Ο Αργυρόπουλος… έπαθε Ροναλντίνιο: Νέο απίθανο γκολ χωρίς να κοιτάει (vid)
Η Εθνική πόλο σαρώνει τους πάντες στο διάβα της μέχρι στιγμής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο και ο Στέλιος Αργυρόπουλος κλέβει την παράσταση με τα εκπληκτικά γκολ που πετυχαίνει.
Η αρχή έγινε κόντρα στην Κροατία. Η Ελλάδα νίκησε 11-10 και απέδειξε ότι είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να σφραγίζει τη νίκη για τη γαλανόλευκη με ένα απίστευτο γκολ -ίσως το καλύτερο της χρονιάς. Τότε, ο διεθνής περιφερειακός είχε σκοράρει μετά από φάουλ που του έγινε, με ένα γυριστό από μακρινή απόσταση και με πλάτη στην αντίπαλη εστία!
Η συνέχεια, δόθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της ευρείας νίκης (20-8) της γαλανόλευκης επί της Τουρκίας. Ο παίκτης της ουγγρικής Φερεντσβάρος, σκόραρε ξανά χωρίς να βλέπει εστία, με λίγο διαφορετικό τρόπο απ’ ότι κόντρα στους Κροάτες αλλά εξίσου εντυπωσιακό, θυμίζοντας κάτι από… Ροναλντίνιο, τον Βραζιλιάνο θρύλο της μπάλας που συνήθιζε τις «no look» ενέργειες.
Αρχικά, ο 29χρονος προσποιήθηκε ότι θα πασάρει και κοίταξε προς τα αριστερά, όμως ταυτόχρονα εκτέλεσε σουτάροντας στο απέναντι άκρο, στέλνοντας τη μπάλα στη γωνία του Τούρκου τερματοφύλακα, γράφοντας στο σημείο αυτό το 4-0.
Δείτε το γκολ που πέτυχε ο Αργυρόπουλος
