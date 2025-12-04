Στήριξη στις κοινωνικές δομές της Ρόδου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά σε αύξηση των πόρων που διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τεσσάρων ακόμη κοινωνικών δομών στο νησί της Ρόδου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η χρηματοδότηση των δαπανών έως τις 31.12.2026 εξασφαλίζεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021–2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενισχύοντας το δίκτυο υπηρεσιών που υπηρετεί τον άνθρωπο και τις κοινωνικές ανάγκες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου αυξάνεται σε 1.631.653,00€ η χρηματοδότηση της λειτουργίας τριών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στη Ρόδο και σε 671.360,00€ η χρηματοδότηση του Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ «ΕΛΠΙΔΑ», στο νησί της Ρόδου.

Η χρηματοδότηση των τριών (3) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στη Ρόδο, αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας τους για την υποστήριξη της αυτόνομης διαμονής συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων με Νοητική Υστέρηση άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς μακράς διαμονής χωρίς διακοπή, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 24 ώρες το 24ωρο, εντός κτιριακού συγκροτήματος που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Ρόδου – Καλλιθέας (5ο χλμ), το οποίο διαθέτει κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, που πληρούν τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλούς και άνετης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ενοίκους, σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, «αφορούν στη διαμονή, διατροφή, σε υπηρεσίες υγιεινής και πρόσβαση σε ιατρική – νοσηλευτική φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή, σε δράσεις ανάπτυξης της αυτοεξυπηρέτησης, οικογενειακή θαλπωρή, προστασία από κακοποίηση και αμέλεια, σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, σε δράσεις κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ενοίκων κ.λπ..

Δικαιούχος της Πράξης είναι ο Σύνδεσμος Προστασίας παιδιών και ΑμεΑ Ρόδου.

Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΕΛΠΙΔΑ», παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με νοητική υστέρηση και Σύνδρομο Down. Οι παραπάνω υπηρεσίες, θα συνεχίσουν να παρέχονται στο πλαίσιο της πράξης, σε εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ., περιλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς τη δομή, στις κτιριακές του εγκαταστάσεις, που βρίσκονται επί της οδού Πλατεία Στεφάνου Γέροντα, στην πόλη της Ρόδου και διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι πληρούν και εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν: