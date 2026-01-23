Ιωάννα Τούνη: Νέα δικάσιμος για την υπόθεση revenge porn – Γιατί δεν προβλήθηκε τo επίμαχο βίντεο, το μήνυμα της
Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής η Ιωάννα Τούνη για την εκδίκαση της υπόθεσης με revenge porn βίντεό της
Η επιχειρηματίας και influencer Ιωάννα Τούνη ζητά δικαίωση για την υπόθεση revenge porn που κατήγγειλε. Όπως λέει, περιμένει την καταδίκη των δύο κατηγορούμενων που την διέσυραν, για να σταλεί ένα μήνυμα στήριξης σε όλες τις γυναίκες που ανέβηκαν και ανεβαίνουν έναν Γολγοθά ανάλογο με τον δικό της.
Οι δύο κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στη δίκη. Πρόκειται για έναν πρώην σύντροφο της influencer και έναν φίλο του, που είχε καταγράψει προσωπικές τους στιγμές. Το βίντεο, όπως διαπίστωσε η επιχειρηματίας, ανέβηκε στα social media.
Η Ιωάννα Τούνη έχει καταγγείλει πως ο εφιάλτης της ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2017 στη Χαλκιδική όταν καταγράφηκε εν αγνοία της. Τρία χρόνια μετά έκανε καταγγελία για τη διαρροή του βίντεο, όταν άρχισε να δέχεται μηνύματα σε διαδικτυακούς λογαριασμούς της.
Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και δηλώνουν άγνοια για τη διαρροή του βίντεο.
Μέσα από τις 20 σελίδες του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, περιγράφεται όλο το σκηνικό και επισημαίνεται πως τη νύχτα που τραβήχτηκαν οι επίμαχες εικόνες, η Ιωάννα Τούνη έδειχνε σε κατάσταση οξείας μέθης.
Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να διεκδικήσει χρήματα από τους δύο κατηγορούμενους. Ζητά την καταδίκη τους, που για την ίδια, όπως έχει αναφέρει, θα είναι λυτρωτική.
Φτάνοντας στα δικαστήρια, έστειλε το δικό της μήνυμα στις κάμερες που την περίμεναν.
«Είμαι έτοιμη να μπω στο δικαστήριο. Το περιμένω πάρα πολύ καιρό. Ευελπιστώ να έχουμε και την απόφαση, αν όχι σήμερα στην επόμενη δικάσιμο. Το έχω ξαναπεί, δε βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα, βρίσκομαι για την κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί στο δικαστήριο, όπως εγώ σήμερα.
Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς. Έρχομαι εδώ και δε ζητάω τίποτα οικονομικό. Δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία. Θέλω απλά να λάμψει η αλήθεια…Εύχομαι να μην περάσει καμία γυναίκα αυτό το μαρτύριο που πέρασα εγώ», είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της η Ιωάννα Τούνη.
Ωστόσο, αν και αναμενόταν να προβληθεί το επίμαχο βίντεο στη δικαστική αίθουσα, κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό καθώς πρόλαβαν να καταθέσουν μόνο οι 4 από τους 6 μάρτυρες.
Η δίκη διεκόπη λόγω παρέλευσης ωραρίου, με τη νέα δικάσιμο να ορίζεται για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.
