Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκεζ φέρεται να συνεργάστηκε με τις ΗΠΑ στην ανατροπή Μαδούρο – Οι επαφές και οι απειλές

Η προσωρινή πρόεδρος στη Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροντρίγκες, καθώς και άλλα ισχυρά πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο, φέρονται ότι μιλούσαν με τις ΗΠΑ και την κυβέρνηση Τραμπ, πριν από την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση. Επίσης, ότι είχαν δηλώσει πως η ανατροπή του θα ήταν «καλοδεχούμενη».

Σύμφωνα με τον Guardian, o οποίος επικαλείται τέσσερις πηγές, που συμμετείχαν στις επαφές ΗΠΑ-Βενεζουελάνων αξιωματούχων, η Ντέλσι Ροντρίγκες και ο ισχυρός αδελφός της (πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης) δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ μόλις αποχωρήσει ο Μαδούρο.

Αναφορές για συνομιλίες με τις ΗΠΑ έχουν γίνει και για τον Ντιοσντάδο Καμπέγιο, υπουργό Εσωτερικών του Νικολάς Μαδούρο.

Από το φθινόπωρο…

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, Ντέλσι Ροντρίγκες, τότε αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, άρχισε να μιλάει με τις ΗΠΑ από το φθινόπωρο. Και οι επαφές συνεχίστηκαν ακόμη και μετά το γνωστό τηλεφώνημα ανάμεσα στον πρόεδρο της Βενεζουέλας και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον κάλεσε να παραιτηθεί και να φύγει.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, μέχρι τον Δεκέμβριο, η Ντέλσι Ροντρίγκες είχε διαβεβαιώσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη συνεργασία της. «Είχε συμφωνήσει ότι “ο Μαδούρο πρέπει να φύγει”» και πως «θα συνεργαζόταν, ό,τι και να γινόταν μετά», σύμφωνα με άλλη πηγή.

Σύμφωνα με τον Guardian, ακόμη και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε πειστεί ότι η συνεργασία αυτή ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί το χάος. Εμπλοκή της Ροντρίγκες αλλά και του αδερφού της, Χόρχε, είχε αναφέρει και η εφημερίδα Miami Herald. Σε εκείνο το δημοσίευμα φερόταν να διαπραγματευόταν με το Κατάρ, για να αναλάβει ως μεταβατική πρόεδρος, αν παραιτούνταν ο Μαδούρο.

Δεν συνεργάστηκαν στην ανατροπή

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές που μίλησαν στον Guardian φέρονται να διαβεβαιώνουν ότι η Ντέλσι και ο Χόρχε Ροντρίγκες δεν συνεργάστηκαν στην αμερικανική επιχείρηση. Ότι δηλαδή δεν συμμετείχαν σε πραξικόπημα. Απλώς, ότι συμφώνησαν να συνεργαστούν αν έφευγε.

Τις επαφές έχει επιβεβαιώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την ανατροπή Μαδούρο είχε δηλώσει στην εφημερίδα New York Post ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν σύμφωνη. «Έχουμε μιλήσει μαζί της πολλές φορές και καταλαβαίνει, καταλαβαίνει».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν απάντησε σε ερωτήσεις μέσω email σχετικά με αυτήν την ιστορία. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε λεπτομερείς ερωτήσεις.

Αυτό που είναι επισήμως γνωστό είναι ότι υπήρξαν πολλές, μη παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων του Τραμπ και της κυβέρνησης Μαδούρο στη Βενεζουέλας.

Ο Νικολάς Μαδούρο συναντήθηκε με τον Ρικ Γκρένελ, βοηθό του Τραμπ, 10 ημέρες μετά την ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου. Θέμα των επαφών ήταν οι Αμερικανοί κρατούμενοι.

Άλλοι βοηθοί του Ντόναλντ Τραμπ είχαν συχνά επίσημες συνομιλίες με την Ντέλσι και τον Χόρχε Ροντρίγκες. Ένας από τους λόγους ήταν να συντονίσουν τις πτήσεις με τους Βενεζουελάνους που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ.

Οι δεσμοί της Ροντρίγκες με το Κατάρ

Επίσης γνωστό είναι ότι η Ροντρίγκες διατηρεί πολύ στενούς προσωπικούς δεσμούς με το Κατάρ. Σύμφωνα με τον Guardian, το Κατάρ, που έκανε δώρο πολυτελές τζετ στον Ντόναλντ Τραμπ, έχει ανοίξει τους διαύλους για τις επαφές με τη νυν προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Αυτό που επίσης βοήθησε να την αποδεχθούν οι ΗΠΑ είναι ότι υποσχέθηκε να συνεργαστεί με τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες. Επίσης, έχει γνωριμίες με τον αμερικανικό κλάδο πετρελαίου. «Η Ντέλσι είναι η πιο αφοσιωμένη στη συνεργασία με το αμερικανικό πετρέλαιο», είπε ένας σύμμαχος της.

Επίσης, οι ΗΠΑ επεδίωκαν σταθερότητα μετά την αποχώρηση του Μαδούρο, φοβούμενες διαφορετικά εμφύλιο πόλεμο και χάος. Αλλά οι πηγές αναφέρουν ότι η Ροντρίγκες δεν συμφώνησε να προδώσει ενεργά τον Μαδούρο. «Τον φοβόταν», σύμφωνα με αξιωματούχο που γνώριζε τα γεγονότα.

«Απειλές» για τη ζωή της…

Σε άλλο ρεπορτάζ του Guardian, ωστόσο, η ίδια η Ροντρίγκες φέρεται ότι είχε απειληθεί και από τις ΗΠΑ, αν δεν συνεργαζόταν. Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η ίδια και ο κύκλος της.

Βίντεο που διέρρευσε προς φίλα προσκείμενου στον Μαδούρο influencers, ακούγεται η Ροντίγκες να λέει ότι, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο, σε αυτήν και σε άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου δόθηκαν 15 λεπτά για να αποφασίσουν αν θα συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. «Αλλιώς θα μας σκότωναν», λέει επίσης.

Η Ροντρίγκες υποστηρίζει ότι συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του Τραμπ, μόνο επειδή «οι απειλές και ο εκβιασμός είναι συνεχείς». Παραδέχεται επίσης ότι προτεραιότητά της ήταν «να διατηρήσει την πολιτική εξουσία».

«Το μόνο πράγμα που θα ζητούσα είναι ενότητα», λέει η Ροντρίγκεζ στην κλήση της προς την ομάδα.

Στην ίδια ηχογράφηση, ο τότε υπουργός επικοινωνιών, Φρέντι Νιάνιες, υπερασπίζεται τη Ροντρίγκες, λέγοντας ότι πρέπει να σταματήσουν «κουτσομπολιά, φήμες, ίντριγκες και προσπάθειες δυσφήμισης». Και πως η προσωρινή πρόεδρος είναι «η μόνη εγγύηση που έχουμε ότι… μπορούμε να φέρουμε πίσω τον πρόεδρο και την πρώτη κυρία – αλλά και να γυρίσουμε σελίδα και να αναδιαμορφώσουμε τις δυνάμεις μας».

15 λεπτά

Στο ηχητικό, η Ροντρίγκεζ λέει:

«Οι απειλές ξεκίνησαν από την πρώτη κιόλας στιγμή που απήγαγαν τον πρόεδρο. Έδωσαν στον Ντιοσντάδο [Καμπέγιο, τον υπουργό Εσωτερικών], στον Χόρχε [Ροντρίγκες, τον αδελφό της, υπηρεσιακό πρόεδρο και πρόεδρο του Κογκρέσου] και σε εμένα 15 λεπτά για να απαντήσουμε, αλλιώς θα μας σκτωναν».

Είπε επίσης ότι αρχικά τα αμερικανικά στρατεύματα «μας είπαν ότι [ο Μαδούρο και η σύζυγό του, Σίλια Φλόρες] είχαν δολοφονηθεί, όχι ότι είχαν απαχθεί». Και πως αυτή, ο αδελφός της και ο Καμπέλο απάντησαν ότι «ήταν έτοιμοι να μοιραστούν την ίδια μοίρα».

Η Ροντρίγκες δεν έχει επαναλάβει τον ισχυρισμό για απειλή θανάτου από τις ΗΠΑ. Επίσης, αυτή την εβδομάδα αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον δήλωσαν ότι σύντομα θα επισκεφθεί την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

«Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαλόγου, συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς φόβο, για να αντιμετωπίσουμε τις διαφορές και τις δυσκολίες μας… και να τις αντιμετωπίσουμε μέσω της διπλωματίας», δήλωσε η Ροντρίγκες την Τετάρτη.