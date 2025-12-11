«Η Έξοδος 200 χρόνια μετά» – Το Μεσολόγγι παρουσίασε το επετειακό του πρόγραμμα

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στην αίθουσα «Γιώργος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Σπυρίδωνος Β. Διαμαντοπούλου, κατά την οποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε ο δημοσιογράφος Κωστής Τσιακανίκας, ενώ η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, την ΕΣΗΕΑ και το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Δήμαρχος παρουσίασε το συνολικό πλαίσιο των επετειακών δράσεων, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο βάρος που αυτές φέρουν για την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Έμφαση δόθηκε τόσο στη συμβολική διάσταση της Εξόδου όσο και στη σύγχρονη προοπτική της ιστορικής μνήμης.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός της Προέδρου της ΕΣΗΕΑ, κ. Μαρίας Αντωνιάδου, η οποία παρουσίασε τη νέα συλλεκτική βιβλιοφιλική έκδοση των «Ελευθέρων Πολιορκημένων» του Διονύσιου Σολωμού και αναφέρθηκε στη συμβολή της Ένωσης στις επετειακές πρωτοβουλίες.

Στη συνέχεια, ο Λευτέρης Σκιαδάς, μέλος του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ένωσης στη διάδοση του ιστορικού μηνύματος της Εξόδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημοσιογραφικής κοινότητας στη διαχρονική ανάδειξη του γεγονότος.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κ. Μπάμπη Λέγγα από τις Εκδόσεις Φοίνικα, ο οποίος ανέλυσε τις τυπογραφικές επιλογές και την ιστορική τεκμηρίωση που συνοδεύουν τη νέα βιβλιοφιλική έκδοση των «Ελευθέρων Πολιορκημένων».

Η επιτυχής διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου ανέδειξε τον συντονισμό των συμμετεχόντων φορέων και την κοινή δέσμευση για έναν υψηλού επιπέδου εορτασμό της Διακοσιοστής Επετείου της Εξόδου.

Το πρόγραμμα των Επετειακών Εκδηλώσεων είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: