Άμεση αντίδραση σε πλημμυρικά φαινόμενα στην Καλαμάτα

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Υπηρεσιών του Δήμου, υπό τον συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων χθες Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 βράδυ και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο Δήμος Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Παντελή Δρούγα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης εκδηλώθηκαν πρόσκαιρα μικρά πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους σε διάφορα σημεία της πόλης, ενώ ο έντονος κυματισμός της θάλασσας δημιούργησε πρόσκαιρα προβλήματα στην περιοχή του Κορδία και στην περιοχή της πίστας καρτ. Επίσης στην περιοχή Φιλοθέη σημειώθηκε κατολίσθηση, όπου δημοτικά συνεργεία προέβησαν σε παρέμβαση αποκατάστασης της κυκλοφορίας.