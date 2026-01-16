Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι για την επέτειο των 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο
Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα τιμήσουν τα 200 χρόνια της ηρωικής Εξόδου με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Γεώργιο Κωστίδη, πραγματοποίησαν πρόσφατα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, καταθέτοντας μεταξύ άλλων το αίτημα, ώστε να πραγματοποιηθεί μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Μεσολόγγι, προκειμένου να τιμηθεί και με αυτό τον τρόπο η ιστορική επέτειο των 200 ετών από την ηρωϊκή Έξοδο.
Το αίτημα, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έγινε δεκτό από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και υπήρξε δέσμευση ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν ισχυρή παρουσία κατά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2026 στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ιστορική επέτειο και στον ισχυρό συμβολισμό της για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια νεότερης επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Μαυρομμάτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, προσέφερε συμβολικά στον Αντιπεριφερειάρχη το Ημερολόγιο του 2026 που είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τις πρωτοβουλίες και τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο οι επετειακές εκδηλώσεις να είναι αντάξιες της ιστορίας και της προσφοράς του Μεσολογγίου στο Έθνος» αναφέρει καταλήγοντας η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
