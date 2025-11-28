Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Για μια ακόμη φορά, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση revenge porn με θύμα την ίδια.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας τόνισε ότι το μόνο που ζητάει είναι δικαιοσύνη και την ευκαιρία να βάλει μια τελεία σε όλη αυτή την υπόθεση, που κρατάει εδώ και 8 χρόνια. «Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου» είπε χαρακτηριστικά, μην μπορώντας να κρατήσει τα δάκρυά της.

«Περιμένω οκτώ χρόνια δικαίωση. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ψυχή μου. Την προηγούμενη φορά ήμουν η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Με προβληματίζει βαθιά το ότι, ενώ εγώ έχω υποστεί αυτόν τον διασυρμό για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη θέλησή μου και βρέθηκε αναρτημένο σε κάθε μέσο στην Ελλάδα, βρέθηκα να απολογούμαι» είπε η Ιωάννα Τούνη.

Και συμπλήρωσε: «Αν για κάτι τόσο ξεκάθαρο δεν έχω καταφέρει ακόμη να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει το ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα, τότε πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια κοπέλα από την επαρχία, χωρίς οικονομικούς πόρους, που έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, μπορεί να βρει τη δύναμη να παλέψει».

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μίλησε και για τις δυσκολίες που έχει βιώσει όλο αυτό το διάστημα. «Όσο κι αν προσπαθώ να κάνω ότι δεν έχει συμβεί, κάθε μέρα μου το υπενθυμίζουν με υβριστικά σχόλια. Οτιδήποτε έχω καταφέρει μέχρι σήμερα επισκιάζεται από αυτό το βίντεο. Εύχομαι να μπορέσω να βάλω μια τελεία σε όλο αυτό. Προσποιούμαι ότι όλα είναι καλά, αλλά δεν είναι. Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα».

Θυμίζουμε ότι για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της Ιωάννας Τούνη και ένα ακόμα άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρίτα άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.