Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες κοντά στη Μάλαγα, στα νότια της χώρας
Η Μάλαγα είναι η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο από τις πλημμύρες
Οι καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στη Μάλαγα προκάλεσαν πλημμύρες σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ισπανίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, σύμφωνα με τις αρχές.
Τρομακτικές εικόνες από τη Μάλαγα
Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, με μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι και καταρρακτώδεις βροχές τα τελευταία χρόνια, που τροφοδοτούνται από την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους αρκετών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.
Δείτε βίντεο:
Διατηρείται το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης»
Οι έντονες βροχοπτώσεις «έχουν ήδη προκαλέσει 339 περιστατικά, κανένα σοβαρό, στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα», δήλωσε σήμερα στο X, ο Αντόνιο Σανς Καμπέλο, επικεφαλής των επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.
Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι περιφερειακές αρχές διατηρούν το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης» σε αυτό το στάδιο, ενώ η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί.
Ανατολικά της Ανδαλουσίας, η περιοχή της Μούρθια, στις ακτές της Μεσογείου, τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό σήμερα το πρωί με τον Aemet να κάνει έκκληση για «εξαιρετική προσοχή τις επόμενες ώρες» στη γειτονική περιοχή της Βαλένθια, λόγω του κινδύνου «σοβαρών ζημιών».
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.
Στην Ισπανία, μια χώρα με μεγάλη αποκέντρωση, η διαχείριση καταστροφών -ιδιαίτερα των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα- εμπίπτει στην ευθύνη των περιφερειακών αρχών.
