Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες

Παρουσία πλήθος κόσμου και με έντονο κοινωνικό συμβολισμό πραγματοποιήθηκαν στη Δημοτική Κοινότητα Μουρνέ τα εγκαίνια των Δημοτικών Κοινωνικών Κατοικιών του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Το αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος ως Τοποτηρητή της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Βουλευτή Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της Αντιπεριφερειάρχη Μαίρης Λιονή και του Δημάρχου Γιάννη Ταταράκη.

Αρχικά, και πριν τις τοποθετήσεις, προβλήθηκε βίντεο, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκε συνολικά η παρέμβαση του Δήμου: η ανακαίνιση πέντε ανενεργών δημοτικών κτιρίων και η μετατροπή τους σε σύγχρονες, λειτουργικές κατοικίες σε Λαμπηνή, Μουρνέ και Μύρθιο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε συμβολικά στη Μουρνέ, εκπροσωπώντας το σύνολο αυτής της προσπάθειας

Αμέσως μετά, τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, ο οποίος υπογράμμισε τον κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα δεν εγκαινιάζουμε ένα ακόμη τεχνικό έργο. Υλοποιούμε στην πράξη την αντίληψή μας για την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική συνοχή».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών και ιατρών στις απομακρυσμένες περιοχές, τονίζοντας ότι: «Η αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος των δημόσιων λειτουργών δεν είναι μια απλή διοικητική υπόθεση. Είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην εκπαίδευση και την υγεία». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το έργο έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα: «Η πιλοτική αυτή δράση δεν έμεινε στη θεωρία. Ήδη δύο δημοτικές κατοικίες έχουν παραδοθεί σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Δήμο μας, ενισχύοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων».

Αυτοδιοίκηση και Πολιτεία πρέπει να συνεργαστούν

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση στοχευμένων κοινωνικών πολιτικών, όπως προσθέτει ανάρτηση του Δημάρχου: «Όταν υπάρχει κράτος παρόν, με Υπουργούς που ακούν την αυτοδιοίκηση και εμπιστεύονται τις δυνατότητές της, οι πολιτικές δεσμεύσεις μετατρέπονται σε πράξη».

Ιδιαίτερη αναφορά και θερμές ευχαριστίες απηύθυνε προς την Κυβέρνηση και ειδικότερα προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Λιβάνιο, υπογραμμίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή «ανταποκρίθηκε άμεσα, άκουσε τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και πίστεψε στο όραμα αυτής της παρέμβασης».

Όπως σημείωσε, η χρηματοδότηση του έργου αποτέλεσε «έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στη δυνατότητά της να σχεδιάζει και να υλοποιεί στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές με ουσιαστικό αποτέλεσμα για τις τοπικές κοινωνίες». Παράλληλα, ο Δήμαρχος εξήρε τη διαρκή στήριξη του κ Κεφαλογιάννης, τονίζοντας ότι «η σταθερή του παρουσία και η ουσιαστική του συμβολή επιβεβαιώνουν πως όταν υπάρχει ειλικρινής συνεργασία, κοινή αντίληψη των αναγκών και πολιτική διορατικότητα, μπορούν να υλοποιούνται έργα με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα, που ενισχύουν τη συνοχή, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα της ενδοχώρας».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρέμβαση εκπαιδευτικού – δικαιούχου δημοτικής κατοικίας, η οποία μετέφερε τη βιωματική της εμπειρία, αναδεικνύοντας τη σημασία της στέγης για τη σταθερή παρουσία και προσφορά των δημόσιων λειτουργών στην ενδοχώρα.

Αφού διαβάστηκε το μήνυμα του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Υπουργών κ. Λιβάνιου, του Βουλευτή και του Περιφερειάρχη Κρήτης, ενώ προβλήθηκε και βιντεοσκοπημένος χαιρετισμός της Υπουργού Παιδείας, η οποία ανακοίνωσε τη διάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις δημοτικές κατοικίες.

Αξίζει να αναφερθεί, σύμφωνα με την ανάρτηση του Δημάρχου, ότι ο Υπουργός κ. Λιβάνιος κατά τον χαιρετισμό του εξήγγειλε την χρηματοδότηση του νέου Γυμνασίου στον Πλακιά ύψους 1.900.000 ευρώ και την χρηματοδότηση για αγορά οικοπέδων με σκοπό την κατασκευή χώρων σταθμευσης σε Κοινότητες του Δήμου, την αποπεράτωση του θεάτρου στον οικισμό του Άη Γιάννη και την ανάπλαση της πλατεία συνολικού προυπολογισμού 840.000 ευρώ. Από την πλευρά του ο κ. Κεφαλογιάννης ανακοίνωσε την χρηματοδότηση της βελτίωσης βατότητας του δρόμου Σπήλι Μουρνέ προϋπολογισμού 250.000 ευρώ

Οι πέντε δημοτικές κατοικίες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου για τη στήριξη της ενδοχώρας, τη βιωσιμότητα των οικισμών και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και όπως τόνισε κλείνοντας ο Δήμαρχος: «Η εξασφάλιση σταθερών συνθηκών διαβίωσης για εκπαιδευτικούς και ιατρούς σημαίνει ζωντανά σχολεία, λειτουργικές δομές υγείας και χωριά με προοπτική». Η εκδήλωση, την οποία συντόνισε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ευαγγελία Γλαμπεδάκη, ολοκληρώθηκε με την κοπή της κορδέλας, ξενάγηση στους χώρους των κατοικιών και γεύμα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων: ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητρόπολης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων π. Ευάγγελος Κοπανάκης, ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων π. Αθανάσιος Καραχάλιος, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Πνεύματος Κισσού π. Βαρθολομαίος Ξερουδάκης, ο εφημέριος της Ενορίας Μουρνέ π. Αθανάσιος Σπυριδάκης, εφημέριοι της περιοχής, ο Δήμαρχος Αμαρίου Παντελής Μουρτζανός, ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάνννης Ζερβός, ο Εκπρόσωπος του Δημάρχου Ρεθύμνης Αντιδήμαρχος Γιώργος Σκορδίλης, εκπρόσωπος του Δημάρχου Μυλοποτάμου Αντιδήμαρχος Σήφης Βουκάλης, ο Εκπρόσωπος του Δημάρχου Ανωγείων και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Δραμουντάνης.

Τα σώματα Ασφαλείας εκπροσώπησαν Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Ταξίαρχος Παρασκευάς Χηνόπουλος, ο Ανώτατος Διοικητής Φρουράς Ρεθύμνου και Διοικητής του 548 Α/Μ Τάγματος Πεζικού Αντισυνταγματάρχης Εμμανουήλ Μουρτζάκης, ο Λιμενάρχης Ρεθύμνου Πλωτάρχης Κυριάκος Παττακός, Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πόλεως Ρεθύμνου, Αντιπύραρχος Δημήτρης Δρυγιαννάκης, ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σταθμού Αγίας Γαλήνης Πλωτάρχης Μπάμπης Κιαγιάς, Διοικητής του ΑΤ Σπηλίου Γιάννης Χαιρέτης καθώς και εκπρόσωποι των Δημοσίων Υπηρεσιών, Επαγγελματικών Οργανώσεων, Φορέων, Πολιτιστικών Συλλόγων εκπρόσωποι Ερυθρού Σταυρού και πλήθος κόσμου.

*πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/gtatarakis