μάρκος Πέρες Χιμένες (1948-1958).

«Θέλουμε να γυρίσουν πίσω» ο Μαδούρο και η σύζυγός του, έγραφε ένα τεράστιο πανό κοντά στην πλατεία Ο’Λίρι

Por Maduro votaron 6.408.844 venezolanos y ese pueblo es claramente visible en las calles, exigiendo su regreso, la juventud que votó por Maduro sigue denunciando el secuestro del Presidente.

En Caracas, Miranda, Margarita, Portuguesa, Lara, en todo el país pueblo con Maduro . pic.twitter.com/eiKvJDiIlg — SonPolemicas (@SonPolemicas) January 23, 2026

Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει μεν επιδιώξει στενότερους δεσμούς με την Ουάσιγκτον αλλά η κυβέρνησή της εξακολουθεί να απαιτεί την επιστροφή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι παραμένουν φυλακισμένοι στις ΗΠΑ.

«Θέλουμε να γυρίσουν πίσω», έγραφε ένα τεράστιο πανό που αναρτήθηκε κοντά στην πλατεία Ο’Λίρι, στο κέντρο του Καράκας. Η Μαρλίν Μπλάνκο, μια 65χρονη λογίστρια, τόνισε πως η απαγωγή του Μαδούρο ήταν «παράνομη» και «άδικη».

🇻🇪 #AHORA: Un espectacular show de drones iluminó el cielo de Caracas este viernes para exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la combatiente Cilia Flores.#23Ene #QueremosANicolasYCiliaDevuelta#LosQueremosDeVuelta#BringThemBack#FreeCilia #FreeMaduro pic.twitter.com/eU14JyEjlQ — HectorMarquezVE (@HectorMarquezVe) January 24, 2026

«Το πετρέλαιο μας ανήκει. Και πρέπει να πληρωθεί, ως οφείλουν», συμπλήρωσε, αναφερόμενη στις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της Βενεζουέλας.

«Πλήρης υποστήριξη» στη Ροδρίγκες

«Ο μεγαλύτερος θρίαμβός μας αυτήν την περίοδο θα είναι η επιστροφή του προέδρου Μαδούρο και της (πρώτης κυρίας) Σίλια», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσδάδο Καμπέγιο κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

#AHORA Importante marcha en Caracas, Venezuela exigiendo la liberación del Pdte Nicolás Maduro y Cilia Flores. Miles de personas marcharon a pesar de la lluvia. pic.twitter.com/8HGRt7D8R4 — Luigino Bracci Roa (@lubrio) January 23, 2026

Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έχει «την πλήρη υποστήριξη του κυβερνώντος κόμματος».

Πηγή: ΑΠΕ