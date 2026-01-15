Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Με αφορμή τη συμπλήρωση των διακοσίων χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, ο Νίκος Αλιάγας προχώρησε σε μία συγκινητική αναφορά στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, ο οποίος θα παραστεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Μεσολόγγι, εξομολογήθηκε ότι για εκείνον αυτή η πόλη αντικατοπτρίζει την ίδια τη ζωή, αλλά παράλληλα και τον θάνατο – μια αλληλουχία που συνταντάει κάθε ανθρώπινη ύπαρξη στο διάβα της.

«Αυτό που με συγκινεί στο Μεσολόγγι είναι ότι όταν φτάνεις σε αυτό τον τόπο και σε αυτή τη λιμνοθάλασσα αφουγκράζεσαι τα πάντα. Είναι ένας καθρέφτης. Είναι ζωή. Είναι μνημόσυνο.Το Μεσολόγγι σου υπενθυμίζει την αρχή και το τέλος της ύπαρξής σου. Είναι απίστευτο το συναίσθημα», ανέφερε ο Νίκος Αλιάγας σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Διακόσια χρόνια μετά

Ο Νίκος Αλιάγας ανέφερε μάλιστα ότι δύο αιώνες μετά την Έξοδο, ο πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (La Grèce sur les ruines de Missolonghi) θα εκτεθεί στο Ξενοκράτειο αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης.

«Θα βρίσκομαι στο Μεσολόγγι για την επέτειο. Είναι σημαντικό αυτό που έγινε σε αυτόν τον τόπο πριν από ακριβώς διακόσια χρόνια. Αν οι Μεσολογγίτες δεν είχαν στείλει με την ίδια τους τη ζωή ένα μήνυμα στο εξωτερικό, δεν θα είχε αλλάξει τόσο εύκολα η μοίρα του έθνους μας[…]Μετά από λίγες εβδομάδες ο Ντελακρουά άρχισε να ζωγραφίζει αυτό το καταπληκτικό έργο της Ελλάδας πάνω στα ερείπια του Μεσολογγίου. Αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν, πιστεύοντας ότι κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί. Διακόσια χρόνια μετά ο απόηχός τους θα επιστρέψει στο Μεσολόγγι από το εξωτερικό γιατί το έργο του Ντελακρουά θα παρουσιαστεί στο Ξενοκράτειο Μουσείο Μεσολογγίου[…] Είναι πολυ σημαντικό, καθώς είναι πράξη ευθύνης απέναντι στους πεσόντες, στο παρόν και στο μέλλον».

Ο Ευγένιος Ντελακρουά εμπνεύστηκε από το ιστορικό γεγονός για τον εμβληματικό πίνακα «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» (La Grèce sur les ruines de Missolonghi), που απεικονίζει την Ελλάδα ως μια γυναίκα, που θυσιάζεται για τον λαό και την ελευθερία της.