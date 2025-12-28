newspaper
Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες κοντά στη Μάλαγα, στα νότια της χώρας
Κόσμος 28 Δεκεμβρίου 2025 | 16:29

Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες κοντά στη Μάλαγα, στα νότια της χώρας

Η Μάλαγα είναι η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τις πλημμύρες

Σύνταξη
A
A
Οι καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στη Μάλαγα προκάλεσαν πλημμύρες σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ισπανίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Τρομακτικές εικόνες από τη Μάλαγα

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, με μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι και καταρρακτώδεις βροχές τα τελευταία χρόνια, που τροφοδοτούνται από την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους αρκετών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.

Δείτε βίντεο:

Διατηρείται το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης»

Οι έντονες βροχοπτώσεις «έχουν ήδη προκαλέσει 339 περιστατικά, κανένα σοβαρό, στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα», δήλωσε σήμερα στο X, ο Αντόνιο Σανς Καμπέλο, επικεφαλής των επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι περιφερειακές αρχές διατηρούν το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης» σε αυτό το στάδιο, ενώ η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί.

Ανατολικά της Ανδαλουσίας, η περιοχή της Μούρθια, στις ακτές της Μεσογείου, τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό σήμερα το πρωί με τον Aemet να κάνει έκκληση για «εξαιρετική προσοχή τις επόμενες ώρες» στη γειτονική περιοχή της Βαλένθια, λόγω του κινδύνου «σοβαρών ζημιών».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.

Στην Ισπανία, μια χώρα με μεγάλη αποκέντρωση, η διαχείριση καταστροφών -ιδιαίτερα των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα- εμπίπτει στην ευθύνη των περιφερειακών αρχών.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Τουρισμός
Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών
Κόσμος 28.12.25

Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία, η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας, παρά τις δεσμεύσεις του Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες

Σύνταξη
Γάζα: «Συλλογική τιμωρία» – Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων
Έκθεση 28.12.25

«Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα

Η Γάζα έχει μετατραπεί στο πιο θανατηφόρο μέρος του πλανήτη για τους δημοσιογράφους τα τελευταία δύο χρόνια - Έκθεση δείχνει ότι στόχος του Ισραήλ έχουν γίνει επανειλημμένως και οι οικογένειές τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Μακελιό στο Μποντάι 28.12.25

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία – Τα πιο ξεχωριστά έθιμα ανά τον κόσμο
Για καλή τύχη 28.12.25

Ευφάνταστα, παράξενα, αστεία - Τα πιο ξεχωριστά πρωτοχρονιάτικα έθιμα ανά τον κόσμο

Τύχη, πλούτος, υγεία, ειρήνη και κάθε ευχή για ένα υπέροχο νέο ξεκίνημα την Πρωτοχρονιά συνοδεύεται από παραδόσεις και έθιμα που χαρακτηρίζουν τους λαούς του κόσμου

Σύνταξη
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Στο κατώφλι του 2026 28.12.25

Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κρίσης - Στον αέρα οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών
Κόσμος 28.12.25

Συρία: Δύο άτομα σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας που διέλυσαν διαδήλωση Αλαουιτών

Μετά την απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία, η Συρία έχει γνωρίσει πολλά περιστατικά αιματηρής θρησκευτικής βίας, παρά τις δεσμεύσεις του Αχμέντ αλ Σάρα να προστατεύσει τις μειονότητες

Σύνταξη
Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

Σύνταξη
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Συλλογική τιμωρία» – Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων
Έκθεση 28.12.25

«Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα

Η Γάζα έχει μετατραπεί στο πιο θανατηφόρο μέρος του πλανήτη για τους δημοσιογράφους τα τελευταία δύο χρόνια - Έκθεση δείχνει ότι στόχος του Ισραήλ έχουν γίνει επανειλημμένως και οι οικογένειές τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ivan Greko: Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Ελλάδα 28.12.25

Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Ivan Greko μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Ο τράπερ Ivan Greko συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα - Επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη

Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή ολοκληρώνει άμεσα ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 25χρονο Βέλγο αριστερό εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Έπεσαν δεκάδες δέντρα
Απαιτείται προσοχή 28.12.25

Σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη θυελλώδεις άνεμοι - Έπεσαν δεκάδες δέντρα (βίντεο)

Ο Βαρδάρης σφυροκοπά τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με ριπές ανέμου έως και 7 μποφόρ - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική - Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Μακελιό στο Μποντάι 28.12.25

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232441

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο