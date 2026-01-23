magazin
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
Ιωάννα Τούνη: Νέα δικάσιμος για την υπόθεση revenge porn – Γιατί δεν προβλήθηκε τo επίμαχο βίντεο, το μήνυμα της
23 Ιανουαρίου 2026, 19:00

Ιωάννα Τούνη: Νέα δικάσιμος για την υπόθεση revenge porn – Γιατί δεν προβλήθηκε τo επίμαχο βίντεο, το μήνυμα της

Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Ιωάννα Τούνη για την εκδίκαση της υπόθεσης με revenge porn βίντεό της

Σύνταξη
Η επιχειρηματίας και influencer Ιωάννα Τούνη ζητά δικαίωση για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε. Όπως λέει, περιμένει την καταδίκη των δύο κατηγορούμενων που την διέσυραν, για να σταλεί ένα μήνυμα στήριξης σε όλες τις γυναίκες που ανέβηκαν και ανεβαίνουν έναν Γολγοθά ανάλογο με τον δικό της.

Οι δύο κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στη δίκη. Πρόκειται για έναν πρώην σύντροφο της influencer και έναν φίλο του, που είχε καταγράψει προσωπικές τους στιγμές. Το βίντεο, όπως διαπίστωσε η επιχειρηματίας, ανέβηκε στα social media.

Η Ιωάννα Τούνη έχει καταγγείλει πως ο εφιάλτης της ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017 στη Χαλκιδική όταν καταγράφηκε εν αγνοία της. Τρία χρόνια μετά έκανε καταγγελία για τη διαρροή του βίντεο, όταν άρχισε να δέχεται μηνύματα σε διαδικτυακούς λογαριασμούς της.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και δηλώνουν άγνοια για τη διαρροή του βίντεο.

Μέσα από τις 20 σελίδες του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, περιγράφεται όλο το σκηνικό και επισημαίνεται πως τη νύχτα που τραβήχτηκαν οι επίμαχες εικόνες, η Ιωάννα Τούνη έδειχνε σε κατάσταση οξείας μέθης.

Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να διεκδικήσει χρήματα από τους δύο κατηγορούμενους. Ζητά την καταδίκη τους, που για την ίδια, όπως έχει αναφέρει, θα είναι λυτρωτική.

Φτάνοντας στα δικαστήρια, έστειλε το δικό της μήνυμα στις κάμερες που την περίμεναν.

«Είμαι έτοιμη να μπω στο δικαστήριο. Το περιμένω πάρα πολύ καιρό. Ευελπιστώ να έχουμε και την απόφαση, αν όχι σήμερα στην επόμενη δικάσιμο. Το έχω ξαναπεί, δε βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα, βρίσκομαι για την κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί στο δικαστήριο, όπως εγώ σήμερα.

Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς. Έρχομαι εδώ και δε ζητάω τίποτα οικονομικό. Δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία. Θέλω απλά να λάμψει η αλήθεια…Εύχομαι να μην περάσει καμία γυναίκα αυτό το μαρτύριο που πέρασα εγώ», είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της η Ιωάννα Τούνη.

Ωστόσο, αν και αναμενόταν να προβληθεί το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό καθώς πρόλαβαν να καταθέσουν μόνο οι 4 από τους 6 μάρτυρες.

Η δίκη διεκόπη λόγω παρέλευσης ωραρίου, με τη νέα δικάσιμο να ορίζεται για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

World
Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Νταβός: Η επιστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει – Απολογισμός του Politico

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
Δηλώσεις 23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
«Άβολο για όλους» 23.01.26

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail
«Αποκρουστικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό» 22.01.26

«Έκλεψαν ιατρικά δεδομένα ενώ ήμουν έγκυος» – Η Λιζ Χάρλεϊ με λυγμούς στην πολύκροτη δίκη κατά της Daily Mail

Με σπασμένη φωνή και δάκρυα που δεν μπορούσε να συγκρατήσει η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ περιέγραψε τον εφιάλτη της διαρκούς παρακολούθησης από τη Daily Mail και τη λεγεώνα των βρετανικών ταμπλόιντ στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου

Σύνταξη
«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο
Go Fun 22.01.26

«Τη δέρνουν, σας παρακαλώ βοηθήστε» – Ο Μπάρον Τραμπ έσωσε γυναίκα στο Λονδίνο

Μια βιντεοκλήση ρουτίνας μετατράπηκε σε θρίλερ, με τον γιο του Αμερικανού Προέδρου Μπάρον Τραμπ να παρακολουθεί σε ζωντανή σύνδεση τον άγριο ξυλοδαρμό μιας φίλης του και να παρεμβαίνει καθοριστικά για τη σωτηρία της

Σύνταξη
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»
Fizz 22.01.26

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζητά ο εισαγγελέας γύρω από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύνταξη
Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του
Στα βήματα του Χάρι 22.01.26

Ελευθερία ή επαγγελματική ευκαιρία; Το plan b του Μπρούκλιν Μπέκαμ πίσω από το ξέσπασμά του

Το online ξέσπασμα του Μπρούκλιν Μπέκαμ εναντίον των γονιών του σε κάποιους φάνηκε ως «κραυγή για βοήθεια», σε άλλους ως αντίδραση ενός κακομαθημένου παιδιού, ωστόσο ορισμένοι βλέπουν ένα σχέδιο για να «χτίσει» το δικό του brand.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show
Fizz 22.01.26

Ο Bad Bunny γράφει ήδη ιστορία στο φετινό Super Bowl – Και ακόμα δεν έχει ανέβει στη σκηνή του halftime show

Στις 8 Φεβρουαρίου όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Levi's Stadium για το Super Bowl και ιδιαίτερα το μεγάλο σόου του ημιχρόνου. Ωστόσο ο Bad Bunny ήδη έχει καταφέρει να καταγράψει τα πρώτα του ρεκόρ.

Σύνταξη
Βενετία: Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι – Μπορεί το «καταραμένο» παλάτι να προσελκύσει αγοραστή;
Viral 23.01.26

Εννέα υπνοδωμάτια, επτά πρόωροι θάνατοι - Μπορεί το «καταραμένο» παλάτσο της Βενετίας να προσελκύσει αγοραστή;

Το Παλάτσο Ca' Dario στην Βενετία, άδειο εδώ και χρόνια, δεν κατάφερε να βρει νέο ιδιοκτήτη, με τους τοπικούς θρύλους να υποδηλώνουν ότι είναι στοιχειωμένο.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις
Δασμοί Τραμπ 23.01.26

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου δεσμεύεται να «περάσει» την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, παρά τις αντιρρήσεις

Ορισμένοι ευρωβουλευτές παραμένουν επιφυλακτικοί για την εμπορική συμφωνία, παρά την απόσυρση της απειλής Τραμπ για νέους δασμούς. Υπέρ έγκρισης της συμφωνίας πιέζουν Σουηδία και Ιρλανδία.

Σύνταξη
Πρόεδρός Παρτιζάν: «Το πρόβλημα λέγεται Τζαμπάρι Πάρκερ – Δεν ζήτησα να πουληθεί ο Νιλικίνα»
Μπάσκετ 23.01.26

Ο πρόεδρός της Παρτιζάν αποκάλυψε το πρόβλημα της ομάδας - Τι είπε για τον Νιλικίνα

Αποκαλύψεις για όλα τα «καυτά» θέματα της Παρτιζάν έκανε ο πρόεδρός της σε συνέντευξή, εκφράζοντας την άποψή του για μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον Νιλικίνα.

Σύνταξη
Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια
The Economist 23.01.26

Από την άρνηση στην αποδοχή: Η Ευρώπη πενθεί το ΝΑΤΟ – Και έχει περάσει όλα τα στάδια

Η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο έφερε πολλές ανατροπές. Μία από αυτές είναι η ουσία ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και αυτή η συνειδητοποίηση για την Ευρώπη της έχει προκαλέσει πένθος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»
Διευθυντής ΚΕΠΥ 23.01.26

Η δημόσια υγεία νοσεί: «Το ΕΣΥ χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση όσο δύο Belharra τον χρόνο για να συνέλθει»

Εν όψει της νέας παρουσίασης της μελέτης «Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής», ο καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και πρόεδρος του ΚΕΠΥ Αλέξης Μπένος σχολιάζει τα βασικά ευρήματα και προτείνει λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του
Go Fun 23.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Η ισπανική δικαιοσύνη «φρενάρει» τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Η απάντησή του

Η εισαγγελία της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο τις καταγγελίες δύο γυναικών κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων, επικαλούμενη έλλειψη δικαιοδοσίας για γεγονότα που έλαβαν χώρα εκτός ισπανικού εδάφους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος
Αναθεώρηση οδηγιών 23.01.26

Γαλλία: Η Danone ανακαλεί παρτίδες βρεφικού γάλακτος λόγω ανησυχιών για τοξική επιμόλυνσή του προϊόντος

Η Danone θα αποσύρει από στοχευμένες αγορές περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων παρτίδων βρεφικού γάλακτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγορές αυτές βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως στην Ιρλανδία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα
Κόσμος 23.01.26

ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμέτωποι με σφοδρή χειμερινή καταιγίδα

Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, την ώρα που τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ και η περιφέρεια της Κολούμπια έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης
Ελλάδα 23.01.26

Ξεκίνησαν οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Αποστρατεύονται υπαρχηγός και επιτελάρχης

Οι κρίσεις γίνονται με βάση το νέο νόμο για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. και την αναδιοργάνωση του Αρχηγείου του Σώματος, που υπερψηφίστηκε πέρσι από τη Βουλή, ο οποίος, μεταξύ άλλων προβλέπει θέση Β΄ υπαρχηγού, ενώ καταργείται η θέση του επιτελάρχη.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι
Μπάσκετ 23.01.26

Φενέρμπαχτσε – Μπασκόνια 84-71: Με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ οι Τούρκοι

Η Φενέρμπαχτσε ξέσπασε στο 3ο δεκάλεπτο, έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 28π. (81-53) για να επικρατήσει τελικά της Μπασκόνια στην Κωνσταντινούπολη με 84-71, φτάνοντας τις 16 νίκες σε 24 ματς, με αγώνα λιγότερο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ίντερ – Πίζα
Ποδόσφαιρο 23.01.26

LIVE: Ίντερ – Πίζα

LIVE: Ίντερ – Πίζα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή
Δολοφονία CEO 23.01.26

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε ξανά στο δικαστήριο για ακροαματική διαδικασία – Ακόμα στο τραπέζι η θανατική ποινή

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες δολοφονίας, παρακολούθησης και οπλοκατοχής σε σχέση με τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον.

Σύνταξη
Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Όλγα Κεφαλογιάννη: Οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση

Απάντηση στα δημοσιεύματα και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που κάνουν λόγο για «φωτογραφική τροπολογία» για την συνεπιμέλεια τέκνων, έδωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη - Τι εξήγησε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ο Μουρίνιο άρχισε τα όργανα για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ενόψει του αγώνα του Champions League, ο τεχνικός της Μπενφίκα Ζοσέ Μουρίνιο «κάρφωσε» με δηλώσεις του τον Αλβάρο Αρμπελόα, χωρίς να τον κατονομάσει. Τι απάντησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
«Δεν ξέρω τι εννοούσα» – Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του
Δηλώσεις 23.01.26

«Δεν ξέρω τι εννοούσα» - Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ διαλύει τις φήμες σχετικά με την αμφιφυλόφιλη σεξουαλικότητά του

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης τον περασμένο Οκτώβριο, ο 49χρονος Σκάρσγκαρντ πυροδότησε φήμες ότι είναι αμφιφυλόφιλος όταν μίλησε για το ότι είχε σχέσεις τόσο με άνδρες όσο και με γυναίκες «στο παρελθόν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γαλλία: Οι αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών
Κόσμος 23.01.26

«Κίνδυνος ταραχών» - Οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν αντιμεταναστευτική συγκέντρωση Βρετανών ακροδεξιών

Η Γαλλία απαγόρευσε προληπτικά συγκέντρωση βρετανών ακροδεξιών στη βόρεια χώρα, φοβούμενη ταραχές και εκφοβισμό μεταναστών από την οργάνωση Raise the Colours.

Σύνταξη
Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες
Ελλάδα 23.01.26

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός πήγε να πάρει το παιδί του από το σχολείο – Κατέληξε σε τοίχο, τρεις τραυματίες

Ο 48χρονος, αλβανικής καταγωγή, είχε πέσει πάλι σε μπλόκο της Τροχαίας πριν από λίγο καιρό μεθυσμένος, είχε πληρώσει 1.000 ευρώ πρόστιμο και του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Σύνταξη
Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη
Νέα «καρφιά» 23.01.26

Με αιχμές για το «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη η ομιλία Σαμαρά για τον Σήφη Βαλυνάκη

«Ο Σήφης κι εγώ πάντα συμφωνούσαμε σε αυτά που μας ένωναν», είπε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στην τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του

Σύνταξη
«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό
«Άβολο για όλους» 23.01.26

«Τα χέρια στους γοφούς της μητέρας σου» – Ο DJ στον γάμο του Μπρούκλιν Μπέκαμ για τον διαβόητο χορό

Μέσα από μια σειρά εκρηκτικών δηλώσεων και μαρτυριών, το παρασκήνιο του γάμου Μπέκαμ-Πελτζ αποκαλύπτεται με τον DJ της βραδιάς να αποκαλύπτει το δυσάρεστο σκηνικό

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Απόρρητο