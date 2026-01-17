newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 17:55
Νέα απεργία προγραμματίζουν οι οδηγοί ταξί - Οι ημερομηνίες
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 18:57

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ μιλούσαν με υπουργό του Μαδούρο μήνες πριν από την επιδρομή στο Καράκας

Προφανής στόχος των ΗΠΑ είναι να ελέγξουν τον Ντιοσντάδο Καμπέγιο, έναν από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στη Βενεζουέλα, ώστε να μην επηρεάσει τα σχέδιά τους. Υφίσταται κυρώσεις, αλλά δεν συνελήφθη.

Σύνταξη
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν συνομιλίες με τον υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάδο Καμπέλο, μήνες πριν από την επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Επίσης, έχουν επικοινωνήσει μαζί του από τότε, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, το οποίο επικαλείται «πολλά άτομα» που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Ντιοσντάδο Καμπέγιο θεωρείται από τους «σκληροπυρηνικούς» συνεργάτες του Νικολάς Μαδούρο και οι ΗΠΑ τον έχουν συμπεριλάβει στα πρόσωπα τα οποία υφίστανται κυρώσεις. Οι κατηγορίες που του αποδίδονται αφορούν εμπλοκή σε ναρκοσυμμορία, όπως ο Νικολάς Μαδούρο, ενώ επίσης έχει επικηρυχθεί για 25 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, δεν συνελήφθη όπως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας.

«Τον προειδοποίησαν»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τον 62χρονο Καμπέγιο να μη χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ασφαλείας ή τους υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος που επιβλέπει για να στοχεύσει την αντιπολίτευση της χώρας. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας στη Βενεζουέλα, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες πληροφοριών, την αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις. Ο μηχανισμός αυτός παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτος μετά την επιδρομή των ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρεται, η επικοινωνία των Αμερικανών με τον Καμπέγιο χρονολογείται από τις πρώτες ημέρες ανάληψης της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν από έναν χρόνο. Και συνεχίστηκε τις εβδομάδες που ακολούθησαν την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δύο πηγές. Τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει επίσης έρθει σε επαφή με τον Καμπέγιο μετά την επιχείρηση.

Ο υπουργός της Βενεζουέλας έχει έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση Τραμπ τόσο άμεσα όσο και μέσω μεσαζόντων, δήλωσε άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες. Όλες οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο ρόλος του Καμπέγιο

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι η επικοινωνία του Καμπέγιο με Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά και την κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι κρίσιμη. Κυρίως διότι συνδέεται με την προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ελέγξει την κατάσταση στο εσωτερικό της Βενεζουέλας. Εάν ο Ντιοσντάδο Καμπέγιο αποφασίσει να κινητοποιήσει τις δυνάμεις που ελέγχει, το πιθανότερο αποτέλεσμα θα ήταν να προκληθεί χάος στη Βενεζουέλα. Και οι ΗΠΑ δεν θα ήθελαν ούτε το χάος ούτε να απειληθεί η εξουσία της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ, ανέφερε πηγή.

Ωστόσο, οι πηγές δεν αποσαφήνισαν αν οι συζητήσεις των Αμερικανών με τον ισχυρό υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας επεκτάθηκαν σε ερωτήματα σχετικά με τη μελλοντική διακυβέρνηση της χώρας. Ασαφές είναι επίσης εάν ο Καμπέγιο έχει λάβει υπόψη τις αμερικανικές προειδοποιήσεις.

Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντιοσντάδο Καμπέγιο δεσμεύθηκε δημόσια για ενότητα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες είναι ο βασικός μοχλός της στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ για τη Βενεζουέλα. Επίσης, πιστεύουν ότι ο Ντιοσντάδο Καμπέγιο έχει τη δύναμη να διατηρήσει τα αμερικανικά σχέδια σε καλό δρόμο ή να τα ανατρέψει.

Πιστός στον Μαδούρο

Ο Καμπέλο θεωρείται η δεύτερη πιο ισχυρή προσωπικότητα της Βενεζουέλας. Στενός βοηθός του εκλιπόντος πρώην προέδρου Ούγκο Τσάβες, μέντορας του Μαδούρο, ο άνθρωπος που επιβάλλει τις πολιτικές του.

Μαζί με την Ντέλσι Ροντρίγκες, ο Ντιοσντάδο Καμπέγιο βρίσκεται στην καρδιά της κυβέρνησης, της νομοθετικής εξουσίας και του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος.

Καθώς είναι πρώην στρατιωτικός, έχει επιρροή στις υπηρεσίες αντικατασκοπείας της χώρας, ενώ έχει στενούς δεσμούς με τις ένοπλες πολιτοφυλακές στη Βενεζουέλα.

Το Reuters επισημαίνει ότι ο Καμπέγιο είναι από τους λίγους πιστούς στον Μαδούρο στους οποίους βασίζονται οι ΗΠΑ για να διατηρηθεί η σταθερότητα. Η οποία είναι κρίσιμη, για να μπορέσουν να ελέγξουν την παραγωγή πετρελαίου.

Τι φοβούνται οι Αμερικανοί

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι ο Καμπέγιο, λόγω ακριβώς των δεσμών του με την αντικατασκοπεία και τις ένοπλες πολιτοφυλακές, θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του αποδιοργανωτή. Τουλάχιστον αυτό ανέφερε πηγή που έχει ενημερωθεί για το πώς τον αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ.

Τις ώρες μετά την ανατροπή του Μαδούρο, αναλυτές και πολιτικοί στην Ουάσιγκτον αναρωτήθηκαν γιατί οι ΗΠΑ δεν συνέλαβαν και τον Καμπέγιο. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι ελάχιστα ελαφρύτερες από αυτές που βαρύνουν τον Μαδούρο.

Τότε, ο Καμπέγιο κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα, λέγοντας σε ομιλία του ότι «η Βενεζουέλα δεν θα παραδοθεί». Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές ΜΜΕ, το τελευταίο διάστημα έχουν μειωθεί οι έλεγχοι πολιτών, τόσο από ενστόλους όσο και από άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας με πολιτικά.

Επίσης, ο Καμπέγιο φέρεται να επιβλέπει την προσπάθεια αποφυλάκισης πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα.

