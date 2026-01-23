Πώς οι ΗΠΑ απήγαγαν τον Μαδούρο μέσα σε δύο λεπτά: Ελικόπτερα, χαμηλές πτήσεις και πυρά στο Καράκας

Νέα ανάλυση βίντεο και εικόνων από αυτόπτες μάρτυρες ρίχνει φως στα κρίσιμα τελευταία λεπτά της αμερικανικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Η ανασύνθεση της επιχείρησης δείχνει πώς αμερικανικά ελικόπτερα προσέγγισαν ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα στρατιωτικά συγκροτήματα στο Καράκας, υπό συνεχή ανταλλαγή πυρών.

Σύμφωνα με ανάλυση δεκάδων βίντεο αυτοπτών μαρτύρων από το CNN, η επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου ανασυντέθηκε καρέ καρέ, με χαρτογράφηση των διαδρομών πτήσης και εστίαση στα κρίσιμα τελευταία λεπτά. Το σημείο αυτό εντοπίζεται μέσα στο στρατιωτικό συγκρότημα του Fort Tiuna, το οποίο θεωρείται το πιθανότερο σημείο σύλληψης του Μαδούρο.

Τα πλάνα δείχνουν ότι, λίγο πριν από την κάθοδο των ελικοπτέρων, εξελισσόταν σφοδρή ανταλλαγή πυρών μεταξύ αμερικανικών επιθετικών αεροσκαφών και της αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας. Η ανάλυση αποκαλύπτει ένα παράθυρο δύο κρίσιμων λεπτών: από τη στιγμή που ένα μεταγωγικό ελικόπτερο προσγειώθηκε έως την απογείωσή του, με τα πυρά να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς ειδικούς, αυτά τα δύο λεπτά αποτέλεσαν το πιο επικίνδυνο σημείο ολόκληρης της επιχείρησης. Το ελικόπτερο κινούνταν αργά και σε χαμηλό ύψος, καθιστώντας το ευάλωτο ακόμη και σε απλούστερα όπλα. Ο κίνδυνος ενισχύθηκε από την επιλογή του σημείου προσγείωσης: ακριβώς δίπλα στο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

Στις πρώτες ώρες της 3ης Ιανουαρίου, η αμερικανική επίθεση ξεκίνησε με στοχευμένα πλήγματα σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με ανάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων, ραντάρ, επικοινωνίες και αντιαεροπορικά συστήματα τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ανοίγοντας τον δρόμο για τα ελικόπτερα ειδικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα από 150 αεροσκάφη —βομβαρδιστικά, μαχητικά, αλλά και πλατφόρμες επιτήρησης και πληροφοριών— απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τον πτέραρχο Dan Caine, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Οργανωμένο χάος»

Στο Καράκας, στις 1:58 π.μ., δύο μεταγωγικά ελικόπτερα MH-47 Chinook εμφανίζονται να πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, ακολουθώντας τη στενή κοιλάδα όπου βρίσκεται η βάση, σύμφωνα με βίντεο αυτόπτη μάρτυρα.

Ο απόστρατος σμηνίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πρώην ελεγκτής αεροπορικής υποστήριξης ειδικών επιχειρήσεων, Wes Bryant, χαρακτήρισε τη στρατηγική των προληπτικών πληγμάτων πριν από την κάθοδο των ελικοπτέρων ως «οργανωμένο χάος».

Πλάνα δείχνουν τουλάχιστον δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκρότημα υπό πυρά από το έδαφος και να αποχωρούν λίγο αργότερα. Αυτή ήταν η πρώτη φάση της επιχείρησης, κατά την οποία αμερικανικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν κοντά στο συγκρότημα του Μαδούρο και ενεπλάκησαν με επίγειες δυνάμεις.

Ο Νταν Κέιν δήλωσε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν για πρώτη φορά στο συγκρότημα στις 2:01 π.μ. Ακολούθησε έρευνα στον χώρο και η σύλληψη του Βενεζουελάνου ηγέτη.

Η δεύτερη φάση της αποστολής αποτυπώνεται σε δέκα συγχρονισμένα βίντεο διάρκειας έξι λεπτών. Σε αυτά φαίνονται αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα να παρέχουν εναέρια κάλυψη, εμπλεκόμενα σε μάχη με τη βενεζουελάνικη αντιαεροπορική άμυνα, ενώ μεταγωγικά ελικόπτερα απομακρύνουν τον Μαδούρο και τις δυνάμεις που τον συνέλαβαν.

Με το στοιχείο του αιφνιδιασμού να έχει χαθεί, η δύναμη εξαγωγής βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν έντονο εναέριο και επίγειο καταιγισμό πυρών. Τα βίντεο καταγράφουν συνεχή πυρά, τα οποία, σύμφωνα με ειδικούς, αντιστοιχούν σε 30 χιλιοστών πυροβόλα επιθετικών ελικοπτέρων MH-60 Black Hawk τύπου Direct Action Penetrator.

Λίγο αργότερα, αντιαεροπορικά πυρά φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό, καθώς τα αμερικανικά ελικόπτερα συνεχίζουν να βάλλουν. Είκοσι δευτερόλεπτα μετά, νέο βίντεο δείχνει μεταγωγικό ελικόπτερο να κατεβαίνει προς το οχυρωμένο συγκρότημα του Μαδούρο — τη στιγμή που η επιχείρηση φτάνει στο πιο επικίνδυνο σημείο της.

Η απαγωγή του Μαδούρο

Βίντεο δείχνουν ότι περίπου ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση, σύννεφα σκόνης και ρουκέτες καλύπτουν το σημείο, πριν ένα Chinook απογειωθεί, ακολουθούμενο λίγο αργότερα από δεύτερο ελικόπτερο. Ένα από αυτά διακρίνεται να αποχωρεί χωρίς φώτα, πετώντας χαμηλά και γρήγορα προς τους γύρω λόφους.

Μέχρι τις 03:00 τα πυρά στο Καράκας είχαν σταματήσει, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα είχαν σιγήσει και οι ήχοι των αεροσκαφών. Σύμφωνα με τον στρατηγό Κέιν, οι αμερικανικές δυνάμεις εξήλθαν από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας στις 04:29.