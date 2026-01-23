newspaper
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 18:52

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες και πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο αποδέχθηκαν εκ των προτέρων την ανατροπή του. Φέρονται ότι διαβεβαίωναν τις ΗΠΑ ότι θα έβλεπαν θετικά την αποχώρησή του

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η προσωρινή πρόεδρος στη Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροντρίγκες, καθώς και άλλα ισχυρά πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο, φέρονται ότι μιλούσαν με τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Τραμπ, πριν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση. Επίσης, ότι είχαν δηλώσει πως η ανατροπή του θα ήταν «καλοδεχούμενη».

Σύμφωνα με τον Guardian, o οποίος επικαλείται τέσσερις πηγές, που συμμετείχαν στις επαφές ΗΠΑ-Βενεζουελάνων αξιωματούχων, η Ντέλσι Ροντρίγκες και ο ισχυρός αδελφός της (πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης) δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ μόλις αποχωρήσει ο Μαδούρο.

Αναφορές για συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν γίνει και για τον Ντιοσντάδο Καμπέγιο, υπουργό Εσωτερικών του Νικολάς Μαδούρο.

Από το φθινόπωρο…

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, Ντέλσι Ροντρίγκες, τότε αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, άρχισε να μιλάει με τις ΗΠΑ από το φθινόπωρο. Και οι επαφές συνεχίστηκαν ακόμη και μετά το γνωστό τηλεφώνημα ανάμεσα στον πρόεδρο της Βενεζουέλας και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον κάλεσε να παραιτηθεί και να φύγει.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, μέχρι τον Δεκέμβριο, η Ντέλσι Ροντρίγκες είχε διαβεβαιώσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συνεργασία της. «Είχε συμφωνήσει ότι “ο Μαδούρο πρέπει να φύγει”» και πως «θα συνεργαζόταν, ό,τι και να γινόταν μετά», σύμφωνα με άλλη πηγή.

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Σύμφωνα με τον Guardian, ακόμη και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε πειστεί ότι η συνεργασία αυτή ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί το χάος. Εμπλοκή της Ροντρίγκες αλλά και του αδερφού της, Χόρχε, είχε αναφέρει και η εφημερίδα Miami Herald. Σε εκείνο το δημοσίευμα φερόταν να διαπραγματευόταν με το Κατάρ, για να αναλάβει ως μεταβατική πρόεδρος, αν παραιτούνταν ο Μαδούρο.

Δεν συνεργάστηκαν στην ανατροπή

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές που μίλησαν στον Guardian φέρονται να διαβεβαιώνουν ότι η Ντέλσι και ο Χόρχε Ροντρίγκες δεν συνεργάστηκαν στην αμερικανική επιχείρηση. Ότι δηλαδή δεν συμμετείχαν σε πραξικόπημα. Απλώς, ότι συμφώνησαν να συνεργαστούν αν έφευγε.

Τις επαφές έχει επιβεβαιώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την ανατροπή Μαδούρο είχε δηλώσει στην εφημερίδα New York Post ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν σύμφωνη. «Έχουμε μιλήσει μαζί της πολλές φορές και καταλαβαίνει, καταλαβαίνει».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν απάντησε σε ερωτήσεις μέσω email σχετικά με αυτήν την ιστορία. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε λεπτομερείς ερωτήσεις.

Αυτό που είναι επισήμως γνωστό είναι ότι υπήρξαν πολλές, μη παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων του Τραμπ και της κυβέρνησης Μαδούρο στη Βενεζουέλας.

Marcelo Garcia/Miraflores Palace/Handout via REUTERS/ ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo

Ο Νικολάς Μαδούρο συναντήθηκε με τον Ρικ Γκρένελ, βοηθό του Τραμπ, 10 ημέρες μετά την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου. Θέμα των επαφών ήταν οι Αμερικανοί κρατούμενοι.

Άλλοι βοηθοί του Ντόναλντ Τραμπ είχαν συχνά επίσημες συνομιλίες με την Ντέλσι και τον Χόρχε Ροντρίγκες. Ένας από τους λόγους ήταν να συντονίσουν τις πτήσεις με τους Βενεζουελάνους που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ.

Οι δεσμοί της Ροντρίγκες με το Κατάρ

Επίσης γνωστό είναι ότι η Ροντρίγκες διατηρεί πολύ στενούς προσωπικούς δεσμούς με το Κατάρ. Σύμφωνα με τον Guardian, το Κατάρ, που έκανε δώρο πολυτελές τζετ στον Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανοίξει τους διαύλους για τις επαφές με τη νυν προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Αυτό που επίσης βοήθησε να την αποδεχθούν οι ΗΠΑ είναι ότι υποσχέθηκε να συνεργαστεί με τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες. Επίσης, έχει γνωριμίες με τον αμερικανικό κλάδο πετρελαίου. «Η Ντέλσι είναι η πιο αφοσιωμένη στη συνεργασία με το αμερικανικό πετρέλαιο», είπε ένας σύμμαχος της.

Επίσης, οι ΗΠΑ επεδίωκαν σταθερότητα μετά την αποχώρηση του Μαδούρο, φοβούμενες διαφορετικά εμφύλιο πόλεμο και χάος. Αλλά οι πηγές αναφέρουν ότι η Ροντρίγκες δεν συμφώνησε να προδώσει ενεργά τον Μαδούρο. «Τον φοβόταν», σύμφωνα με αξιωματούχο που γνώριζε τα γεγονότα.

«Απειλές» για τη ζωή της…

Σε άλλο ρεπορτάζ του Guardian, ωστόσο, η ίδια η Ροντρίγκες φέρεται ότι είχε απειληθεί και από τις ΗΠΑ, αν δεν συνεργαζόταν. Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η ίδια και ο κύκλος της.

Βίντεο που διέρρευσε προς φίλα προσκείμενου στον Μαδούρο influencers, ακούγεται η Ροντίγκες να λέει ότι, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο, σε αυτήν και σε άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου δόθηκαν 15 λεπτά για να αποφασίσουν αν θα συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. «Αλλιώς θα μας σκότωναν», λέει επίσης.

Η Ροντρίγκες υποστηρίζει ότι συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του Τραμπ, μόνο επειδή «οι απειλές και ο εκβιασμός είναι συνεχείς». Παραδέχεται επίσης ότι προτεραιότητά της ήταν «να διατηρήσει την πολιτική εξουσία».

«Το μόνο πράγμα που θα ζητούσα είναι ενότητα», λέει η Ροντρίγκεζ στην κλήση της προς την ομάδα.

Στην ίδια ηχογράφηση, ο τότε υπουργός επικοινωνιών, Φρέντι Νιάνιες, υπερασπίζεται τη Ροντρίγκες, λέγοντας ότι πρέπει να σταματήσουν «κουτσομπολιά, φήμες, ίντριγκες και προσπάθειες δυσφήμισης». Και πως η προσωρινή πρόεδρος είναι «η μόνη εγγύηση που έχουμε ότι… μπορούμε να φέρουμε πίσω τον πρόεδρο και την πρώτη κυρία – αλλά και να γυρίσουμε σελίδα και να αναδιαμορφώσουμε τις δυνάμεις μας».

15 λεπτά

Στο ηχητικό, η Ροντρίγκεζ λέει:

«Οι απειλές ξεκίνησαν από την πρώτη κιόλας στιγμή που απήγαγαν τον πρόεδρο. Έδωσαν στον Ντιοσντάδο [Καμπέγιο, τον υπουργό Εσωτερικών], στον Χόρχε [Ροντρίγκες, τον αδελφό της, υπηρεσιακό πρόεδρο και πρόεδρο του Κογκρέσου] και σε εμένα 15 λεπτά για να απαντήσουμε, αλλιώς θα μας σκτωναν».

Είπε επίσης ότι αρχικά τα αμερικανικά στρατεύματα «μας είπαν ότι [ο Μαδούρο και η σύζυγό του, Σίλια Φλόρες] είχαν δολοφονηθεί, όχι ότι είχαν απαχθεί». Και πως αυτή, ο αδελφός της και ο Καμπέλο απάντησαν ότι «ήταν έτοιμοι να μοιραστούν την ίδια μοίρα».

Η Ροντρίγκες δεν έχει επαναλάβει τον ισχυρισμό για απειλή θανάτου από τις ΗΠΑ. Επίσης, αυτή την εβδομάδα αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον δήλωσαν ότι σύντομα θα επισκεφθεί την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

«Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαλόγου, συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς φόβο, για να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές και τις δυσκολίες μας… και να τις αντιμετωπίσουμε μέσω της διπλωματίας», δήλωσε η Ροντρίγκες την Τετάρτη.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
Για 13 χρόνια 23.01.26

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Βρετανία, ομολόγησε την ενοχή του για 48 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση

Σύνταξη
Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν
Δεν πείστηκαν 23.01.26

Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν

Στη Γροιλανδία η πρωθυπουργός της Δανίας. Στη συνάντηση με τον Ρούτε συμφώνησε ότι το ΝΑΤΟ «πρέπει να δεσμευθεί περισσότερο στην ασφάλεια της Αρκτικής». Σε επιφυλακή ο δανικός στρατός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ
Κόσμος 23.01.26

Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ

Η αντιπολίτευση της Ουγκάντα και οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες κρατούνται σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης και υποβάλλονται σε βασανιστήρια. 

Σύνταξη
Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα
Ρώμη 23.01.26

Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα

Ιταλία και Γερμανία επαναλαμβάνουν την βούλησή τους «να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δομές ασφαλείας, όπως το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ»

Σύνταξη
Γαλλία: Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί
Κόσμος 23.01.26

Τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί, ερευνούν στη Γαλλία

Τη σύνδεση των θανάτων των δύο βρεφών με και την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί, ερευνούν οι αρχές σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας

Σύνταξη
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ουκρανία: Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι αντιπροσωπίες του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ – «Αγκάθι» το εδαφικό
Πρώτη τριμερής 23.01.26 Upd: 13:02

Καθ΄οδόν για το Άμπου Ντάμπι εκπρόσωποι του Κιέβου, της Μόσχας και των ΗΠΑ - Παραμένει το αγκάθι του εδαφικού

Για πρώτη φορά από την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα υπάρξει συνάντηση και των τριών αντιπροσωπειών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Οι συζητήσεις θα διαρκέσουν τουλάχιστον δύο ημέρες

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»

«Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε», τόνισε επίσης ο τεχνικός του Ολυμπιακού

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο

Κοντά σε ένα ακόμη sold out βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς έχουν απομείνει μόλις 3.000 εισιτήρια για το Σαββατιάτικο παιχνίδι των Πειραωτών κόντρα στον Βόλο (24/1, 17:00).

Σύνταξη
Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
Για 13 χρόνια 23.01.26

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Βρετανία, ομολόγησε την ενοχή του για 48 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης
Ελλάδα 23.01.26

Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης

Με τον 44χρονο δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο να βρίσκεται στη φυλακή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση.

Σύνταξη
Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ
Νερό 23.01.26

Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ

Η επιθυμία του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να εγκαταστήσει μπιντέ στην επίσημη κατοικία του, Gracie Mansion, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποδοχή από τους Αμερικανούς ενός ασυνήθιστου –μέχρι πρότινος- οικιακού αντικειμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Τρίνιτι Ρόντμαν αποξενωμένη κόρη του θρύλου του NBA Ντένις Ρόντμαν, έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, μετά την υπογραφή του νέου της συμβολαίου με την Washington Spirit.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 23.01.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν
Δεν πείστηκαν 23.01.26

Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν

Στη Γροιλανδία η πρωθυπουργός της Δανίας. Στη συνάντηση με τον Ρούτε συμφώνησε ότι το ΝΑΤΟ «πρέπει να δεσμευθεί περισσότερο στην ασφάλεια της Αρκτικής». Σε επιφυλακή ο δανικός στρατός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ
Κόσμος 23.01.26

Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ

Η αντιπολίτευση της Ουγκάντα και οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες κρατούνται σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης και υποβάλλονται σε βασανιστήρια. 

Σύνταξη
Τζολάκης στη FIFPRO: «Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή»
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Τζολάκης στη FIFPRO: «Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή»

O τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της Εθνικής, μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFPRO για τη σημασία και τη σπουδαιότητα που υπάρχει, ώστε οι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή, ξέχωρα από την αθλητική, καριέρα.

Σύνταξη
Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα
Ρώμη 23.01.26

Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα

Ιταλία και Γερμανία επαναλαμβάνουν την βούλησή τους «να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δομές ασφαλείας, όπως το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ»

Σύνταξη
«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό
Ελλάδα 23.01.26

«Η Λόρα μιλούσε συνέχεια για μια φίλη της, την Άννα» – Πρόσωπο μυστήριο αναζητά η ΕΛ.ΑΣ. – Ελέγχεται αν είναι πραγματικό

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζεται, την ώρα που στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Σύνταξη
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν
Οικονομικές Ειδήσεις 23.01.26

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Σύσκεψη Κομισιόν, Ρυθμιστών και ΑΔΜΗΕ για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου (GSI) - Καμία δέσμευση από ΡΑΕΚ για τις εκκρεμότητες - Το μήνυμα Κομισιόν για τις μελέτες

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Νέα Κυκλοφορία: Έλλη Κοκκίνου – «Από πού κι ως πού»

Η διαχρονική και απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία της Έλλης με τον Φοίβο συνεχίζεται με ένα τραγούδι επίκαιρο και δυναμικό, που συνδυάζει τον καθαρό ήχο με τους ευθύβολους στίχους, εκφράζοντας την βεβαιότητα και το σημαντικό μήνυμα που μεταφέρει

Σύνταξη
Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο
Γροιλανδία 23.01.26

Φάμελλος στον Δανό πρέσβη: Ευρώπη και Ελλάδα οφείλουν να υπερασπίζονται το Διεθνές Δίκαιο

«Απαιτείται η Ευρώπη να διατυπώσει έναν ισχυρό λόγο για ειρήνη, ασφάλεια, ενοποίηση εξωτερικής πολιτικής και υπεράσπιση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σταντάλ: To ανεκτίμητον χάρισμα της ζωτικότητος
Απαράμιλλος τέχνη 23.01.26

Σταντάλ: Δίχως τέλος

Ο μέγας διδάσκαλος του γαλλικού μυθιστορήματος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca
Τα Νέα της Αγοράς 23.01.26

Olivia: Πολύτιμη Ψηφιακή Σύμμαχος για Γυναίκες με Καρκίνο των Ωοθηκών, με την υποστήριξη της AstraZeneca

Η AstraZeneca υποστήριξε και χρηματοδότησε τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου Olivia, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής πρωτοβουλίας με στόχο τη βελτίωση της ενημέρωσης και της ποιότητας ζωής των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών

Σύνταξη
Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ
Συνωστισμός στις εφημερίες 23.01.26

Γρίπη: Συναγερμός για τη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων – Δύο παιδιά σε ΜΕΘ

Έκκληση για εμβολιασμό των παιδιών για τη γρίπη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Η αύξηση των κρουσμάτων υπερβαίνει το 30% και καθημερινά γίνονται 50 νέες εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

