Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
18.01.2026 | 15:28
Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
18 Ιανουαρίου 2026 | 12:55
Ο Αργυρόπουλος… έπαθε Ροναλντίνιο: Νέο απίθανο γκολ χωρίς να κοιτάει (vid)

Η Εθνική πόλο σαρώνει τους πάντες στο διάβα της μέχρι στιγμής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο και ο Στέλιος Αργυρόπουλος κλέβει την παράσταση με τα εκπληκτικά γκολ που πετυχαίνει.

Η αρχή έγινε κόντρα στην Κροατία. Η Ελλάδα νίκησε 11-10 και απέδειξε ότι είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο, με τον Στέλιο Αργυρόπουλο να σφραγίζει τη νίκη για τη γαλανόλευκη με ένα απίστευτο γκολ -ίσως το καλύτερο της χρονιάς. Τότε, ο διεθνής περιφερειακός είχε σκοράρει μετά από φάουλ που του έγινε, με ένα γυριστό από μακρινή απόσταση και με πλάτη στην αντίπαλη εστία!

Η συνέχεια, δόθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της ευρείας νίκης (20-8) της γαλανόλευκης επί της Τουρκίας. Ο παίκτης της ουγγρικής Φερεντσβάρος, σκόραρε ξανά χωρίς να βλέπει εστία, με λίγο διαφορετικό τρόπο απ’ ότι κόντρα στους Κροάτες αλλά εξίσου εντυπωσιακό, θυμίζοντας κάτι από… Ροναλντίνιο, τον Βραζιλιάνο θρύλο της μπάλας που συνήθιζε τις «no look» ενέργειες.

Αρχικά, ο 29χρονος προσποιήθηκε ότι θα πασάρει και κοίταξε προς τα αριστερά, όμως ταυτόχρονα εκτέλεσε σουτάροντας στο απέναντι άκρο, στέλνοντας τη μπάλα στη γωνία του Τούρκου τερματοφύλακα, γράφοντας στο σημείο αυτό το 4-0.

Δείτε το γκολ που πέτυχε ο Αργυρόπουλος

Business
Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

Σούπερ μάρκετ: Ρεκόρ τζίρου, επενδύσεις 400 εκατ. ευρώ και μεγάλες ανατροπές στον χάρτη του λιανεμπορίου

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

Super League 2 18.01.26

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
Στην Ιαπωνία 16.01.26

Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο (βίντεο)

Η φωτιά που προκάλεσε το μπλακ άουτ στο δίκτυο του τρένων του Τόκιο φαίνεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή - Επιβάτες απεγκλωβίστηκαν περπατώντας για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες

Σύνταξη
«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος
Αγρότες 16.01.26

«Κόβεται» από τη συνάντηση της Δευτέρας ο Ανεστίδης – «Θα κατέβω Αθήνα και θα δούμε» επιμένει ο ίδιος

Τη θέση του στην επιτροπή των αγροτών που θα συναντηθούν τη Δευτέρα στο Μαξίμου φαίνεται πως χάνει -μετά τη διαρροή βίντεο με απαράδεκτες εκφράσεις κατά Μητσοτάκη- ο εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Όρμπαν: Ακροδεξιοί ηγέτες τον προμοτάρουν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία – Το κοινό βίντεο
Ποιοι συμμετέχουν 16.01.26

Ακροδεξιοί ηγέτες προμοτάρουν τον Όρμπαν εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία - Το κοινό βίντεο

Μια ντουζίνα ακροδεξιοί ηγέτες δείχνουν την υποστήριξή τους στον Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος υστερεί στις δημοσκοπήσεις εν όψει των εκλογών στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Σύνταξη
Νάξος: Στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς του 2026
Διεθνής διάκριση 15.01.26

Το ελληνικό νησί που κατέκτησε την κορυφή των καλύτερων προορισμών του 2026

«Η Νάξος είναι το νησί των χρυσών παραλιών, οι ντόπιοι λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια δεν σε κάνουν ποτέ να νιώθεις ανεπιθύμητος» γράφει η βραβευμένη blogger Μάρτα Οστόγια

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη μοιραία φωτιά
Τραγωδία στην Ελβετία 14.01.26

Ταυτοποιήθηκε η σορός της σερβιτόρας που κρατούσε το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

«Ό,τι και αν αποκαλύψει η έρευνα, η Cyane έκανε ό,τι της ζήτησαν οι εργοδότες της - Δεν φέρει ευθύνη», δήλωσε μέσω των δικηγόρων της η οικογένεια της 24χρονης που έχασε τη ζωή της στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική
«Προβοκάτσια» 14.01.26

Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική

Η Συντονιστική του Μπλόκου στη Νίκαια, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια, ενώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρ. Μαρούδας, μίλησε για προβοκάτσια

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 18.01.26

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
ΕΕ: Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα – Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;
Διαφάνεια στις αμοιβές 18.01.26

Βαθαίνει το μισθολογικό χάσμα στην Ευρώπη - Μπορούν οι συλλογικές συμβάσεις να λειτουργήσουν ως ανάχωμα;

Η έκθεση του Eurofound εστιάζει στις συλλογικές συμβάσεις - από τις οποίες καλύπτεται το 60% των εργαζομένων στην ΕΕ - ως δυνητικά ισχυρό μηχανισμό για να αντιμετωπιστεί το μισθολογικό χάσμα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe
English edition 18.01.26

Greece Pushes Energy Hub Role Linking Saudi Arabia to Europe

In a TV interview after a Riyadh visit, Greece’s energy minister outlined three strategic connectivity projects with Saudi Arabia, framed within EU energy policy, maritime decarbonization talks, and efforts to curb household power costs.

Σύνταξη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media
Ανάρτηση 18.01.26

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Κανείς δεν είναι πλήρης επειδή δείχνει πλήρης στα social media

«Πολλές φορές ό,τι βλέπετε εσείς ως “τέλειο” στα social media, δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν προσπαθεί ακόμα να μάθει να ισορροπεί», έγραψε μεταξύ άλλων η Γαρυφαλλιά Καληφώνη σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο
Πολιτική 18.01.26

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Ο πρωθυπουργός κάνει μονίμως τον ανήξερο και κυρίως τον ανεύθυνο

«Οι πολίτες ξέρουν καλά πια τι σημαίνει διακυβέρνηση Μητσοτάκη: κάνει τη ζωή των πολιτών δύσκολη, αλλά ως διά μαγείας δεν φέρει ποτέ καμιά ευθύνη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή
Κύπρος 18.01.26

Έγκλημα λόγω TikTok στην Πάφο: 30χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον θείο του για ασήμαντη αφορμή

Για… πειράγματα που προηγήθηκαν μέσω βίντεο στο Tik Tok το φονικό στην Πάφο - Ο 30χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τον 41χρονο θείο του, ισχυρίζεται όμως ότι δεν είχε σκοπό να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία
Κόσμος 18.01.26

Ολλανδία: Εκβιασμός οι απειλές Τραμπ για δασμούς σε Ευρωπαίους που αντιδρούν στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Πρέσβεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ συναντώνται σήμερα εκτάκτως, προκειμένου να συζητήσουν την απάντησή τους στις δασμολογικές απειλές Τραμπ σε όσους θεωρεί ότι θέτουν εμπόδια στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία

Σύνταξη
Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»
Agro-in 18.01.26

Ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη οι αγρότες – «Η κυβέρνηση να αποκτήσει βούληση να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες καλούν την κυβέρνηση να μην απαξιώνει τη συνάντηση - «Κόκκινες γραμμές» παραμένουν τα αιτήματα που θα τους επιτρέψουν να παραμείνουν στον τόπο τους, τα χωράφια τα κοπάδια και τις εκμεταλλεύσεις τους

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Ελλάδα 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

