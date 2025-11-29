Μιχάλης Δημητρακόπουλος: «Δέχομαι απειλές στο γραφείο μου ότι θα σκοτώσουν την Ιωάννα Τούνη»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος δεν δίστασε να αποκαλύψει πως δέχεται απειλητικά μηνύματα τόσο για τον ίδιο, όσο και για την Ιωάννα Τούνη.

Μιχάλης Δημητρακόπουλος: «Δεχόμαστε απειλές στο γραφείο μου»

«Όταν βλέπετε μια γυναίκα να λέει ότι παλεύει να αποδείξει ότι είναι το θύμα, τα λέει όλα. Επιλέξαμε να μην κάνουμε δηλώσεις μετά τη δίκη αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται στην αίθουσα. Δεν υπολογίζω προσωπικό κόστος», είπε αρχικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε στη συνέχεια: «Δεχόμαστε απειλές στο γραφείο μου – δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους – τόσο για τη δική μου τη ζωή όσο και για τη ζωή της κυρίας Τούνη.

Έχουμε απευθυνθεί στη δίωξη. Μας απειλούν ότι θα σκοτώσουν την κυρία Τούνη και εμένα από έναν λογαριασμό που ερευνά το εγκληματολογικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας.

«Είναι η πρώτη φορά που απειλούμαι»

Ενδεχομένως να πρόκειται για κάποιον διαταραγμένο. Θα βρεθεί από που προέρχονται τα μηνύματα. Μας απειλούν ότι αν συνεχίσουμε, και καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, θα μας κάνουν κομμάτια. Δε μπορεί αυτά τα μηνύματα να είναι από τους κατηγορούμενους, να έχουν αυτό το θράσος».

Όσο για την Ιωάννα Τούνη δήλωσε πριν λίγες ημέρες:

«Δεν μπορώ να φανταστώ με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή τη μάχη που δίνω πραγματικά τόσα χρόνια και σκεπτόμενη ότι θεωρητικά μπορεί να θεωρείτε ότι έχω κάποια επιρροή ή οτιδήποτε.

Μία κοπέλα η οποία βλέπει όλο αυτό το πράγμα και έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο και μένει στην επαρχία με τους γονείς της και είναι 18 χρονών και δεν έχει οικονομικούς πόρους, δεν έχει καμία, καμία ψυχική δύναμη και βρεθεί στη θέση μου, πραγματικά τι ελπίδα μπορεί να έχει αν εγώ ακόμα παλεύω να αποδείξω εάν είμαι το θύμα σε αυτή την υπόθεση;».