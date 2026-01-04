newspaper
04.01.2026 | 19:25
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
Τραμπ για Ροντρίγκεζ: «Εάν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα»
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 20:30

Τραμπ για Ροντρίγκεζ: «Εάν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα»

«Η ανοικοδόμηση δεν είναι κακό πράγμα στην περίπτωση της Βενεζουέλας», είπε ο Τραμπ. «Η χώρα έχει πάει κατά διαόλου. Είναι μια αποτυχημένη χώρα».

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ανοιχτά την προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, θα πληρώσει ένα «πολύ μεγάλο τίμημα» εάν δεν συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του πρώην προϊσταμένου της, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Εάν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμημα, πιθανώς μεγαλύτερο από τον Μαδούρο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο The Atlantic, σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη.

Ο Τραμπ ανέφερε στο The Atlantic ότι «η ανοικοδόμηση εκεί και η αλλαγή καθεστώτος -ή όπως αλλιώς θέλετε να το αποκαλέσετε- είναι καλύτερη από αυτό που έχετε τώρα».

«Η ανοικοδόμηση δεν είναι κακό πράγμα στην περίπτωση της Βενεζουέλας», είπε. «Η χώρα έχει πάει κατά διαόλου. Είναι μια αποτυχημένη χώρα».

Νέα ρωσική αντίδραση:

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι οι ενέργειες του προέδρου των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ήταν παράνομες αλλά συνεπείς, γιατί [ο Τραμπ] υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ΗΠΑ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, παρά την προφανή παρανομία στη συμπεριφορά του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί μια κάποια συνέπεια στις ενέργειές του. Αυτός και η ομάδα του υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα της χώρας τους αρκετά σκληρά», τόνισε στο TASS.

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Λατινική Αμερική θεωρείται η «πίσω αυλή» των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι ο Τραμπ φάνηκε να θέλει τον έλεγχο των προμηθειών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

«Το κύριο κίνητρο του θείου Σαμ ήταν πάντα απλό: οι προμήθειες των άλλων», επισήμανε ο Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ότι εάν τέτοιες ενέργειες είχαν αναληφθεί εναντίον μιας ισχυρότερης χώρας, τότε θα θεωρούνταν πράξη πολέμου.

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιό της – Θα πετύχει το σχέδιό του;

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιό της – Θα πετύχει το σχέδιό του;

Μεταφορές
ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
Κόσμος 04.01.26

Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους έφηους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»
Πιστή στον Μαδούρο 04.01.26

Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προεδρεύουσα μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και έχει τη στήριξη και του στρατού. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός εγγυάται την κυριαρχία της χώρας

Σύνταξη
Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»
Κίνδυνος για χάος 04.01.26

Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την επέμβαση στη Βενεζουέλα «παράνομη και άσοφη». Δεν ήταν για χάρη της δημοκρατίας, λέει η Κάμαλα Χάρις, αλλά για το πετρέλαιο.

Σύνταξη
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»
Άλλα λόγια; 04.01.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»

Η Βενεζουέλα δεν είναι Ιράκ ή Λιβύη, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, και οι ΗΠΑ δεν επεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτό που κάναμε ήταν να προστατέψουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον
Κατακραυγή 04.01.26

Η επίθεση που λειτούργησε μπούμερανγκ: Από σφοδροί επικριτές του Μαδούρο, επικριτές της Ουάσιγκτον

Ακόμα και διεθνή ΜΜΕ που πολεμούσαν τον απαχθέντα ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασαν την απαγωγή του κατ΄εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά
«Επικίνδυνος κόσμος» 04.01.26

Συμβούλιο της Ευρώπης: Η επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αποδυναμώνει τη διεθνή ασφάλεια – Όχι σε διπλά μέτρα και σταθμά

«Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», επισημαίνει ο οργανισμός. Προειδοποιεί για επικίνδυνη πόλωση στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος
Απειλές 04.01.26

Γροιλανδία: Ανησυχία και προειδοποιήσεις, καθώς σύμμαχοι του Τραμπ δείχνουν προς το δανικό έδαφος

Η Δανία ζητά «απόλυτο σεβασμό» στην ακεραιότητα της Γροιλανδίας. Μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα, η σύζυγος του αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου ανήρτησε χάρτη του νησιού με τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν άλλες 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά
Τραγωδία στην Ελβετία 04.01.26

Ταυτοποιήθηκαν άλλες 16 σοροί από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά - Παρατείνεται η αγωνία των υπόλοιπων οικογενειών

Από 14 έως 39 ετών οι ηλικίες των θυμάτων που ανακοινώθηκε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν, ωστόσο η αστυνομία του καντονιού Βαλέ στην Ελβετία δεν έκανε γνωστά τα ονόματα

Σύνταξη
Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»
Ένοπλη ηγεμονία 04.01.26

Όταν το «Δόγμα Μονρόε» γίνεται «Δόγμα Τραμπ»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει μια ιδιαίτερα επιθετική εκδοχή του «Δόγματος Μονρόε» και μάλιστα χωρίς να το περιορίζει στη Λατινική Αμερική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
