«Φαρσοκωμωδία» CIA-Ροντρίγκες: Γιατί η διάδοχος του Μαδούρο είναι τόσο θερμή με τον απαγωγέα του;

Όταν η Αμερικανίδα δικηγόρος που συμβούλευε κάποτε τον Ούγκο Τσάβες, Εύα Γκόλινγκερ, είδε στα μίντια την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, να δίνει θερμή χειραψία στον διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, φαίνεται να μην το πίστευε. «Είναι απλώς φαρσοκωμωδία… αυτό που βλέπουμε είναι μια ξεκάθαρη προδοσία όλων όσων πρέσβευε το κίνημα του τσαβισμού». Υπερέβαλλε ή έχει δόση αλήθειας αυτή η αντίδραση;

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έκανε την εξής δήλωση: «Είχα πολύ αρνητική άποψη για τη Βενεζουέλα, αλλά τώρα την αγαπώ. Συνεργάζονται πολύ καλά μαζί μας. Είναι πολύ ωραίο». Μέσα σε δύο εβδομάδες μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου έγιναν πολλά και περίεργα.

Κατά μεγάλη ειρωνεία, την ημέρα -Πέμπτη 15 Ιανουαρίου- που η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη Βενεζουέλα παρέδιδε το μετάλλιο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης της στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ράτκλιφ, βρισκόταν στο Καράκας και έσφιγγε το χέρι της εχθρού της Ματσάδο, Ροντρίγκες.

Όπως αποκάλυψαν οι New York Times, ο Ράτκλιφ φέρεται να προειδοποίησε τη Βενεζουέλα να σταματήσει να στηρίζει τη διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο, «ο Ράτκλιφ συζήτησε πιθανές ευκαιρίες οικονομικής συνεργασίας και τόνισε ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για τους αντιπάλους της Αμερικής, ιδίως για τους ναρκοδιακινητές», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Μετέφερε το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη εργασιακή σχέση», με το καθεστώτος Μαδούρο υπό τη Ροντρίγκες, δήλωσε στο CBS News Αμερικανός αξιωματούχος.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών συνέπεσε με την παρουσίαση από τη Ροντρίγκες, ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, του απολογισμού διακυβέρνησης του προέδρου Νικολάς Μαδούρο! Η Ροντρίγκες δήλωσε ότι η χώρα της «είχε το δικαίωμα» σε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και ότι ήταν πρόθυμη να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με εκπροσώπους της «φονικής πυρηνικής δύναμης».

Σαν να μην έφτανε αυτό, πραγματοποιήθηκε και η πρώτη επίσκεψη επιτετραμμένου των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα, του Τζον ΜακΝαμάρα μετά από επτά χρόνια διακοπής των διπλωματικών σχέσεων. Ο διπλωμάτης έφτασε με αποστολή να αξιολογήσει τις συνθήκες για ενδεχόμενο άνοιγμα εκ νέου της πρεσβείας.

Όταν ο Ράντκλιφ σχεδίαζε την απαγωγή του προϊσταμένου της Ροντρίκες

Όλα αυτά να σκεφτεί κανείς ότι η CIA διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μεταβίβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα.

Ήδη από τον Αύγουστο, η CIA είχε αναπτύξει διακριτικά μια μικρή ομάδα για να παρακολουθεί τα πρότυπα, τις τοποθεσίες και τις μετακινήσεις του Μαδούρο, γεγονός που διευκόλυνε την απαγωγή, σύμφωνα με το CNN. Έτσι, εντόπισαν έναν πληροφοριοδότη μέσα στην κυβέρνηση, ο οποίος επέτρεψε την παρακολούθηση του Μαδούρο μέχρι την απαγωγή του στο Φουέρτε Τιούνα.

Το CBS News έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι η CIA διέθετε μια μικρή ομάδα που δρούσε μυστικά επί του εδάφους στη Βενεζουέλα ήδη από τον Αύγουστο, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για την απαγωγή του Μαδούρο.

Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν για τη νέα ηγεσία στο Καράκας.

Έδωσε την ευλογία του στη Ροντρίγκες

Παρά το γεγονός ότι –σύμφωνα με δυτικά ΜΜΕ– πολλοί από τους συνεργάτες του Μαδούρο, έχουν εμπλακεί σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αξιωματούχοι του Τραμπ είναι ανοιχτοί να κάνουν συμφωνίες μαζί τους. «Πρέπει να συνεργαστούμε με τους ανθρώπους που σήμερα κρατούν τα όπλα, για να οδηγήσουμε τελικά τη χώρα σε μια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση και σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό όμως που πρέπει να αποτραπεί στο μεταξύ είναι η κατάρρευση του κράτους», δήλωσε στο CBS News ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Η βρετανική Guardian αναφέρει πως ο Τραμπ έδωσε την ευλογία του στην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, αποκαλώντας την «εξαιρετικό άνθρωπο». Η Ροντρίγκες κυβερνά ως υπηρεσιακή πρόεδρος με τη στήριξη άλλων βασικών συμμάχων του Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου υπουργού Εσωτερικών, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, και έχει δεσμευτεί να βελτιώσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Η Ματσάδο έμεινε στον άσσο

«Είμαι βέβαιη ότι η αντιπολίτευση δαγκώνει τη γλώσσα της, γιατί αυτό είναι απλώς σκληρό γι’ αυτούς», δήλωσε η Εύα Γκόλινγκερ. «Έχουν παραγκωνιστεί… Δεν έχουν κανέναν ρόλο σε ό,τι συμβαίνει. Είναι εκτός παιχνιδιού προς το παρόν».

«Είμαι σίγουρη ότι τη βλέπει ως αδύναμη. Ήρθε στην Ουάσινγκτον και ικέτεψε, παρέδωσε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης της… και έφυγε από την πίσω πόρτα… Θα έβαζα χρήματα στο ότι, αν η Ντέλσι πάει στον Λευκό Οίκο, θα τύχει επίσημης υποδοχής».

Ο Ιμντάτ Ονέρ, πρώην Τούρκος διπλωμάτης στη Βενεζουέλα και ερευνητής στο Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής Jack D Gordon του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Φλόριντα, επίσης αμφέβαλλε ότι το δώρο της Ματσάδο θα άλλαζε τη στάση του Τραμπ.

«Πόνταραν τα πάντα στην κυβέρνηση Τραμπ… ότι ο Τραμπ θα απομάκρυνε ολόκληρο το καθεστώς από την εξουσία και θα άνοιγε δρόμο για την αντιπολίτευση. Όμως αυτό δεν συνέβη», είπε. «Τα χέρια της Ματσάδο είναι δεμένα… καταλαβαίνει ξεκάθαρα ότι έχει ήδη παραγκωνιστεί και δεν θα αποτελεί μέρος του παιχνιδιού», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την ιδέα να γίνει πρόεδρος «εντελώς εκτός συζήτησης» προς το παρόν.

Η Γκόλινγκερ αμφιβάλλει ότι η Ματσάδο μπορεί να παίξει ενεργό ρόλο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, καθώς όπως λέει η κυβέρνηση Ροντρίγκες ήδη ικανοποιούσε μία από τις βασικές απαιτήσεις του Τραμπ: το άνοιγμα των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας σε αμερικανικές εταιρείες. Η πρώτη πτήση απέλασης από τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του Μαδούρο προσγειώθηκε στο Καράκας την Παρασκευή, μεταφέροντας 199 Βενεζουελάνους.

«Η Ντέλσι του δίνει όλα όσα θέλει. Δεν έχει κανέναν λόγο να ανατρέψει την κατάσταση — και σίγουρα δεν θα αφήσει τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο να έρθει και να ταράξει τα νερά», είπε η Γκόλινγκερ.

Η CIA δεν ήθελε τη Ματσάδο

Μπορεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ να δήλωσε ότι συζητάει με τη Ματσάδο να την εμπλέξει στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά ο Τραμπ έχει ήδη αποφασίσει να στηρίξει τη Ροντρίγκες αντί της Ματσάδο, μετά από εισήγηση και της CIA. Όπως αναφέρει η El Pais, «αυτή επιλογή βασίστηκε σε απόρρητη ανάλυση της υπηρεσίας, η οποία προειδοποιούσε για την αστάθεια που θα μπορούσε να προκαλέσει η ανάληψη της προεδρίας από τη Ματσάδο σε αυτή τη συγκυρία, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι εκθέσεις πληροφοριών υποστήριζαν ότι η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, παρά τη σημαντική λαϊκή στήριξη που έλαβε στις εκλογές του 2024, θα αντιμετώπιζε δυσκολίες στον έλεγχο της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες τσαβικής επανάστασης».

Αν και οι αμερικανικές υπηρεσίες μας έχουν συνηθίσει σε κακές επιλογές ηγετών μαριονέτες, αυτή τη φορά η CIA φαίνεται να έκανε τη διαφορά. Έκθεσή της, η οποία προσομοίωσε πιθανά σενάρια πολιτικής ηγεσίας στη Βενεζουέλα σε περίπτωση που ο Μαδούρο δεν ήταν πλέον πρόεδρος, απέρριπτε τη Ματσάδο. Η ανάλυση παρουσιάστηκε σε μικρό κύκλο ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι αξιωματούχοι που συνδέονται με το καθεστώς Μαδούρο -μεταξύ αυτών και η Ροντρίγκες- θα ήταν οι πλέον κατάλληλοι για να διατηρήσουν τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα.

Η επίσκεψη Ράτκλιφ στο Καράκας αντανακλούσε την πεποίθησή του ότι δεν θα ζητούσε από το προσωπικό της CIA να αναλάβει κινδύνους που δεν θα αναλάμβανε ο ίδιος, δήλωσε ο αξιωματούχος στο CBS News.

Πέσανε τα προσχήματα

Αν και ο Τραμπ έχει επαινέσει δημοσίως τη Ματσάδο, η κυβέρνηση φαίνεται να θεωρεί τη Ροντρίγκες -η οποία ήταν αντιπρόεδρος επί Μαδούρο- ως πιο ικανή να διατηρήσει τη σταθερότητα στη Βενεζουέλα στο άμεσο μέλλον.

«Το πρόσχημα οποιουδήποτε είδους αντιιμπεριαλιστικού σοσιαλιστικού κινήματος έχει στην πραγματικότητα απογυμνωθεί πλήρως. Είναι γελοίο», είπε η Γκόλινγκερ.

«Δεν μπορείς το πρωί… να ισχυρίζεσαι ότι είσαι ένα αντιιμπεριαλιστικό, κυρίαρχο κίνημα και μετά να υποδέχεσαι τον διευθυντή της CIA… δέκα ημέρες αφότου βομβάρδισαν το Καράκας και πραγματοποίησαν μια έκτακτη παράδοση του εν ενεργεία αρχηγού κράτους. Είναι απλώς φαρσοκωμωδία… αυτό που βλέπουμε είναι μια ξεκάθαρη προδοσία όλων όσων πρέσβευε το κίνημα του τσαβισμού».