Κουίνσι Τζόουνς, Μάνος Χατζιδάκις & Νάνα Μούσχουρη: Όταν οι «τιτάνες» συναντήθηκαν, έγιναν θαύματα

Γράφει η Μούσχουρη στο ένθετο σημείωμά του άλμπουμ:

«Τις τρεις πρώτες εβδομάδες τριγύριζα στη Νέα Υόρκη όλη την ημέρα για να γνωρίσω την πόλη, τους ανθρώπους της και τη νυχτερινή ζωή του Χάρλεμ, με τους αγαπημένους μου τραγουδιστές και μουσικούς: Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Dinah Washington, Duke Ellington, Louis Armstrong, Miles Davis, Lena Horn και άλλους. Όταν ρωτούσα τον Quincy πότε θα τραγουδήσω, μου απαντούσε: «Take it easy, baby, you are in the Βig Αpple, have fun and learn» (Χαλάρωσε μωρό μου, είσαι στο Μεγάλο Μήλο, διασκέδασε και μάθε)».

«Οι μέρες που πέρασα στο studio ήταν αφάνταστα δημιουργικές. Δεν καταλάβαινε πως περνούσε ο χρόνος, τραγουδούσα 12 ώρες και αφού τρώγαμε ένα χαμπουργκερ πήγαινα να κοιμηθώ για να ξεκουράσω τη φωνή μου. Ο Quincy διόρθωνε την προφορά μου με μεγάλη προσοχή. Μόνο όταν τραγουδάς σωστά τη γλώσσα, βγαίνει η αληθινή συγκίνηση, μου έλεγε. Τραγουδούσα ακούραστα , όσο ακούραστα διηύθυνε και ο Quincy μέχρι που τελειώσαμε ένα πρωινό στις πέντε» είχε πει σε συνέντευξη της η Μούσχουρη.

«Αργότερα , περπατώντας στο έρημο Broadway οι δύο μας με μπέργκερ στο χέρι, μου είπε: Aν υπάρχει κάποια αμφιβολία θα έρθω να το διορθώσουμε στο Παρίσι. Μετά από περίπου ένα μήνα ήρθε στο Παρίσι για ακρόαση. Μπήκαμε στούντιο για κάποιες μικρές αλλαγές.Ήταν κατενθουσιασμένος σε σημείο που επηρέασε όλο τον κόσμο. Σπάνια έβλεπες έναν παραγωγό να δείχνει τόση χαρά από ικανοποίηση» είχε αφηγηθεί.

Ο Κουίνσι Τζόουνς την έλεγε «Nanaki».

Από τη συνεργασία προέκυψαν δώδεκα τραγούδια -όλα σπουδαία. Ανάμεσα τους τα «No moon at all», «Love me or leave me» και «What now my love».