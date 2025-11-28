Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Η Νάνα Μούσχουρη εξακολουθεί να αποδεικνύει πως η φωνή και η παρουσία της δεν γνωρίζουν εποχές, σύνορα ή ηλικίες. Η πρόσφατη εμφάνισή της στη γαλλική τηλεόραση, όπου ερμήνευσε το θρυλικό «Χάρτινο το φεγγαράκι», μετατράπηκε σε μια φορτισμένη στιγμή μνήμης και αγάπης για το ελληνικό τραγούδι, συγκινώντας βαθιά τόσο το κοινό στο στούντιο όσο και τους τηλεθεατές.

Στο πλευρό της βρέθηκε ο Νίκος Αλιάγας, ο Έλληνας παρουσιαστής που εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της γαλλικής τηλεόρασης. Οι δυο τους μοιράστηκαν το τραγούδι επί σκηνής, με τον Αλιάγα να αγκαλιάζει θερμά τη Μούσχουρη στο τέλος της ερμηνείας, σε μια κίνηση που υπογράμμισε τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφουν οι Γάλλοι για την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα – μια σχέση που η ίδια έχει χτίσει μέσα από δεκαετίες παρουσίας στη χώρα.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο ειδικό αφιέρωμα της γαλλικής τηλεόρασης με τίτλο «Nos voix pour toutes» («Οι φωνές μας για όλες»), μια βραδιά αφιερωμένη στις γυναίκες και στη δύναμη της φωνής τους μέσα στον πολιτισμό και την κοινωνία. Η Νάνα Μούσχουρη, με την παγκόσμια διαδρομή της και την αναγνωρισμένη συμβολή της στη διεθνή μουσική σκηνή, αποτέλεσε μία από τις πλέον εμβληματικές παρουσίες του προγράμματος.

Το γαλλικό κοινό αντέδρασε με ενθουσιασμό: τα θερμά, παρατεταμένα χειροκροτήματα κατέκλυσαν το στούντιο, ενώ η συγκίνηση ήταν εμφανής σε όσους παρακολουθούσαν από κοντά. Τα παρατεταμένα χειροκροτήματα στο στούντιο επιβεβαίωσαν τη σχέση αγάπης που συνδέει εδώ και χρόνια τη Γαλλία με την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα. Μια εμφάνιση που είχε τη δύναμη να θυμίσει ότι ορισμένες φωνές δεν τραγουδούν απλώς· ενώνουν.