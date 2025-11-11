«Ο κόσμος με αντιμετωπίζει σαν πόρνη» – Η Ιωάννα Τούνη για το revenge porn, το «βιασμό» και τη μητέρα της

Οκτώ χρόνια είναι πολλά για να κουβαλάς το τραύμα. Η influencer και επιχειρηματίας Ιωάννα Τούνη έκανε ανάρτηση μετά από την αναβολή της δίκης για revenge porn και μίλησε με ειλικρίνεια για την «παράνομη μαγνητοσκόπηση» προσωπικών της στιγμών, τον διασυρμό που βίωσε και την απίστευτη πρόκληση των κατηγορουμένων να εμφανιστούν ενώπιον της Δικαιοσύνης ως «θύματα».

Μετά την αναβολή της δίκης εκδικητικής πορνογραφίας για τις 28 Νοεμβρίου ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η influencer και επιχειρηματίας προχώρησε σε ανάρτηση βίντεο απευθυνόμενη στα υποστηρικτικά μηνύματα που έχει λάβει από τον κόσμο.

Στο βίντεο η Τούνη περιγράφει τη σκληρή πραγματικότητα και επιμένει για δικαιοσύνη.

«Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω στα εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει από χθες, και κυρίως γυναίκες, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Μηνύματα γεμάτα αγάπη και πάρα πολύ υποστηρικτικά, τα οποία μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη και με συγκίνησαν. Δυστυχώς, δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά ξεχωριστά, αλλά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου».

Στη συνέχεια, μίλησε για την ουσία της δίκης:

View this post on Instagram A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

«Χθες βρέθηκα για ακόμη μία φορά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μετά από 8 χρόνια αναμονής, επιτέλους ξεκίνησε η δίκη που περίμενα.

Μία δίκη revenge porn στη δική μας γλώσσα, αλλά ειδικά στους νομικούς όρους σχετικά με την παράνομη μαγνητοσκόπηση -χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς τη γνώση μου- προσωπικών μου ερωτικών στιγμών, οι οποίες διέρρευσαν παντού, σε όλη την Ελλάδα και βρέθηκαν αναρτημένες σε πορνογραφικά site και σε κάθε είδους μέσο. Σίγουρα οι περισσότερες εδώ πέρα θυμάστε για τι πράγμα μιλάω».

Ατιμωτικός στιγματισμός

Η influencer περιέγραψε το βαρύ τίμημα που πληρώνει τόσα χρόνια:

«Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή π…ρνη, πορνοστάρ, ξεφτιλισμένη ή ο,τιδήποτε σχετικό» είπε.

«Οι δύο άνθρωποι αυτοί δήλωσαν και ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα σε μια υπόθεση και έναν διασυρμό που εγώ βίωσα, ένιωσα και με στιγμάτισε ανεπανόρθωτα.

Ένας διασυρμός που προέκυψε από την παράνομη μαγνητοσκόπηση από αυτούς, την παράνομη και παρά τη θέληση και τη γνώση μου μαγνητοσκόπηση την οποία οι ίδιοι διέδωσαν σε τρίτα άτομα, μια μαγνητοσκόπηση στην οποία φαίνεται να συνευρίσκομαι σεξουαλικά με τον ένα από τους δύο, ενώ ο δεύτερος, ο κολλητός του τραβάει βίντεο χωρίς να το γνωρίζω ενώ ο άνθρωπος με τον οποίο βρίσκομαι στην ερωτική πράξη κοιτάει, γελάει, χλευάζει και συνεχίζει κανονικά τη συνουσία.

Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δηλώνουν τα θύματα».

«Για τη μνήμη της μαμάς μου, για τον γιο μου»

View this post on Instagram A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε και στο ψυχικό κόστος της διαδικασίας, τονίζοντας ότι ήταν μόλις 23-24 ετών όταν συνέβη το περιστατικό:

«Ήμουν μόλις 23-24 ετών. Εγώ κατάφερα να σταθώ στα πόδια μου αλλά υπάρχουν κοπέλες που δεν μπόρεσαν ποτέ να διαχειριστούν την τραυματική αυτή εμπειρία. Χθες ήμουν ήδη αρκετά φορτισμένη και δεν θέλω να αρχίσω να κλαίω σε αυτό το βίντεο γιατί το κάνω για άλλο σκοπό.

Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον αγώνα που δίνω αυτόν, 8 χρόνια μετά και παρά την τόση ψυχική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και ξανά και να δω τους ανθρώπους αυτούς τους δύο, είναι μια πολύ πραγματικά ψυχικά δύσκολη διαδικασία και ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός, την οικονομική σου κατάσταση».

View this post on Instagram A post shared by Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Κλείνοντας, τόνισε τους βαθύτερους λόγους πίσω από τη μάχη της:

«Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα, είναι ένας αγώνας που δίνω λοιπόν σήμερα, μια μάχη σε ένα τεράστιο πόλεμο μιας πατριαρχικής κοινωνίας για τον εαυτό μου, για να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου, και παρότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα και παρότι ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, θα ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια στη μνήμη της μαμάς μου που έφυγε άδικα από αυτόν τον κόσμο από τη θλίψη και το καημό της και με τη σκέψη ότι η κόρη της έχει ατιμαστεί και έχει αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο.

Και για τον γιο μου, για το παιδί μου το οποίο είναι αυτή τη στιγμή τριών αλλά μετά αύριο θα είναι έξι και επτά και θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο όλη αυτή την κατάσταση για το ποια στην αλήθεια είναι η ηθική της μητέρας του και το εάν έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες».