Τουλάχιστον 47 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας σκοτώθηκαν όταν έγινε η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο την 3η Ιανουαρίου, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο υπουργός Aμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες (φωτογραφία του Reuters/Maxwell Briceno, επάνω, από τις κηδείες στρατιωτικών σε νεκροταφείο του Καράκας).

Το υπουργείο Εσωτερικών είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα απολογισμό που έκανε λόγο για 100 νεκρούς.

Οι αρχές της Κούβας ανακοίνωσαν ότι 32 Κουβανοί, μέλη αποσπάσματος επιφορτισμένου με την ασφάλεια του προέδρου Μαδούρο, έχασαν τη ζωή τους.

Χθες ο στρατηγός Παδρίνο αναφέρθηκε σε απολογισμό «83 πεσόντων και 112 και πλέον τραυματιών», συμπεριλαμβανομένων 47 ανδρών και γυναικών των μπολιβαριανών εθνικών ενόπλων δυνάμεων».

«Εννιά γυναίκες (σ.σ. που ανήκαν στις ένοπλες δυνάμεις) έδωσαν τη ζωή τους», διευκρίνισε κατά τη διάρκεια θρησκευτικής λειτουργίας για την απότιση φόρου τιμής στα θύματα.

Εθνικό πένθος

«Τι έκαναν οι άνδρες μας και οι γυναίκες μας των μπολιβαριανών εθνικών ενόπλων δυνάμεων αντιμέτωποι με τη στρατιωτική επίθεση; Eδωσαν τη ζωή τους. Ανήλθαν στο ύψος (των περιστάσεων) της ιστορίας, της πατρίδας», τόνισε ο στρατηγός Παδρίνο, υπουργός Aμυνας από το 2014.

Ο στρατός της Βενεζουέλας είχε δημοσιοποιήσει την περασμένη εβδομάδα μέσω Instagram νεκρολογίες των 23 από τα μέλη του που σκοτώθηκαν.

Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες – η πρώην αντιπρόεδρος – κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της επίθεσης των ΗΠΑ.

