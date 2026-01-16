Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος

Ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας και κάτοχος βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, Χουάν Μανουέλ Σάντος, δήλωσε σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στους Financial Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπαινιχθεί μια «εισβολή» στη Βενεζουέλα, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με Λατινοαμερικανούς ηγέτες το 2017, στην πρώτη θητεία του στην ηγεσία των ΗΠΑ.

Ο πρώην επικεφαλής του κράτους της Κολομβίας (2010-2018), που είχε διαπραγματευτεί τον αφοπλισμό των αναρτών Farc το 2016, έκρινε ότι η αμερικανική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και η αιχμαλώτιση του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, ήταν κάτι το «τρομερό» για την «παγκόσμια σταθερότητα».

Ο Σάντος ανέφερε, επίσης, πως ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διατυπώσει την ιδέα μιας «εισβολής» στη Βενεζουέλα πριν από χρόνια, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2017. «Είχε πει, εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά: ‘Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το διευθετήσουμε αυτό γρήγορα με μια εισβολή’», είπε ο πρώην ηγέτης της Κολομβίας.

«Του είχα πει ότι αυτή ήταν η χειρότερη δυνατή λύση»

«Εμείς, οι Λατινοαμερικάνοι, είχαμε εκπλαγεί αρκετά», τόνισε ο Χουάν Μανουέλ Σάντος, προσθέτοντας πως ο ίδιος είχε απαντήσει τότε στον Τραμπ ότι αυτή ήταν η «χειρότερη δυνατή λύση».

Ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας εκτιμά πως η πρόθεση του Τραμπ να κυβερνήσει την Βενεζουέλα από απόσταση θα αποτύχει και ο ίδιος υπογράμμισε βασίζεται στη διενέργεια δημοκρατικών εκλογών.

«Καθαίρεσαν τον Μαδούρο υπό το πρόσχημα πως είναι ένας έμπορος ναρκωτικών (…). Όμως, τον αντικατέστησαν από το δεύτερο πιο σημαντικό στέλεχός του, που είναι επίσης παράνομο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει προς το παρόν το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών στην Βενεζουέλα και προτιμά να «υπαγορεύει» μέχρι νεωτέρας τις αποφάσεις της ηγετικής ομάδας που παραμένει στην εξουσία στο Καράκας, μετά τη σύλληψη Μαδούρο. Έχει μιλήσει με εγκωμιαστικά λόγια για την πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία ανέλαβε καθήκοντα προσωρινής προέδρου – ένα «φανταστικό πρόσωπο»», όπως την χαρακτήρισε.