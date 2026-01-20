Κατασκευή κατοικιών και άλλων υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα θέλει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Η πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Αγίου Νικολάου για τη δρομολόγηση στρατηγικής συνεργασίας με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την αξιοποίηση ακινήτου 57 στρεμμάτων με στόχο την ανέγερση κατοικιών, διοικητικών κτιρίων και υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα στον Δήμο Αγίου Νικολάου, τέθηκε επί τάπητος στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης στο γραφείο του με τον πρόεδρο του Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου κ. Μανώλη Πεπόνη, τον α΄ αντιπρόεδρο κ. Μιχάλη Μπουτσάκη και την Αναπλ. Γενική Γραμματέα κ. Ελένη Ματθαιάκη – Γαλανάκη.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου για την συγκεκριμένη παρέμβαση, που ως βασικό στόχο έχει την αξιοποίηση, με κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο, του συγκεκριμένου ακινήτου συνολικής έκτασης 57 στρεμμάτων στην περιοχή Πίσιδες Αγίου Νικολάου, ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΚ), “απαντώντας” με αυτό τον τρόπο σε σύγχρονες ανάγκες στέγασης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατά τη συζήτηση, που διεξήχθη σε θετικό κλίμα, έγινε, μεταξύ άλλων, αναφορά στο ιστορικό του εν λόγω ακινήτου (πώς αποκτήθηκε, κ.ά.), ενώ επισημάνθηκε ότι στη διαχείριση του όλου εγχειρήματος έχει ληφθεί υπόψη και η σύγχρονη πραγματικότητα της μη δυνατότητας κατασκευής και αξιοποίησης εργατικών κατοικιών λόγω διαφορετικών δεδομένων και της αλλαγής της κείμενης Νομοθεσίας.

Η μελέτη προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός του 2026

Η ανακοίνωση προσθέτει μεταξύ άλλων: «Υπενθυμίζεται ότι σχετική συζήτηση και διερευνητικές επαφές έχουν ήδη γίνει και με τη Διοίκηση της ΔΥΠΑ, με τη συνεργασία των δύο φορέων να αναμένεται να επικυρωθεί το επόμενο διάστημα με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ή/και Προγραμματικής Σύμβασης.

Οι ακριβείς χρήσεις, ο χωρικός σχεδιασμός και οι χρηματοδοτικές δυνατότητες θα προσδιοριστούν μέσα από την στρατηγική μελέτη που θα εκπονήσει η ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου που θα παράσχει αναλυτικά στοιχεία για τις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της περιοχής, διασφαλίζοντας την επιστημονική, τεχνική και θεσμική αρτιότητα του σχεδιασμού. Η μελέτη προγραμματίζεται να ξεκινήσει εντός του 2026.

Ο Δήμαρχος ζήτησε τη συνδρομή και του Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου για την καταγραφή των αναγκών αυτών της περιοχής. Ο πρόεδρος του Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου κ. Πεπόνης ανταποκρίθηκε και εξέφρασε τη στήριξή του στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής.

Όπως σημειώνει σχετικά σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης:

«Θεωρούμε ότι είναι δίκαιο να αξιοποιηθεί αυτό το ακίνητο, λαμβάνοντας υπόψη και τις στεγαστικές ανάγκες που υπάρχουν και για τους εργαζομένους στην περιοχή αλλά και για άλλες χρήσεις. Στόχος μας είναι μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας να θέσουμε σταδιακά τις βάσεις για μια βιώσιμη και κοινωνικά στοχευμένη αναπτυξιακή προοπτική για τον Δήμο Αγίου Νικολάου».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εργατικοϋπαλληλικού Κέντρου Λασιθίου κ. Μανώλης Πεπόνης, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει:

«Θεωρούμε θετική την πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου για την αξιοποίηση του ακινήτου αυτού που έχει περάσει από 40 κύματα, εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Και που όταν έφτασε στο σημείο να είναι έτοιμο για να χτιστούν εκεί 80 εργατικές κατοικίες και άλλες υποδομές, δεν προχώρησε λόγω των μνημονίων.

Εμείς δίνουμε έμφαση στην κοινωνική-εργατική κατοικία, με δεδομένο ότι το οικόπεδο αυτό αποκτήθηκε με τις εισφορές των εργαζομένων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε αντίρρηση και για τη δημιουργία άλλων υποδομών που θα έχουν ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα».

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Αγίου Νικολάου