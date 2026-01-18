Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ πίσω από τις απευθείας συνομιλίες τους με τον υπουργό του Μαδούρο πριν την απαγωγή

Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η σημερινή αποκάλυψη του Reuters, που ρίχνει νέο φως στο παρασκήνιο της πρόσφατης αμερικανικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα και την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, με το δημοσίευμά του να αναφέρει πως ανώτατοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ βρίσκονταν σε απευθείας συνομιλίες με τον σκληροπυρηνικό Υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, μήνες πριν από τα γεγονότα που οδήγησαν στην ανατροπή της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των ευαίσθητων αυτών διπλωματικών διεργασιών, η επικοινωνία μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Καμπέγιο δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια διαρκής διαδικασία που ξεκίνησε κατά τις πρώτες ημέρες της τρέχουσας αμερικανικής διοίκησης και εντάθηκε τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της εφόδου.

Οι συζητήσεις αυτές συνεχίζονται και στη μετά-Μαδούρο εποχή, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο, αν και αμφιλεγόμενο, ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο ισχυρός άνδρας του καθεστώτος στη νέα τάξη πραγμάτων.

Οι επαφές αυτές αναδεικνύουν το περίπλοκο γεωπολιτικό σκάκι που εκτυλίσσεται στο Καράκας

Το περιεχόμενο των συνομιλιών φαίνεται να κινείται σε ένα λεπτό σκοινί μεταξύ διαπραγματεύσεων και προειδοποιήσεων. Από τη μία πλευρά, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που αφορούν τις προσωπικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον Καμπέγιο από τις ΗΠΑ, καθώς και το κατηγορητήριο που εκκρεμεί εις βάρος του.

Από την άλλη, Αμερικανοί αξιωματούχοι διαμήνυσαν με σαφήνεια στον Υπουργό Εσωτερικών να μην χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις ασφαλείας ή τις παραστρατιωτικές ομάδες που ελέγχει (τους λεγόμενους «colectivos») για να στοχοποιήσει μέλη της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια αυτής της ασταθούς περιόδου.

Η στρατηγική της Ουάσιγκτον φαίνεται να βασίζεται σε έναν ρεαλιστικό, αν και παράδοξο, υπολογισμό. Παρά το γεγονός ότι ο Καμπέγιο θεωρείται ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Μαδούρο και βαρύνεται με κατηγορίες για καταστολή και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ΗΠΑ τον αντιμετωπίζουν ως έναν απαραίτητο παράγοντα για τη διατήρηση της στοιχειώδους σταθερότητας στη χώρα.

Σε μια περίοδο όπου η ομαλή μετάβαση εξουσίας και η πρόσβαση στα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας αποτελούν προτεραιότητα, η επιρροή του Καμπέγιο στον μηχανισμό ασφαλείας κρίνεται -προσωρινά τουλάχιστον- αναγκαία.

Η διττή στρατηγική των ΗΠΑ

Ωστόσο, η σχέση αυτή διέπεται από βαθιά καχυποψία. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι ο Καμπέγιο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως υπονομευτής της μεταβατικής διαδικασίας, δεδομένης και της ιστορικής του αντιπαλότητας με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, την οποία οι ΗΠΑ φαίνεται να στηρίζουν στο πλαίσιο της προσωρινής διοίκησης.

Για τον λόγο αυτό, οι διπλωματικοί δίαυλοι συνοδεύονται από αυστηρά τελεσίγραφα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εστάλησαν μηνύματα στον Καμπέγιο, μέσω ενδιάμεσων, πως εάν δεν συνεργαστεί ή αν επιλέξει να αντιταχθεί στα αμερικανικά σχέδια, κινδυνεύει να αντιμετωπίσει την «τύχη του Μαδούρο», ο οποίος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ για να δικαστεί.

Το σκηνικό περιπλέκεται περαιτέρω καθώς παρόμοιες προειδοποιήσεις φέρεται να έχουν απευθυνθεί και σε άλλους ανώτατους αξιωματούχους, όπως τον Υπουργό Άμυνας Βλαντιμίρ Παδρίνο, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει κατηγορίες στις ΗΠΑ.

Η προσέγγιση αυτή αποκαλύπτει μια διττή στρατηγική από την πλευρά της Ουάσιγκτον: προσπάθεια ενσωμάτωσης ή ουδετεροποίησης των πυλώνων του προηγούμενου καθεστώτος μέσω συνδιαλλαγής, υπό την απειλή όμως της άμεσης εξουδετέρωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Εν κατακλείδι, οι επαφές αυτές αναδεικνύουν το περίπλοκο γεωπολιτικό σκάκι που εκτυλίσσεται στο Καράκας.

Η αμερικανική διοίκηση, στην προσπάθειά της να διασφαλίσει τα συμφέροντά της και να αποτρέψει το χάος, φαίνεται διατεθειμένη να συνομιλήσει ακόμη και με πρόσωπα που μέχρι πρότινος χαρακτήριζε ως εχθρούς, μετατρέποντας τον Καμπέγιο από παρία σε έναν ιδιότυπο ρυθμιστή των εξελίξεων.

Το αν ο Καμπέγιο θα λειτουργήσει τελικά ως εγγυητής της μετάβασης ή ως ο «Δούρειος Ίππος» που θα την εκτροχιάσει, παραμένει το κρίσιμο ερώτημα των επόμενων ημερών.